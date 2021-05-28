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Потеря ориентира: COVID-19 вызывает нарушения восприятия пространства
11:03 30.05.2021

У четверти переболевших коронавирусной инфекцией выявили ослабление когнитивных функций

Денис Гриценко

Интеллектуальные способности пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, стали предметом изучения ученых из Южной Америки. Участники исследования прошли шесть различных видов тестирований, направленных на оценку состояния их памяти, внимания и других умственных навыков. Результаты пяти тестов были идентичными среди тех, кто болел и кто не болел коронавирусной инфекцией. Однако шестое испытание показало, что после болезни четверть пациентов недотягивают до минимальных государственных нормативов по тесту Рея–Остеррица, оценивающему способность запоминать и воспроизводить абстрактные изображения. Таким образом исследователи установили, что у переболевших COVID-19 могут быть нарушения в восприятии пространства. Однако российские специалисты, опрошенные "Известиями", сомневаются в выводах коллег, так как в научной работе нет данных о когнитивных способностях участников до начала исследования.

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Группа бразильских ученых провела исследование, целью которого было выяснить, как перенесенная коронавирусная инфекция влияет на функциональное состояние нервной системы. Для этого 49 добровольцам, переболевшим COVID-19 в легкой форме, было предложено пройти шесть видов психологических тестов, с помощью которых можно оценить их интеллектуальные способности. Результаты одного из них оказались неожиданными. 12 испытуемых не смогли успешно пройти тест комплексной фигуры Рея–Остеррица и получили оценку "плохо". Самые большие трудности у участников исследования вызвали задания, связанные с копированием абстрактного изображения и длительной зрительной памятью. Четверть испытуемых справились лишь с 10% заданий в тесте. "Мы представили предварительные доказательства нарушений пространственно-временного восприятия у пациентов, которые выздоровели после легкой формы COVID-19", - пишут ученые в статье, посвященной результатам эксперимента.

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Как рассказал "Известиям" заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов, тест комплексной фигуры Рея–Остеррица - это стандартная нейропсихологическая методика, которая используется для проверки сохранности восприятия, а также кратковременной и долговременной памяти. Она была разработана для диагностики психических нарушений в результате черепно-мозговых травм. С ее помощью выявляется связь между степенью повреждения структур мозга и психических функций. Преимущества метода в том, что для него разработаны конкретные нормативные показатели, которых в норме должен достичь пациент, и корреляция между типами ошибок и видами поражений мозга.

- Испытуемому показывают сложный составной рисунок. Затем просят его воспроизвести, потом еще раз просят воспроизвести через три минуты, а после этого нарисовать по памяти спустя 30–60 минут, - пояснил Иван Хватов.

В ходе эксперимента

В исследовании приняли участие 38 женщин и 11 мужчин, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию с похожими на грипп симптомами, но не подвергались госпитализации. Их средний возраст составил 36 лет. Каждому участнику на выполнение всех тестов отводилось 40 минут. Также для эксперимента была подобрана контрольная группа людей, не заразившихся коронавирусной инфекцией, с идентичными биометрическими данными и уровнем образования. Результаты всех психологических тестов пациентов, перенесших COVID-19, сравнивались с результатами в контрольной группе.

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12 (24%) участников тестирования, которые переболели коронавирусной инфекцией, не смогли набрать минимальное количество баллов в тесте комплексной фигуры Рея–Остеррица, соответствующее бразильским государственным нормативам. При этом в контрольной группе норматив не сдали только два (4%) человека. Сильное расхождение между теми, кто болел, и теми, кто не болел COVID-19, заметно также в среднем количестве баллов, набранных ими в ходе тестирования. Например, в контрольной группе средний балл за копирование изображения составил 34,4 против 29,22 у переболевших. Также значительная разница заметна в средних результатах заданий на моментальную и долговременную память.

По мнению авторов исследования, их работа доказывает нарушения пространственно-временного восприятия у людей, которые выздоровели после коронавирусной инфекции в легкой форме. Ученые уверены, что социобиологические и эмоциональные причины выявленных нарушений полностью исключены. Они могли быть вызваны только инфекцией SARS-CоV-2.

А как думали до коронавируса?

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Как и любая инфекция, SARS-CoV-2 влияет на головной мозг, формируя так называемый психоорганический синдром, пояснила "Известиям" директор Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии СамГМУ Дарья Смирнова. Данный синдром проявляется нарушениями памяти, затруднением понимания и колебаниями эмоций. Первым этапом развития психоорганического синдрома является астения. Она обратима и может пройти без специфического лечения. Однако при тяжелом поражении мозга может перейти в следующую стадию, которая уже является необратимой.

- Исследования показали, что новый вирус является нейротропным, влияет на мозг и на сосуды, питающие мозг, может вызывать нейровоспаление, микротромбозы, даже аутоиммунные реакции - когда возникают аутоантитела к клеткам нервной системы собственного организма, из-за чего мозг получает дополнительные повреждения, - отметила Дарья Смирнова.

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По мнению специалиста, исследование бразильских ученых указывает именно на эти нарушения. Специфические изменения зрительно-пространственных функций могут указывать также на повреждения соответствующих зон коры головного мозга, что требует дальнейшего прицельного изучения.

98 человек - недостаточная выборка для исследования, позволяющего делать далеко идущие выводы, считает заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Кроме того, тест комплексной фигуры Рея–Остеррица сам по себе достаточно сложный. Для полноценной оценки результатов эксперимента, по мнению эксперта, надо оценить динамику, а для этого необходимо знать результаты подобных тестов у участников эксперимента до болезни.

- Нам известно, что при COVID-19 может происходить поражение части нервной системы - черепных нервов, - сказал Станислав Отставнов. - Однако механизм развития при этом нарушения вкуса и обоняния до конца не изучен, хотя о существовании этих достаточно специфических симптомов мы знаем уже более года. В настоящий момент эти вопросы активно изучаются.

По мнению специалиста, одним из наиболее надежных путей профилактики нервных нарушений можно назвать вакцинацию. Ведь помимо описанных в статье нарушений в постковидном букете, даже если человек молод и здоров, есть много неприятных факторов, которые ухудшают самочувствие, резюмировал ученый.

С тем, что работа бразильских исследователей не дает возможности сделать выводы о причинах низких результатов теста Рея–Остеррица у переболевших коронавирусной инфекцией, согласен и Иван Хватов. По его словам, чтобы выявить каузальные связи, необходимо знать о состоянии когнитивных функций у участников исследования до заражения COVID-19. Однако таких измерений в мире пока сделано не было.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622361780
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