Xiaomi и Huawei: Китай побеждает Америку в торговой войне, - А.Чаблин

14:24 30.05.2021

Парадоксы современного рынка



Антон Чаблин

29 мая 2021



Российский компаниям, годами живущим под американскими санкциями, стоило бы поучиться у китайских. Китайские производители электроники, будучи "отключены" от заморского рынка, продолжают осваивать другие континенты. Показатели роста двухзначные. То ли санкционный режим не так страшен, то ли адаптировались к новым реалиям.



Санкционный список "произвольный и капризный"



США официально исключили крупнейшего китайского производителя электроники Xiaomi из своего черного списка. Окружной суд США по округу Колумбия своим постановлением обязал Министерство обороны отказаться от обозначения Xiaomi как "коммунистической китайской военной компании". А это означает, что теперь снят запрет на американские инвестиции в технологического гиганта, который по размерам пока что на порядок уступает Apple.



Естественно, решение американского суда вызвало взрыв на рынках. Компания незамедлительно выпустила коммюнике, в котором поблагодарила за поддержку своих глобальных пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров.



Стоит напомнить, что включение Xiaomi в "черный список" китайских технологических корпораций было лебединой песней Дональда Трампа. В последнюю неделю своего пребывания в Белом доме, в январе 2021 года, администрация Трампа и приклеила Xiaomi специально придуманный ярлык "коммунистической китайской военной компании".



Xiaomi все обвинения опровергала: по заверениям самой компании, она не принадлежит, не контролируется и вообще никак не связана с китайскими военными. Компания подала в суд на правительство США уже в феврале 2021 года, а в марте добилась предварительного судебного запрета, блокирующего применение санкций.



При этом судья уже тогда охарактеризовал санкционный список Трампа как "произвольный и капризный". После этого уже в мае Xiaomi и Министерство обороны США объявили, что они пришли к соглашению о том, как разрешить спорный "санкционный" вопрос.



Xiaomi, как известно, далеко не единственный китайский технологический гигант, остающийся под американскими санкциями. При этом, однако, администрация Джо Байдена не дает никаких указаний на то, что будут сняты санкции, введенные при Трампе против компании Huawei (а она, в отличие от Xiaomi, уступает Apple по годовой выручке лишь на треть).



Между тем, начатая Трампом торговая война с Huawei серьезно ударила по нескольким подразделениям компании, лишенной возможности вести бизнес с предприятиями, базирующимися в США. Более того, сетевое оборудование, произведенное Huawei, несколько консервативных американских политиков прямо обвинили в том, что оно якобы несет угрозу национальной безопасности.



Где Вашингтон возьмет еще $ 2 миллиарда



Американские санкции в отношение технологических компаний иных стран крайне изобретательны. В стране существует два санкционных списка: один - у Министерства обороны, а второй - у Министерства торговли.



Большинство компаний в первом списке относятся к промышленности, они занимаются судостроением, авиацией, аэрокосмической, химической промышленностью, телекоммуникациями, строительством.



А вот в списке Министерства торговли находятся иностранные фирмы, которым американские компании не вправе экспортировать любые технологии. Среди них, скажем, всемирно известный производитель дронов DJI.



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Но некоторые китайские компании, такие как Huawei или крупнейший в Китае производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), сейчас находятся в обоих списках. Попадание Huawei под американские санкции связывают с тем, что компания производит вовсе не мобильники или компьютеры, а телекоммуникационное оборудование. Американские бюрократы обеспокоены тем, что такое оборудование, произведенное Huawei, является частью национальной инфраструктуры сотовой связи.



Согласно отчету Федеральной комиссии по связи, изъятие всего закупленного американскими сотовыми операторами китайского оборудования обойдется в $ 1,8 млрд. Причем из этой суммы до $ 1,6 млрд будут подлежать федеральному возмещению, однако средства пока что не выделены.



Лояльность потребителей санкции не поколебали



При Дональде Трампе, который взял на вооружение политику протекционизма, Министерство торговли США утвердило понятие "иностранные противники". Оно распространяется сразу на шесть стран, технологическое оборудование которых не должно закупаться в США. Это помимо Китая также Россия, Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла.



Американские санкции, конечно, бьют по технологическим компаниям из других стран, но вовсе не так сильно, как надеется Вашингтон. Так, одновременно с решением суда о снятии американский санкций Xiaomi сообщил о финансовых итогах за первый квартал 2021 года. Тот самый, когда предприятие под санкциями и пребывало.



Итак, выручка компании за этот период составила примерно $ 12 млрд, что почти на 55% прошлогодних показателей. Чистая прибыль компании составила примерно $ 965 млн, она выросла на 164% в годовом исчислении.



Согласно отчету Xiaomi, компания остается главным поставщиком мобильников на рынке всей Восточной Европы (включая Россию) и Испании. Доля рынка - треть. В первой тройке Xiaomi в Италии, Германии и Франции. Как видно, американские санкции (имевшие в том числе и психологический эффект) лояльность потребителей не поколебали.



Безусловно, если бы не было американских санкций, финансовые показатели компании могли бы вырасти сильнее. Но очевидно, что выбор на рынке делает все же потребитель, а вовсе не вашингтонские чиновники и генералы. И они голосуют долларом (рублем, юанем, евро, неважно) за более доступную и надежную продукцию.