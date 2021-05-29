Байден, опираясь на стул, встал на корячки перед военными. Старик-то совсем... того

15:35 29.05.2021

видео тут -

https://lenta.ru/news/2021/05/29/knee/



Президент США Джо Байден во время встречи встал на одно колено перед военными. Видео с главой государства на мероприятии опубликовано в Telegram-канале "Пул N3".



На записи видно, как Байден вместе со своей супругой Джилл подходит к военным, чтобы сделать совместную фотографию. Он разговаривает с солдатами в течение нескольких секунд. После глава государства разворачивается и встает на правое колено, опираясь рукой на стоящий рядом стул. Сделав несколько кадров, Байден поднимается и продолжает общение.



В июле 2020 года Байден в статусе кандидата от Демократической партии на выборах президента США преклонил колено в знак солидарности с американскими протестующими. Кадры были сделаны во время визита политика в свой родной город Скрантон штата Пенсильвания.