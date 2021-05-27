Сборная Казахстана надрала итальянцев на ЧМ по хоккею - 11:3!!!

16:11 29.05.2021

В шестом матче на чемпионате мира по хоккею казахстанцы сыграли против итальянцев, сообщает zakon.kz.



Встреча прошла в Риге на стадионе "Арена-Рига", вмещающем 10 300 зрителей.



В первом периоде уже на третьей минуте счет открыла сборная Казахстана - забил Роман Старченко. Больше в этом периоде голов забито не было.



Во втором периоде на 25-й минуте итальянцам все-таки удалось сравнять счет - забил Анджело Мичели. Немного погодя, на 33-й (Егор Петухов) и 35-й (Евгений Рымарев) минутах казахстанцам удалось вырваться вперед, забив две шайбы в ворота итальянцев.



В третьем периоде на 42-й минуте казахстанцы и итальянцы обменялись шайбами и счет стал 2:4 в пользу сборной Казахстана. Затем на 47-й (Кертис Валк) и 48-й (Артем Лихотников) минутах казахстанцы забили подряд две шайбы в ворота сборной Италии, и счет стал 2:6. На 50-й минуте Артем Лихотников забил седьмую шайбу в ворота итальянцев. Ответ сборной Италии не заставил себя долго ждать - на 51-й минуте Алекс Петан забил третью шайбу в ворота казахстанцев. Но после сборная Казахстана забила четыре шайбы подряд в ворота итальянцев: на 55-й минуте забил Кирилл Панюков, на 57-й - Роман Старченко, на 58-й - Виктор Сведберг, на 60-й - Егор Шалапов.



Таким образом, сборная Казахстана одержала разгромную победу над сборной Италии - счет 3:11.



Следующий матч казахстанцы сыграют с норвежцами 31 мая. Начало встречи запланировано на 23:15 по времени Нур-Султана.



Ранее казахстанцы сенсационно обыграли хозяев турнира - латышей (счет 3:2), а также действующих чемпионов - сборную Финляндии (3:2). Оба раза судьбу встречи решила серия буллитов. Третью игру на групповой стадии ЧМ по хоккею сборная Казахстана проиграла американцам (3:0), а в четвертом матче казахстанцы сенсационно победили сборную Германии (3:2). В пятом матче сборная Казахстана встретилась с канадцами и проиграла им со счетом 2:4.