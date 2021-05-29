 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.05.2021
14:55  Цирк с конями. Борьба КырДепутатов против министра здравоохра Бейшеналиева
14:43  Как Ельцин выбирал Путина, - аэро-зять Дьяченко все пописывает мемуары
14:29  "Люди должны поверить, что в Узбекистане нет коррупции" - Мирзиеев веселит от души
14:27  Утверждена "Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года". Ну как без нее?
14:24  Xiaomi и Huawei: Китай побеждает Америку в торговой войне, - А.Чаблин
14:15  Прогрессивная дегенерация или консервативная революция? - Ф.Владимиров
11:03  Потеря ориентира: COVID-19 вызывает нарушения восприятия пространства

10:22  Опасна ли Олимпиада в Токио? МОК уходит от ответственности, - А.Кошкин
09:30  The Spectator: Пора отказаться от секса. Спасибо феминизму!
00:45  Кто мешает сближению Москвы и Пекина, - Вл.Малышев
00:44  Измученные КОВИДом японцы требуют и просят отменить Олимпиаду, - Le Monde
00:40  После выборов в Шотландии будущее Великобритании тонет в тумане, - Дм.Минин
Суббота, 29.05.2021
16:44  В Киргизии переименовали 2 министерства. Теперь дела наладятся?
16:22  Турецкий беспилотник "Байрактар" - спутник неполноценных армий?
16:11  Сборная Казахстана надрала итальянцев на ЧМ по хоккею - 11:3!!!
16:00  Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия". Анжела Джоли пишет заявление в ЛДПР?
15:49  Индира Кудайбергенова избрана ректором Кыргызской медицинской академии. Подавляющей давкой голосов
15:42  В Красном море утоп Гвоздь. Странная смерть экс-главы Службы внешней разведки Украины
15:35  Байден, опираясь на стул, встал на корячки перед военными. Старик-то совсем... того
14:58  Внешние силы сближения. В Минске прошло заседание глав правительств стран СНГ, - "Къ"
14:23  Российские Кибервойска пришли откуда ждали. Microsoft скулит и обвиняет
14:20  Завершение Европы. Элиас Канетти как зеркало исчезнувшего континента, - О.Федянина
09:55  "Игра на слабака": ВМС США и их союзники таранят российские границы, - С.Ищенко
09:30  Как на земле русской появились украинцы, - Дм.Скворцов
09:22  Лукопожатие крепкое. О чем Путин и Батька договорились в Сочи, - репортаж А.Колесникова
09:14  Зачем Узбу нужна Красная книга, если разрешен отстрел исчезающих животных?
09:07  Проворовался и задержан начальник тыла КазАрмии полковник Асыл Сатвалдинов
08:31  "Северный поток – 2" и Свободное государство Бавария, - С.Черняховский
08:12  Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса
08:04  В Тадже объявлен в розыск еще один VIP-утырок - сын министра и родственник Рахмона - Диловар Гулов
08:03  В Узбекистане также начнут производить российскую вакцину "Спутник V"
08:00  Amazon пришел в Центральную Азию
00:54  Беснование из-за Протасевича: почему взвыли Запад и "подхрюкивающие"? - А.Цуканова
00:45  Воссоединение руcского народа должно стать самоцелью государственной политики России в Белоруссии, - К.Фролов
00:37  САРское это дело: Башар Асад заступил на последний семилетний срок, - Э.Байназаров
00:00  В Алматы новый главный имам - Толеби Оспан
Пятница, 28.05.2021
11:27  Уникальный восточный базар обнаружен на раскопках древнего Туркестана
11:24  Желтая угроза: в Индии обнаружили новый вид опасной плесени, - И.Кармазин
10:08  Туркменистан: цепкие объятия России
10:05  Таджикистан захлестнула новая волна коронавируса, несмотря на заверения властей о победе над ним
09:24  Арестован племянник супруги президента Таджикистана - дангаринский дебоширо-идиот Нахшов
09:05  В Казахстане больше половины безработных хотят быть начальниками - исследование
09:01  The Spectator: почему санкции против Путина и его союзников не работают
08:31  Зачем тратить миллиарды долларов на поддержку климатической истерии? - В.Киберов
08:23  Главарь Elit House Тимур Файзиев скрылся от кыргызского следствия
08:16  А.Князев: Извне или изнутри? Откуда исходят угрозы безопасности для Центральной Азии
08:02  Антитела антилюдей. О праве на болезнь, - Семен Новопрудский
07:18  В СевКазахстане дерибанят уникальный циркониевый Обуховский ГОК
07:07  "Ахангарнский цемент" купила мутная швейцаро-кипрская фирма-прокладка. Чьи ушки торчат? (угадайка)
07:02  Председатели лопнувших "Агроинвестбанка" (Алимардон) и "Точиксодиротбанка" (Пирзода) освобождены от занимаемых должностей
06:57  Асада благополучно переизбрали (95% голосов) в президенты Сирии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Xiaomi и Huawei: Китай побеждает Америку в торговой войне, - А.Чаблин
14:24 30.05.2021

Парадоксы современного рынка

Антон Чаблин
29 мая 2021

Российский компаниям, годами живущим под американскими санкциями, стоило бы поучиться у китайских. Китайские производители электроники, будучи "отключены" от заморского рынка, продолжают осваивать другие континенты. Показатели роста двухзначные. То ли санкционный режим не так страшен, то ли адаптировались к новым реалиям.

