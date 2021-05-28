Кто мешает сближению Москвы и Пекина, - Вл.Малышев

00:45 30.05.2021 Пятая колонна внутри России уже работает на подрыв связей с Китаем

Владимир Малышев

28.05.2021

Кто мешает сближению Москвы и Пекина

Как сообщает китайская газета Global Times, президент РФ Владимир Путин может посетить Китай с визитом сразу после его встречи с Байденом в июне. Об этом Global Times пишет, ссылаясь на итоги недавней встречи в Москве секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с членом Политбюро ЦК КПК Яном Дзечи.



Пока что это неофициальная информация, но тот факт, что об этом сообщает влиятельная газета, которая специализируется на комментариях международных событий с точки зрения компартии Китая, не вызывает сомнения в том, что такой визит и в самом деле готовится.



"Китайско-российские отношения стабильно развиваются, - пишет Global Times, - и весьма вероятно, что Путин посетит Китай в июле по случаю 20-летия подписания договора, учитывая эпидемическую ситуацию, что означает с июня по июль".



Global Times напоминает, что "в прошлом году высшие лидеры двух стран пять раз говорили по телефону с практической повесткой дня, и 28 декабря 2020 года лидеры указали это на праздновании 20-летия Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией, обе страны ожидают более высокого уровня и более широкого масштаба сотрудничества в 2021 году. Путин может посетить Китай после встречи на высшем уровне с Байденом в июне и до 20-й годовщины подписания 16 июля 2001 г. китайско-российского Договора о дружбе, а 1 июля 100-летие основания Коммунистической партии Китая также может быть дружественным поводом и средой для возможного визита, считают аналитики".



Обозреватели уже не раз отмечали, что обострение отношений между Россией и США, которые сейчас рассматривают именно Китай своим главным геополитическим соперником, неизбежно ведет к сближению Москвы и Пекина. Что сейчас стали понимать в США, а потому именно с этим связывают недавнюю смену риторики президента США Джо Байдена в отношении нашей страны и его настойчивое стремление к встрече с Путиным.



Так, в опубликованном еще в 2020 году докладе Центра новой американской безопасности был предложен набор рекомендаций для американского руководства с целью помешать сближению России и Китая.



Признавая, что в ближайшем будущем США не имеют возможностей для того, чтобы разрушить российско-китайское партнерство, его авторы, тем не менее, считают, что американская политика способна замедлить или даже обратить вспять динамику сотрудничества между Москвой и Пекином, а также снизить ущерб от этого сотрудничества для Соединенных Штатов.



Авторы доклада полагают, что США могли бы предложить российской стороне некоторые альтернативы, демонстрирующие преимущества сотрудничества с Западом. Речь идет не о стратегическом повороте типа сделанного Никсоном в начале 1970-х, но о конкретных, точечных мерах, подталкивающих Москву к более сбалансированному курсу и сокращению ее зависимости от Пекина.



Среди таких мер, направленных на подрыв укрепления связей Москвы и Пекина, - раздувание антикитайских настроений в России и русофобии в Китае, опираясь на прикормленную Западом свою пятую колонну в этих странах. При этом учитывается, что в стремительно развивающемся Китае имеются силы, ориентированные на глобализацию и видящие будущее страны в перехвате рычагов управления этим процессом из рук слабеющего "мирового гегемона". Однако, как отмечают обозреватели, эти силы, сохраняя влиятельность, уже проходят пик своих возможностей, а исторический маятник начинает обратное движение. И такие же тренды с разворотом от глобализации в сторону национальных интересов наблюдаются и в России, где либералы постепенно становятся общественными изгоями. Однако в их руках все еще остаются важные рычали влияния, особенно в СМИ,



О том, что в России такая прозападная антикитайская пятая колонна и в самом деле есть, пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев: "История с антикитайской пятой колонной недавно фигурировала на заседании одного из закрытых московских политических клубов, где экспертов впрямую не принято цитировать. А вот без ссылки на источник - можно. Цитируем: представить Китай ненадежным партнером и помешать дальнейшему движению Москвы и Пекина к военно-политическому союзу - это задача, поставленная экспертами "неоконов" (в США). К сожалению, у них в России есть вольные и невольные помощники. Неприятие сближения проявляют целые поколения экспертов двух стран, учившихся по программам американских университетов, получавших гранты от "мозговых центров" Запада".



Как заявил президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в интервью агентству "Царьград", извне к нам вбрасываются мифы о китайских угрозах. И это делают наши экономические конкуренты.



То есть они не хотят, чтобы Россия и Китай сближались. Иначе полное взаимодействие этих двух стран может совершенно в другую сторону вывести всю парадигму экономического развития мира.



"И ложится это на ту почву, что у нас когда-то был такой момент, когда были холодные отношения, разорванные дипломатические отношения, Даманский эксцесс, и так далее. То есть, что-то в исторической памяти есть, и эту историческую память пытаются все время разворошить, вытащить, и эти карты разыграть", - указывает С. Санакоев.



В США такие планы не скрывают. "Некоторые эксперты и российские элиты обеспокоены растущим российским подчинением Пекину. […> США должны стараться поднимать среди российского народа и правящей элиты такие вопросы: а мудр ли нынешний подход (к Китаю)? - в расчете на то, что будущие лидеры проложат более нейтральный курс", - такую инструкцию на этот счет дает пятой колонне в России американский журнал Foreign Affairs.



И ее уже выполняют. В этой связи обозреватели обратили внимание на недавнее заявление на этой счет такого известного прозападного деятеля, как телеобозреватель Владимир Познер. "Я являюсь, - пишет он на своем сайте Pozneronline, - одним из тех людей, кто опасается Китая... И я очень опасаюсь того момента, когда Китай станет державой номер один. Противостоять Китаю будет невозможно, когда это произойдет. Я думаю, что это произойдет скоро… На сегодняшний день мы больше всего поворачиваемся в сторону Китая. Можно сказать, в какой-то степени вынужденно, и никакого сближения с Соединенными Штатами в этом вопросе пока что не просматривается".



"Меня, - печалится Познер, - это очень огорчает и вызывает опасения. Я лично не дождусь этого, слава богу. Но многие дождутся. И поверьте мне, мало не покажется. Это совсем другая культура, это другое восприятие того, как человек должен жить… Но немножко зная, что такое Китай, что такое Восток - этот Восток, - я очень опасаюсь за наше с вами будущее, потому что как ни крути, но мы все-таки Запад, а не Восток".



Понятно, что личное мнение г-на Познера, человека с американским паспортом в кармане, в определении внешней политики России ничего не значит, однако это - явное проявление того, как уже работает внутри нашей страны пятая колонна США, стремящаяся подорвать укрепляющиеся отношения России с Китаем. Источник - stoletie.ru

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