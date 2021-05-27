В Киргизии переименовали 2 министерства. Теперь дела наладятся?

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16:44 29.05.2021
29 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Названия двух ведомств изменены. Внесены поправки в указ о кабинете министров
Садыр Жапаров подписал Указ "О внесении изменения в указ президента Кыргызской Республики "О кабинете министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года".
Уточняется, что в целях оптимизации системы управления, руководствуясь частью 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, постановляется внести в указ № 114 изменение. Абзацы 13 и 14 пункта 3 изложены теперь в следующей редакции:
Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;
Министерство инвестиций Кыргызской Республики.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.