Санкционный список "произвольный и капризный"

США официально исключили крупнейшего китайского производителя электроники Xiaomi из своего черного списка. Окружной суд США по округу Колумбия своим постановлением обязал Министерство обороны отказаться от обозначения Xiaomi как "коммунистической китайской военной компании". А это означает, что теперь снят запрет на американские инвестиции в технологического гиганта, который по размерам пока что на порядок уступает Apple.

Естественно, решение американского суда вызвало взрыв на рынках. Компания незамедлительно выпустила коммюнике, в котором поблагодарила за поддержку своих глобальных пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров.

Стоит напомнить, что включение Xiaomi в "черный список" китайских технологических корпораций было лебединой песней Дональда Трампа. В последнюю неделю своего пребывания в Белом доме, в январе 2021 года, администрация Трампа и приклеила Xiaomi специально придуманный ярлык "коммунистической китайской военной компании".

Xiaomi все обвинения опровергала: по заверениям самой компании, она не принадлежит, не контролируется и вообще никак не связана с китайскими военными. Компания подала в суд на правительство США уже в феврале 2021 года, а в марте добилась предварительного судебного запрета, блокирующего применение санкций.

При этом судья уже тогда охарактеризовал санкционный список Трампа как "произвольный и капризный". После этого уже в мае Xiaomi и Министерство обороны США объявили, что они пришли к соглашению о том, как разрешить спорный "санкционный" вопрос.

Xiaomi, как известно, далеко не единственный китайский технологический гигант, остающийся под американскими санкциями. При этом, однако, администрация Джо Байдена не дает никаких указаний на то, что будут сняты санкции, введенные при Трампе против компании Huawei (а она, в отличие от Xiaomi, уступает Apple по годовой выручке лишь на треть).

Между тем, начатая Трампом торговая война с Huawei серьезно ударила по нескольким подразделениям компании, лишенной возможности вести бизнес с предприятиями, базирующимися в США. Более того, сетевое оборудование, произведенное Huawei, несколько консервативных американских политиков прямо обвинили в том, что оно якобы несет угрозу национальной безопасности.

Где Вашингтон возьмет еще $ 2 миллиарда

Американские санкции в отношение технологических компаний иных стран крайне изобретательны. В стране существует два санкционных списка: один - у Министерства обороны, а второй - у Министерства торговли.

Большинство компаний в первом списке относятся к промышленности, они занимаются судостроением, авиацией, аэрокосмической, химической промышленностью, телекоммуникациями, строительством.

А вот в списке Министерства торговли находятся иностранные фирмы, которым американские компании не вправе экспортировать любые технологии. Среди них, скажем, всемирно известный производитель дронов DJI.

Немцы сделали новое убийственное заявление в адрес РФ
Телеведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca
Но некоторые китайские компании, такие как Huawei или крупнейший в Китае производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), сейчас находятся в обоих списках. Попадание Huawei под американские санкции связывают с тем, что компания производит вовсе не мобильники или компьютеры, а телекоммуникационное оборудование. Американские бюрократы обеспокоены тем, что такое оборудование, произведенное Huawei, является частью национальной инфраструктуры сотовой связи.

Согласно отчету Федеральной комиссии по связи, изъятие всего закупленного американскими сотовыми операторами китайского оборудования обойдется в $ 1,8 млрд. Причем из этой суммы до $ 1,6 млрд будут подлежать федеральному возмещению, однако средства пока что не выделены.

Лояльность потребителей санкции не поколебали

При Дональде Трампе, который взял на вооружение политику протекционизма, Министерство торговли США утвердило понятие "иностранные противники". Оно распространяется сразу на шесть стран, технологическое оборудование которых не должно закупаться в США. Это помимо Китая также Россия, Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла.

Американские санкции, конечно, бьют по технологическим компаниям из других стран, но вовсе не так сильно, как надеется Вашингтон. Так, одновременно с решением суда о снятии американский санкций Xiaomi сообщил о финансовых итогах за первый квартал 2021 года. Тот самый, когда предприятие под санкциями и пребывало.

Итак, выручка компании за этот период составила примерно $ 12 млрд, что почти на 55% прошлогодних показателей. Чистая прибыль компании составила примерно $ 965 млн, она выросла на 164% в годовом исчислении.

Согласно отчету Xiaomi, компания остается главным поставщиком мобильников на рынке всей Восточной Европы (включая Россию) и Испании. Доля рынка - треть. В первой тройке Xiaomi в Италии, Германии и Франции. Как видно, американские санкции (имевшие в том числе и психологический эффект) лояльность потребителей не поколебали.

Безусловно, если бы не было американских санкций, финансовые показатели компании могли бы вырасти сильнее. Но очевидно, что выбор на рынке делает все же потребитель, а вовсе не вашингтонские чиновники и генералы. И они голосуют долларом (рублем, юанем, евро, неважно) за более доступную и надежную продукцию.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622373840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 2021 года №580
- Сенаторы приняли Закон о закупках нацкомпаний и холдингов
- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Палаты представителей Парламента Бельгии
- Совет директоров одобрил корректировку Стратегии развития и оптимизацию структуры холдинга "Байтерек"
- А. Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Беларуси Р. Головченко
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства
- Кадровые перестановки
- Вопросы упрощения и смягчения налогового администрирования обсудили в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  