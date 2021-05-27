В Красном море утоп Гвоздь. Странная смерть экс-главы Службы внешней разведки Украины

15:42 29.05.2021

Бывший глава украинской разведки нырнул в море в Египте и умер



В Египте после погружения в море умер бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, сообщает Obozrevatel.



Гвоздь занимался дайвингом утром 28 мая вблизи города Дахаб. Сообщается, что ему стало плохо во время погружения, и после нырка он не смог самостоятельно всплыть на поверхность. Спасатели нашли мужчину, провели на берегу сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу, но там Гвоздь скончался.



Отмечается, что погибший давно увлекался дайвингом и нырял во множестве мест по всему миру. Экс-глава Службы внешней разведки находился на отдыхе в Египте с женой. Он возглавлял СВР с февраля 2014 года по апрель 2016-го.



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Виктор Иванович Гвоздь (укр. Віктор Іванович Гвоздь; 24 мая 1959 года, Тернопольская область - 28 мая 2021 года, Дахаб, Египет) - советский и украинский деятель силовых и разведывательных структур, военный и дипломат. Председатель Службы внешней разведки Украины (27 февраля 2014 - 29 апреля 2016). Генерал-лейтенант запаса.



В 1981 году окончил Киевское высшее общевойсковое училище имени М. В. Фрунзе по специальности "тактическая разведка"; в 1997 году - юридический факультет Львовского государственного университета имени И. Франко; в 2005 году - магистратуру Киевского университета экономики и права, магистр права; в 2009 году - Военно-дипломатическую академию, магистр военного управления. Позже окончил Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета, Бостон, США.



Доктор военных наук.



Владел английским, хорватским, сербским и китайским языками.



Карьера

Кадровый разведчик. Служил с 1981 года на различных командных и штабных должностях. В 1993-1995 годах принимал участие в миротворческих операциях ООН на территории бывшей Югославии.



1996-1999 годы - атташе по обороне при посольстве Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине. С 1999 года по 2000 год - заместитель начальника военно-дипломатического управления Министерства обороны Украины. В 2000-2003 годах представитель Министерства обороны Украины в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке, член делегации Украины в Совете Безопасности ООН. В 2003-2005 годах служил в СБУ, СВР. в 2005-2008 годах - заведующий отделом программ военно-технического сотрудничества Главной службы безопасности и оборонной политики в Секретариате Президента.



С 17 января 2008 года по 17 августа 2010 года - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



Связан с ВО "Свобода". До назначения уполномоченным по контролю за деятельностью Службы внешней разведки Украины (24 февраля 2014 года) являлся министром иностранных дел Правительства национальной альтернативы ВО "Свобода".



В 2012-2014 годах был президентом независимого аналитического центра геополитических исследований "Борисфен Интел".



С 27 февраля 2014 года председатель Службы внешней разведки Украины. С февраля 2014 года член Совета национальной безопасности и обороны Украины. Уволен с должности президентом Украины Петром Порошенко 29 апреля 2016 года.



Личная жизнь

Был женат. Имел двоих детей. Увлекался теннисом, фотографией.



28 мая 2021 года скончался вследствие аварии в ходе дайвинга в египетском городе Дахаб.



Награды

Орденом "За заслуги" III степени

Заслуженный юрист Украины.

Награды ВС СССР, Украины и иностранных государств.