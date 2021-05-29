После выборов в Шотландии будущее Великобритании тонет в тумане, - Дм.Минин

00:40 30.05.2021 ДМИТРИЙ МИНИН | 29.05.2021



Несомненно, появится и вопрос об ирландском единстве



На состоявшихся в мае региональных парламентских выборах в Шотландии уверенную победу, превосходящую все прогнозы, одержали сторонники независимости – кандидаты последовательно стремящейся к этому Шотландской национальной партии (ШНП) Николы Стерджен. С 64 мандатами до абсолютного большинства в региональном парламенте из 129 депутатов им не хватило одного места, но в коалиции с 8 депутатами от зеленых, не менее рьяно выступающих за независимость Шотландии, она имеет вполне устойчивое большинство.



Сторонники независимости Шотландии



Никола Стерджен



Если учесть, что часть голосов ШНП отвлек на себя выступивший самостоятельно с новой радикально-националистической партией Альба (кельтское название Шотландии) бывший первый министр региона Алекс Салмонд, то доминирование сторонников выхода из Великобритании становится еще более очевидным. Именно голосов, ушедших к Альбе, не хватило сторонникам ШНП для абсолютной победы, но все равно эти голоса – ее актив, поскольку партия Салмонда отличается тем, что требует незамедлительного референдума, независимо от воли Лондона.



Пока еще "Объединенное королевство…".



Единорог – символ Шотландии



Никола Стерджен празднует победу в маске с тартаном (цветом) своего клана



Алекс Салмонд, бывший первый министр Шотландии и неудачный спойлер



Волны победы шотландских националистов прокатываются по всей Британии. Лидер ирландской "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд заявила, что ее партия, которая совместно возглавляет делегированное правительство в управляемой Британией Северной Ирландии и является главной оппозиционной партией в Ирландии, будет "очень внимательно следить за тем, что произойдет дальше в Шотландии". Она заявляет, что, несомненно, появится и вопрос об ирландском единстве. "Независимость Шотландии коренным образом изменит конституционные порядки по всей Британии и окажет очень сильное влияние здесь, в Ирландии". Недавний опрос общественного мнения показал, что "Шинн Фейн" впервые может стать крупнейшей партией в парламенте Северной Ирландии, и Макдональд заявила, что выборы там в следующем году могут иметь "огромное" значение для будущего Великобритании.



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Н. Стерджен говорит, что будет добиваться проведения референдума о независимости легальными методами, чтобы не давать Лондону юридических поводов оспорить его результаты. Она обещает приступить к реализации намерений своей коалиции после прекращения эпидемии коронавируса. Так что снижение эпидемической опасности не является для премьер-министра Великобритании Б. Джонсона совсем хорошей новостью.



Реальным сроком проведения очередного волеизъявления шотландцев на тему их независимости представляется 2024 год, ровно через 10 лет после предыдущего голосования, которое успеха им не принесло. С тех пор, однако, настроения в пользу независимости значительно усилились (брексит и ковид-19 этому немало способствовали). Указанным сроком сторонники самостоятельной Шотландии ограничивают рамки данного тогда, но не расшифрованного согласия британского правительства разрешать подобные мероприятия "раз в поколение". Вестминстер со свойственным ему лукавством доказывает, что "поколение" – это никак не меньше 20 лет, и грозит заблокировать все попытки проведения референдума в Верховном суде. Назревает правовой курьез, когда высшая судебная инстанция страны будет решать философско-лингвистический спор о том, что такое "поколение" и каковы пределы его бытия и в физиологическом смысле (на что упирает Лондон), и в политическом (по мнению Эдинбурга, это не больше 10 лет).



Борис Джонсон



Растягивание срока, говорит Стерджен, нарушает права народа на выражение своей воли и является грубейшим попранием основ демократии. "Абсурдное и возмутительное поведение вестминстерского правительства, потенциально идущего в суд, чтобы свергнуть шотландскую демократию, само по себе является красочным аргументом в пользу шотландской независимости", – заявила Стерджен. В самом деле, претендуя на 20 лет "нерушимого политического цикла", Борис Джонсон, по сути, уподобляет Британию тем политическим системам, которые сам беспрерывно критикует за "тоталитарность и авторитаризм".



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В январе 2020 года Джонсон уже отказывал Стерджен в праве на проведение референдума. В случае нового отказа националисты обещают внести законопроект о референдуме в шотландский парламент и тогда правительству придется обратиться в Верховный суд, чтобы оспорить этот шаг. По словам Стерджен, если Лондон не оспорит в суде планы провести референдум или не добьется однозначного решения в нем, референдум автоматически будет считаться законным.



Агентство Рейтер полагает, что "если бы шотландцы проголосовали за выход, это стало бы самым большим шоком для Великобритании со времени обретения Ирландией независимости столетие назад". ВВС рассуждает так, что ничто еще не решено, поскольку опросы якобы не показывают превосходство сторонников независимости в Шотландии. Впрочем, и этот рупор Лондона вынужден указать, что последний опрос показал "трехпроцентное преимущество" носителей подобных взглядов. И время на их стороне. По данным The New York Times, более 70% шотландцев моложе 35 лет считают, что Шотландии следует отделиться от Соединенного Королевства. "Укреплению этого мнения способствует и жесткое премьерство правого толка Бориса Джонсона, которое все больше увязает в обвинениях в непотизме и аморальности".



Едва ли не самый распространенный тезис против референдума заключается в том, что надо всем "дружно" сосредоточиться на борьбе с ковид-19. Однако этот аргумент скорее работает на Н. Стерджен, поскольку, и по статистике, и по опросам, она в Шотландии гораздо успешнее справляется с этой напастью, чем Б. Джонсон – в Англии.



В ведущем британском аналитическом центре Chatham House полагают, что выход Шотландии из состава Великобритании неизбежно скажется на ее роли в мире не только с точки зрения уменьшения ее потенциала, но и с позиций собственной идентичности. Потеря части территории будет отмечена во всем мире, и многие придут к выводу, что это будет "уменьшением способности остальной части Великобритании проецировать свои интересы". Вплоть до постановки вопроса о том, по праву ли она обладает привилегией постоянного члена Совета Безопасности ООН. Шотландия всегда занимала более важное место в формировании международного имиджа Великобритании, чем можно было бы предположить по численности ее населения. Она играет большую роль в культурном влиянии Великобритании, и шотландские продукты являются значительной частью британского бренда – "потеря их уменьшит этот бренд".



Уход Шотландии, по мнению экспертов Chatham House, положил бы начало "процессу психологической рефлексии самих англичан, исход которого очень трудно предсказать". Беспокоит англичан и заявленное намерение ШНП "убрать ядерное оружие из независимой Шотландии", поскольку "она слишком мала для обладания таким потенциалом".



Шотландские бренды, уплывающие от Англии вместе с "лохнесским чудовищем"



А ведь союз ШНП с зелеными для Лондона еще хуже, чем единоличное правление Н. Стерджен. ШНП, например, проявляла готовность идти на определенные компромиссы по вопросу о размещении британских военных баз, в том числе атомных подлодок, на своей будущей независимой территории. И выражала готовность остаться в составе НАТО, что наверняка было бы обусловлено и сохранением подлодок. Однако зеленые категорические противники подобных сделок, "подрывающих экологию". И их позицию партнеры по коалиции будут обязаны учесть. Источник - fondsk.ru

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