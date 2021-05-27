Турецкий беспилотник "Байрактар" - спутник неполноценных армий?

16:22 29.05.2021

Турецкий беспилотник "Байрактар" - спутник неполноценных армий?



Несколько слов о беспилотниках, системах ПВО, а также об отношениях реальности с виртуальностью



СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧЕВ, 29 мая 2021, 09:39 - REGNUM Турецкие ударные дроны Вayraktar TB2 прочно обосновались на виртуальных просторах рассуждений о современных войнах и уже перебрались оттуда в реальные планы по созданию или усилению вооруженных сил некоторых государств.



Будучи относительно удачно примененными в войнах на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе и еще более удачно разрекламированными в СМИ и интернет-сетях, Вayraktar TB2 даже стали своеобразным маркером соответствия военной "моде". Тем более что их практическое применение максимально соответствует представлениям "ветеранов диванных войск" об идеалах современной войны.



Для непосвященных поясним - парящий в небе беспилотник передает видеокартинку расположения врагов, а сидящий в безопасном отдалении от него оператор дрона, глядя на экран, наносит сокрушительные удары посредством джойстика, до соплей знакомого любому интернет-вояке.



Идеальное соотношение предложенного с ожидаемым.







Несколько портили впечатление нудные рассуждения военных специалистов, пытающихся рассказывать, что реальность сильно отличается от рекламы, но кто ж их "многобуквенные" опусы будет читать?



Не менее удачно для крылатого детища турецкого ВПК сложились и общемировые тенденции стремительной умственной деградации персонажей, рулящих большинством стран планеты Земля.



Вот в таких тепличных условиях рассматриваемый нами летательный аппарат и совершает свое триумфальное шествие по просторам мирового рынка вооружений.



Вслед за ближневосточными странами, непрерывно воюющими при помощи любого подвернувшегося под руку вооружения, вслед за "европейской" Украиной, мужественно борющейся с "агрессивным агрессором", признала мощь и силу "Байрактаров" целая Польша, имеющая вполне заметные вооруженные силы и даже заявлявшая о готовности принять на вооружение американские истребители пятого поколения F-35.



И вот, 27 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак торжественно провозгласил скорое пришествие турецких "Байрактаров" в польские арсеналы.



"Bayraktar TB2 - это оборудование совершенно другого класса, нежели беспилотники, произведенные в Польше. Их закупка существенно повысит уровень безопасности Польши. Польская армия годами ждала это оборудование, так как ранее мы не имели таких возможностей", - заявил Блащак.



Несложно догадаться, против какого "агрессивного агрессора" должно быть применено это "суперсовременное оружие".



Но не прошло и суток, как пришла обескураживающая весть из Вашингтона.



Командование ВВС США публично заявило о непригодности и даже бесполезности БПЛА MQ-9 Reaper к боевым операциям даже против армий Ирана и Северной Кореи, не говоря уже о ВС России или китайской НОАК.



Другими словами, дроны этого типа можно применять только против неполноценных армий, не способных выстроить систему ПВО даже среднего качества.



Казалось бы, а при чем тут турецкие "Байрактары"? Какая связь?



Самая прямая. Дело в том, что MQ-9 Reaper и Вayraktar TB2 отличаются друг от друга только размерами и незначительными подробностями. А вот по принципу применения они абсолютно идентичны.



И тот, и другой могут применяться как ударные дроны и как воздушные разведчики либо корректировщики. Только MQ-9 Reaper заметно крупнее и тяжелее. Если размах крыльев Вayraktar TB2 равен 12 метрам, то его американский собрат "размахивается" на 20. Максимальный взлетный вес Вayraktar TB2 - 650 кг против 4,76 тонны у MQ-9 Reaper.



Соответственно, и взять с собой в небо турецкий дрон может 150 кг боеприпасов или подвесного оборудования, а американец - 1700 кг.



Крейсерская скорость MQ-9 Reaper 313 км/ч, тогда как Вayraktar TB2 - 130 км/ч.



Оба аппарата могут действовать на высотах до 8000 метров.



При этом американский MQ-9 Reaper на порядок превосходит Вayraktar TB2 по защитному оборудованию, имея на борту систему предупреждения об облучении дрона радарами противника и блок постановки активных помех.



Нетрудно понять из этого далеко не полного сравнения, что американский MQ-9 Reaper гораздо мощнее, защищеннее и маневреннее своего турецкого младшего брата.



И несмотря на все это, командование ВВС США уже отказывается от закупок новых БПЛА этого типа, требуя создать дрон нового поколения.



"Они почти бесполезны против России, Китая или даже плотных систем ПВО Ирана и Северной Кореи: они не смогут их преодолеть. Необходимо инвестировать в системы разведки и наблюдения, которые действительно будут способны это делать", - заявил по данному вопросу председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.



По мнению куратора операций США на Ближнем Востоке генерала Кеннета Маккензи, MQ-9 "нежизнеспособен" в борьбе с высококлассным противником.



Как вы считаете, это пустые заявления? Вряд ли…



Стоит отметить главное сходство американского MQ-9 Reaper и турецкого Вayraktar TB2 - их успешное применение было возможно тогда, когда эти аппараты охотились за беззащитной добычей.



А вот весной 2020 года, когда Турция массированно применила свои дроны против сирийской армии, успеха не получилось - через пару дней армия Сирии, хоть и по "доброму совету друзей", но организовала плотный "зонтик" ПВО из не самых современных систем вооружения, но и этого хватило для нейтрализации воздушной турецкой угрозы.



На первый взгляд, все это странно и нелогично. Зачем создавать оружие, от которого легко защититься?



Ответ на этот вопрос тоже может показаться странным. Но только на первый взгляд.



Дело в том, что армия Турции до сих пор сама не имеет полноценных систем ПВО. Например, противовоздушная оборона танковых и мотопехотных подразделений сухопутных войск Турции ограничена зенитно-ракетными комплексами Stinger, установленными на автомобили и гусеничную технику.



Только сейчас в Турции разрабатывается зенитный ракетный комплекс HİSAR A+ для прикрытия наземных войск.



Согласитесь, трудно просчитать противодействие, недоступное для твоего собственного понимания.



Поэтому мы имеем все основания поздравить вооруженные силы Польши со знаковым приобретением. И вместе с нами это сделают заокеанские хозяева новоявленной Речи Посполитой.



Так как испытывать радость от покупки турецких "Байрактаров" может лишь государство, армия которого не совсем полноценна.