В Киргизии переименовали 2 министерства. Теперь дела наладятся?

16:44 29.05.2021

29 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Названия двух ведомств изменены. Внесены поправки в указ о кабинете министров



Садыр Жапаров подписал Указ "О внесении изменения в указ президента Кыргызской Республики "О кабинете министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года".



Уточняется, что в целях оптимизации системы управления, руководствуясь частью 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, постановляется внести в указ № 114 изменение. Абзацы 13 и 14 пункта 3 изложены теперь в следующей редакции:



Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;

Министерство инвестиций Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.