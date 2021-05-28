 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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The Spectator: Пора отказаться от секса. Спасибо феминизму!
09:30 30.05.2021

На этой неделе генеральный прокурор Нового Южного Уэльса в Австралии представил грандиозные изменения в юридическом определении согласия. Новая концепция чревата приговором, если обвиняемый не сможет доказать, что активно пытался заручиться согласием на секс. Автор возмущена и саркастически комментирует позицию прокурора.
The Spectator (Великобритания): пора отказаться от секса. Спасибо феминизму!

Корин Барраклоф (Corrine Barraclough)

Генеральный прокурор Марк Спикман (Mark Speakman) заявил, что правительство Нового Южного Уэльса примет все 44 рекомендации комиссии по реформе законодательства штата о согласии в отношении преступлений на сексуальной почве. "Из одного отсутствия сопротивления или протеста еще не вытекает согласия, - подчеркнул Спикмен. - Все очень просто: согласие должно быть четко выражено противной стороной, будь то действием или словом".

Загвоздка, разумеется, в том, что все как раз ой как непросто.

Иначе бы не было долгих и мучительных отношений и затяжных баталий по семейному праву, а юристы не набивали бы себе карманы на разбирательствах в духе "а он сказал" и "а она сказала".

Когда замешаны два человека, у вас всегда будет минимум две версии событий.

Предполагать, что смена судебного жаргона поможет устранить людское недопонимание, особенно если тут замешана выпивка, - абсурдно. Такое опасное упрощенчество многогранной реальности не только никому не помогает, но открывает дорогу нелепому и бесчестному притворству.

Спикмен добавил: "Чтобы ему поверили, обвиняемому придется предпринять некоторые шаги. Мыслительный процесс к таковым не относится, под разумным шагом подразумеваются слова или действия, чтобы удостовериться в согласии противной стороны".
Он, что, бредит?

Мужчина предлагает женщине: "Ну что, займемся любовью?"

Женщина отвечает: "Давай".

А потом что-то идет не так, пара попадает в суд, и адвокат обвиняемого приводит этот диалог.

Но адвокат заявителя представляет события иначе: оказывается, никакого согласия не запрашивалось и не давалось.

И мы ходим по кругу.

Нельзя не отметить, что изменения призваны побороться со статистикой, по которой лишь 3% жалоб на сексуальное насилие, поданных в полицию Нового Южного Уэльса, заканчиваются обвинительным приговором.

Задача стоит увеличить этот процент.

И самый простой способ этого добиться - упростить обвинительный процесс, переложить бремя доказательства на обвиняемого и смириться с риском, что за решеткой окажутся невиновные.

Прописать в законе, что согласие можно отозвать в любой момент, и при этом утверждать, что это все "очень просто"?

Да вы никак издеваетесь?

Похоже, единственное разумное решение для нас - перестать заниматься любовью в принципе.

Благодарю покорно. Спасибо феминизму!

Оригинал публикации: It"s time to give up sex. Thanks feminismОпубликовано 27/05/202

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622356200
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