Индира Кудайбергенова избрана ректором Кыргызской медицинской академии. Подавляющей давкой голосов

15:49 29.05.2021

Индира Кудайбергенова избрана ректором Кыргызской медицинской академии имени И.К.Ахунбаева.



Выборы ректора прошли 29 мая. На эту должность претендовали 4 кандидата:



- Айдаров Зиябидин Абдираимович



- Кудайбергенова Индира Орозобековна



- Шаршенбиев Жолдошбек Асангазиевич



- Алымбаев Эркин Шакирович.



Как рассказал АКИpress начальник отдела юридической и кадровой политики Медакадемии Темирбек Джуманалиев, в списке избирателей состояли 792 сотрудника КГМА. Принял участие в голосовании 731 избиратель, что составляет 92%.



По итогам голосования Индира Кудайбергенова избрана ректором КГМА, она получила 698 голосов.



Зиябидин Айдаров набрал 12 голосов.



За Эркина Алымбаева проголосовали 11 человек.



За Жолдошбека Шаршенбиева голос отдали 10 человек.



Ранее статс-секретарь Минобразования издал приказ об отмене выборов ректора Медакадемии. Позже начальник отдела юридической и кадровой политики КГМА Темирбек Джуманалиев сообщил, что выборы ректоров КГМА состоятся.