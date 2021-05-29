 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прогрессивная дегенерация или консервативная революция? - Ф.Владимиров
14:15 30.05.2021

У нормального человека остается два пути: путь индивидуального сопротивления "новой нормальности", который неизбежно приведет к мученичеству, либо путь коллективного сопротивления, то есть консервативная революция.
Фрол Владимиров

29 мая 2021

Современная политика - это способность превращать субъективные взгляды в объективную реальность. Карантин, медицинские маски, перчатки, закрытые границы, QR-коды, дистанционное обучение, тотальная вакцинация, иммунизационные паспорта - такова "новая нормальность", которая пару лет назад показалась бы маниакальным бредом. Сегодня горстка маньяков правит миром посредством психотеррора и государственного принуждения. Маньяки опираются на штат высокооплачиваемых шарлатанов, которые оседлали специалистов и чиновников. Маньяки безжалостны и последовательны - пощады ждать не стоит.

Новый День
Маньяки безумны, поэтому самые мрачные прогнозы обоснованы. Намерены ли маньяки организовать пролонгированное массовое убийство или они всего-навсего собираются посадить мир на антивирусную иглу - для нормального человека не имеет большого значения. Молниеносная победа "новой нормальности" доказывает, что нормальных людей осталось крайне мало. Маньяки смогли захватить власть над миром руками шарлатанов потому, что большинство людей, независимо от уровня образования и жизненного опыта, утратили здравый смысл и волю к жизни. Современная человеческая масса состоит из биосоциальных существ, смыслом дожития которых является извлечение максимально возможного удовольствия из своего психосоматического аппарата в течение как можно более продолжительного времени. Массовый человек не чувствует себя потенциальным дегенератом, потому что путает волю к жизни с волей к удовольствию. Маньяки, шарлатаны, дегенераты - такова психосоциальная иерархия глобального общества.

Мир живет в эпоху деградации, переходящей в дегенерацию. Следовательно, первым шагом на пути осмысления случившегося должен стать отказ от надежды на прогресс. Идея бесконечного поступательного развития противоречит жизненному опыту. Все живое - будь то растение, животное, человек, семья, народ, общество, цивилизация, человечество - рождается, растет, достигает зрелости, стареет и умирает. Вера в прогресс - это старческая иллюзия. Творческий пик всемирной истории приходится на период с VII века до н.э. по XIII н.э. В эти два тысячелетия возникло все то качественно новое, чем нормальные люди стараются жить до сих пор. Созданное после XIII века представляет собой либо развитие прежних традиций, либо их разрушение, то есть прогресс.

Мир стареет. Мир исчерпал свои творческие возможности. У мира остались только технические ресурсы. Но старость бывает разной. В достойной старости есть определенное величие. Каждое утро, каждую весну старость глубоко переживает тайну обновления жизни. Старость не создает ничего качественно нового, но она умеет переживать новизну старого. Старец прекрасен, если он тверд духом и здрав умом.

Если же старик принимает появление морщин и бородавок на своем теле за развитие вторичных половых признаков, если он воображает, что у него, как у подростка, вся жизнь впереди, он превращается в старого маразматика. Современный мир не просто стареет, он впадает в старческий маразм. Современный мир слушает плохую музыку, смотрит плохие фильмы, читает плохую литературу, строит некрасивые дома, он уродливо одевается и у него дурные манеры. Хуже всего то, что современный мир не столько пользуется научно-техническим протезом для обеспечения активной старости, сколько сам превращается в протез.

Вернуть мир на путь достойной старости могла бы консервативная революция. Консервативная революция - это культура традиционных религий плюс новейшая техника. Консервативная революция - это освобождение человека от монотонного труда для воспитания аристократии таланта. Консервативная революция - это сословный строй, основанный на закрепощении робота. Консервативная революция - это экономика, наука и техника, подчиненная человеку и человек, ищущий Бога.

Привычного мира больше нет. Прежняя нормальность подорвана и вскоре остатки ее будут утилизированы. Суверенное государство, нация, семья, пол, любовь, дружба, свобода - обречены. У нормального человека остается два пути: путь индивидуального сопротивления "новой нормальности", который неизбежно приведет к мученичеству, либо, если меньшинство нормальных людей окажется достаточно боеспособным, путь коллективного сопротивления, то есть консервативная революция.

Для современного мира сегодня вопрос "быть или не быть?" звучит так: прогрессивная дегенерация или Консервативная Революция?

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622373300
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