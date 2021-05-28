Как Ельцин выбирал Путина, - аэро-зять Дьяченко все пописывает мемуары

14:43 30.05.2021

Дьяченко рассказал о выборе Ельциным преемника между Примаковым и Путиным

По мнению Алексея Дьяченко, Примаков проводил политику без оглядки на администрацию президента, а также зря участвовал в деле "Аэрофлота", которое бросило тень на Кремль и правительство. Это уменьшило его шансы на пост президента



Бывший премьер-министр Евгений Примаков "вполне мог" стать преемником Бориса Ельцина и президентом России, однако этому помешали личные качества политика, а также принятые им решения, считает бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко. Об этом говорится в его книге "От Ельцина до Путина. И обратно", фрагмент которой опубликовало "Эхо Москвы".



"В отличие от многих близких к Ельцину людей, я хорошо относился к Примакову. И по сей день хорошо отношусь. Считаю его сильным руководителем, настоящим государственником. Он умел аргументировать и отстаивать свою позицию. Мог ли он стать президентом России? Вполне мог. Что помешало ему? Я думаю, причин несколько", - написал Дьяченко.



Одной из таких причин автор считает то, что Примаков не переносил критику в свой адрес. Он отмечает, что любая критическая публикация или заявление депутатов "били ему прямо в сердце".



Путин ответил критикам Ельцина словами "задним числом все умны"



Кроме того, бывший премьер жестко проводил свою линию без учета позиции администрации президента. "Это раздражало шефа администрации [Александра] Волошина. Но самое главное - это доходило до Ельцина, - пишет Дьяченко. - Я полагаю, что во время того самого памятного разговора на даче в кабинете один на один (после которого Ельцин и Примаков договорились о премьерстве последнего. - РБК) Примаков поставил ряд условий, в том числе предоставление свободы действий в рамках конституционных полномочий премьера. Борис Николаевич согласился, поскольку ситуация в стране сразу после дефолта была взрывоопасная. Но Ельцин не любил, когда на него давили. А Примаков, похоже, стал давить".



Так, например, однажды Примаков "поднял президента с постели" и потребовал сместить с должности главу Внешэкономбанка Андрея Костина. "Ельцин, пока шел к телефону, подумал, что стряслось что-то страшное. А тут… Костин. Не землетрясение, не война, не наводнение. Ельцин был раздражен. Костина тогда не сняли [...>", - пояснил автор книги.



Еще одной ошибкой Примакова с точки зрения шансов на президентство Дьяченко считает его участие в деле "Аэрофлота" в 1990-х годах. Тогда расследовалось хищение средств компании. Одним из обвиняемых был акционер "Аэрофлота" Борис Березовский. Как пишет автор книги, дело стало "насквозь политическим и шумным", а его последствия ударили по Кремлю и правительству.



"Примаков с его политическим опытом не мог не понимать этого. Или он считал, что грязь ляжет только на семью Ельцина? Или он, такой умный и мудрый, мог считать, что станет следующим главой государства, не опираясь на полное доверие со стороны Ельцина, что преемник не нуждается в прямой санкции и легитимации со стороны предшественника? Может быть, тут роль сыграла колоссальная, выходившая далеко за пределы разумного ненависть Примакова к Березовскому", - полагает он.



Помимо этого, шансы премьер-министра на кресло президента также уменьшало и то, что Ельцин видел своим преемником человека молодого, "не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид", говорится в отрывке книги. По мнению Дьяченко, Ельцин желал, чтобы следующий президент "начал с чистого листа".



Тем не менее Примаков пользовался уважением в народе, а также имел вес в государственном аппарате. "Чтобы оценить этот вес, достаточно вспомнить, как и кем - многими федеральными чиновниками и десятками губернаторов - формировался под думские выборы - 99 блок "Отечество - Вся Россия", - считает Дьяченко. - Он делался "под Примакова", возглавлявшего его избирательный список, и был реальной политической надстройкой правящей бюрократии - правда, только до самих выборов в Думу, после которых грядущее президентство Владимира Путина перестало вызывать какие бы то ни было сомнения".



До своего назначения на должность премьер-министра в 1998 году Примаков руководил Службой внешней разведки, затем занимал должность министра иностранных дел. Пост премьера он покинул в 1999 году, после этого был президентом Торгово-промышленной палаты. Его внук Евгений сейчас возглавляет Россотрудничество.



Автор

Мария Лисицына