Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия". Анжела Джоли пишет заявление в ЛДПР?

16:00 29.05.2021

Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"



Голливудский актер Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия - За правду", передает zakon.kz.



Как сообщает РИА Новости, актеру уже вручили партийный билет. Это произошло на заседании палаты депутатов объединенной партии в субботу, 29 мая.



Ранее голливудский актер был членом партии "За правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина он присоединился к "Справедливой России - За правду".



Актер продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы, - рассказали ранее в партийной пресс-службе.