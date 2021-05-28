Измученные КОВИДом японцы требуют и просят отменить Олимпиаду, - Le Monde

00:44 30.05.2021

28 мая 2021 г.

Филипп Понс | Le Monde

Японцы больше не хотят Олимпийских игр в Токио, правительство Cуги находится под давлением

"(...) Перенесенные на год Олимпийские игры в Токио, которые должны начаться 23 июля, станут первыми в истории олимпийского движения. Не только потому, что они произойдут во время пандемии, но прежде всего потому, что они далеки от того, чтобы стать символом гармонии - что Япония представляет как особенность национальной культуры - и откроются под знаком разногласий: как указывают опросы общественного мнения, 8 японцев из 10 выступают против их проведения", - пишет корреспондент Le Monde в Токио Филипп Понс.



"Упорство правительства Есихидэ Суги и Международного олимпийского комитета (МОК) в поддержании идеи о проведении Олимпийских игр чревато началом назревающего политического кризиса, - говорится в статье. - (...) С начала мая Архипелаг столкнулся с новой волной заражения. Департаменты один за другим вводят чрезвычайное положение, а средства массовой информации осуждают хаотичную политику правительства, до такой степени, что национальная ежедневная газета "Асахи Шимбун", являющаяся официальным партнером Олимпийских игр, 26 мая назвала ее "безрассудной" и призвала правительство уважать "законную озабоченность" населения и отменить их".



"(...) Я верю, что можно организовать Олимпийские игры при соблюдении полной санитарной безопасности", - повторяет премьер-министр так, словно он читает сутру. "Миссия невыполнима", - заявляет по телевидению медиабизнесмен Хироси Микитани, основатель крупнейшей в Японии компании электронной коммерции Rakuten.



"С точки зрения количества жертв Covid-19 Япония, безусловно, находится в завидном положении по сравнению с другими членами G7: 12,5 тыс. смертей с начала пандемии и более 720 тыс. пациентов на 126 млн жителей. Однако две трети случаев заражения и смерти произошли в первые пять месяцев этого года", - говорится в публикации.



"(...) Уже не актуален лозунг "Олимпийские игры - символ победы над вирусом", озвученный Сугой в начале срока его полномочий - в сентябре прошлого года - более того, растущее недовольство вызывает само проведение Олимпийских игр. Настолько сильное, что в Сейме премьер-министр счел своим долгом заявить, что он "не ставит Олимпийские игры выше здоровья народа". По мнению лидера демократической оппозиции Юкио Эдано, "невозможно совместить общественное здравоохранение и соревнования", - пишет Le Monde.



"(...) По мнению Наито Уэямы, главы Национального союза врачей, упорство правительства в объединении 80 тыс. человек со всего мира во время пандемии является "безответственным". Тем более, что Япония занимает последнее место среди стран G7 в плане вакцинации (привито 4,5% населения)", - отмечает автор статьи.



"Согласно условиям контракта между городом Токио и Олимпийским комитетом Японии с МОК, принимающий город обязан следить за здоровьем членов делегаций и гарантировать им бесплатное медицинское обслуживание. Это предполагает отток средств из системы здравоохранения, которая и без того находится на грани полной загруженности. Несколько муниципалитетов указали, что они отказываются отдавать приоритет членам олимпийских делегаций над своими гражданами", - описывает Понс.



"(...) Отменить Олимпийские игры имеет право только МОК, и чтобы потребовать этого, Японии потребуется проявить политическое мужество, которым не обладает правительство Суги. В случае односторонней отмены Олимпийских игр принимающей стороной цена окажется высокой: около 20 млрд долларов. Помимо этих финансовых затрат, Япония потеряет лицо, в частности, Китай, который будет принимать зимние Олимпийские игры в 2022 году, не преминет позубоскалить", - комментирует журналист.



"В соответствии с правилами МОК, Олимпийские игры не должны проводиться лишь в случае войны, политической нестабильности в принимающей стране или "разумного риска" для здоровья участников. Является ли пандемия одним из таких "разумных рисков"? Очевидно, что нет, с точки зрения МОК, один из вице-президентов которого Джон Коутс зашел так далеко, что заявил о том, что Олимпийские игры состоятся, даже если в Японии по-прежнему будет действовать чрезвычайное положение", - резюмирует Филипп Понс.



Источник: Le Monde