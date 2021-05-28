"Люди должны поверить, что в Узбекистане нет коррупции" - Мирзиеев веселит от души

14:29 30.05.2021

"Должно быть верховенство закона - неотвратимость ответственности. Люди должны поверить, что в Узбекистане нет коррупции. Пусть каждый хоким сделает выводы", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев. Президент заявил, что для предотвращения коррупции необходимо провести цифровизацию сфер.



Президент Шавкат Мирзиеев 28 мая провел видеоселекторное совещание по вопросам строительства и совершенствования обслуживания многоквартирного жилья в Узбекистане. Как передает корреспондент "Газеты.uz", глава государства высказался о проблемах коррупции в сферах.



"Мне нужны предложения по предотвращению коррупции. Нужно все [предложения] объединить и открыть людям глаза. Если не проведем цифровизацию, то не сможем искоренить коррупцию. Самое главное - цифровизация. Если сэкономим деньги, повысим заинтересованность и удовлетворим потребности людей, общество будет другим, изменится. Качество, сроки и справедливость", - заявил он.



Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что отрасли экономики необходимо сделать "свободными от коррупции". По его словам, в последнее время в Самаркандской области стали чаще совершать коррупционные преступления.



"Почему происходит коррупция? Почему продают земли? Куда смотрят эти бессовестные? С 1 июля кто будет так поступать, то хоким района, города… есть закон. Попадаются при получении взятки в размере 50 тысяч долларов, попадаются при получении автомобиля, попадаются при получении 30 тысяч долларов. Это что, стало системой в Самарканде? Это касается всех областей", - заявил президент.



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Глава государства предупредил, что при выявлении коррупции в том или ином государственном органе должность покинет и первый руководитель.



"Система будет еще более жесткой, знайте об этом. Должно быть верховенство закона - неотвратимость ответственности. Люди должны поверить, что в Узбекистане нет коррупции. Пусть каждый хоким сделает выводы. Нужно ускорить закон по коррупции и показать верховенство закона - неотвратимость ответственности", - подчеркнул он.



Шавкат Мирзиеев заявил, что государство "раздобыло деньги не для воровства, а чтобы облегчить жизнь людей". "То, что в Дехканабадском районе нет питьевой воды, - это моя боль. 27 лет мы делали вид, что не видим [проблемы]", - сказал он.



Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов ранее сообщил, что президент поручил ускорить внедрение системы декларирования доходов и имущества госслужащих. По его словам, законопроект в ближайшее время опубликуют для общественного обсуждения. Он рассказал, что обсуждается вопрос, кто именно будет декларировать доходы и как при этом обеспечить неприкосновенность частной собственности.