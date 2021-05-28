 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.05.2021
14:55  Цирк с конями. Борьба КырДепутатов против министра здравоохра Бейшеналиева
14:43  Как Ельцин выбирал Путина, - аэро-зять Дьяченко все пописывает мемуары
14:29  "Люди должны поверить, что в Узбекистане нет коррупции" - Мирзиеев веселит от души
14:27  Утверждена "Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года". Ну как без нее?
14:24  Xiaomi и Huawei: Китай побеждает Америку в торговой войне, - А.Чаблин
14:15  Прогрессивная дегенерация или консервативная революция? - Ф.Владимиров
11:03  Потеря ориентира: COVID-19 вызывает нарушения восприятия пространства

10:22  Опасна ли Олимпиада в Токио? МОК уходит от ответственности, - А.Кошкин
09:30  The Spectator: Пора отказаться от секса. Спасибо феминизму!
00:45  Кто мешает сближению Москвы и Пекина, - Вл.Малышев
00:44  Измученные КОВИДом японцы требуют и просят отменить Олимпиаду, - Le Monde
00:40  После выборов в Шотландии будущее Великобритании тонет в тумане, - Дм.Минин
Суббота, 29.05.2021
16:44  В Киргизии переименовали 2 министерства. Теперь дела наладятся?
16:22  Турецкий беспилотник "Байрактар" - спутник неполноценных армий?
16:11  Сборная Казахстана надрала итальянцев на ЧМ по хоккею - 11:3!!!
16:00  Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия". Анжела Джоли пишет заявление в ЛДПР?
15:49  Индира Кудайбергенова избрана ректором Кыргызской медицинской академии. Подавляющей давкой голосов
15:42  В Красном море утоп Гвоздь. Странная смерть экс-главы Службы внешней разведки Украины
15:35  Байден, опираясь на стул, встал на корячки перед военными. Старик-то совсем... того
14:58  Внешние силы сближения. В Минске прошло заседание глав правительств стран СНГ, - "Къ"
14:23  Российские Кибервойска пришли откуда ждали. Microsoft скулит и обвиняет
14:20  Завершение Европы. Элиас Канетти как зеркало исчезнувшего континента, - О.Федянина
09:55  "Игра на слабака": ВМС США и их союзники таранят российские границы, - С.Ищенко
09:30  Как на земле русской появились украинцы, - Дм.Скворцов
09:22  Лукопожатие крепкое. О чем Путин и Батька договорились в Сочи, - репортаж А.Колесникова
09:14  Зачем Узбу нужна Красная книга, если разрешен отстрел исчезающих животных?
09:07  Проворовался и задержан начальник тыла КазАрмии полковник Асыл Сатвалдинов
08:31  "Северный поток – 2" и Свободное государство Бавария, - С.Черняховский
08:12  Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса
08:04  В Тадже объявлен в розыск еще один VIP-утырок - сын министра и родственник Рахмона - Диловар Гулов
08:03  В Узбекистане также начнут производить российскую вакцину "Спутник V"
08:00  Amazon пришел в Центральную Азию
00:54  Беснование из-за Протасевича: почему взвыли Запад и "подхрюкивающие"? - А.Цуканова
00:45  Воссоединение руcского народа должно стать самоцелью государственной политики России в Белоруссии, - К.Фролов
00:37  САРское это дело: Башар Асад заступил на последний семилетний срок, - Э.Байназаров
00:00  В Алматы новый главный имам - Толеби Оспан
Пятница, 28.05.2021
11:27  Уникальный восточный базар обнаружен на раскопках древнего Туркестана
11:24  Желтая угроза: в Индии обнаружили новый вид опасной плесени, - И.Кармазин
10:08  Туркменистан: цепкие объятия России
10:05  Таджикистан захлестнула новая волна коронавируса, несмотря на заверения властей о победе над ним
09:24  Арестован племянник супруги президента Таджикистана - дангаринский дебоширо-идиот Нахшов
09:05  В Казахстане больше половины безработных хотят быть начальниками - исследование
09:01  The Spectator: почему санкции против Путина и его союзников не работают
08:31  Зачем тратить миллиарды долларов на поддержку климатической истерии? - В.Киберов
08:23  Главарь Elit House Тимур Файзиев скрылся от кыргызского следствия
08:16  А.Князев: Извне или изнутри? Откуда исходят угрозы безопасности для Центральной Азии
08:02  Антитела антилюдей. О праве на болезнь, - Семен Новопрудский
07:18  В СевКазахстане дерибанят уникальный циркониевый Обуховский ГОК
07:07  "Ахангарнский цемент" купила мутная швейцаро-кипрская фирма-прокладка. Чьи ушки торчат? (угадайка)
07:02  Председатели лопнувших "Агроинвестбанка" (Алимардон) и "Точиксодиротбанка" (Пирзода) освобождены от занимаемых должностей
06:57  Асада благополучно переизбрали (95% голосов) в президенты Сирии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как Ельцин выбирал Путина, - аэро-зять Дьяченко все пописывает мемуары
14:43 30.05.2021

Дьяченко рассказал о выборе Ельциным преемника между Примаковым и Путиным
По мнению Алексея Дьяченко, Примаков проводил политику без оглядки на администрацию президента, а также зря участвовал в деле "Аэрофлота", которое бросило тень на Кремль и правительство. Это уменьшило его шансы на пост президента

Бывший премьер-министр Евгений Примаков "вполне мог" стать преемником Бориса Ельцина и президентом России, однако этому помешали личные качества политика, а также принятые им решения, считает бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко. Об этом говорится в его книге "От Ельцина до Путина. И обратно", фрагмент которой опубликовало "Эхо Москвы".

"В отличие от многих близких к Ельцину людей, я хорошо относился к Примакову. И по сей день хорошо отношусь. Считаю его сильным руководителем, настоящим государственником. Он умел аргументировать и отстаивать свою позицию. Мог ли он стать президентом России? Вполне мог. Что помешало ему? Я думаю, причин несколько", - написал Дьяченко.

Одной из таких причин автор считает то, что Примаков не переносил критику в свой адрес. Он отмечает, что любая критическая публикация или заявление депутатов "били ему прямо в сердце".

Путин ответил критикам Ельцина словами "задним числом все умны"

Кроме того, бывший премьер жестко проводил свою линию без учета позиции администрации президента. "Это раздражало шефа администрации [Александра] Волошина. Но самое главное - это доходило до Ельцина, - пишет Дьяченко. - Я полагаю, что во время того самого памятного разговора на даче в кабинете один на один (после которого Ельцин и Примаков договорились о премьерстве последнего. - РБК) Примаков поставил ряд условий, в том числе предоставление свободы действий в рамках конституционных полномочий премьера. Борис Николаевич согласился, поскольку ситуация в стране сразу после дефолта была взрывоопасная. Но Ельцин не любил, когда на него давили. А Примаков, похоже, стал давить".

Так, например, однажды Примаков "поднял президента с постели" и потребовал сместить с должности главу Внешэкономбанка Андрея Костина. "Ельцин, пока шел к телефону, подумал, что стряслось что-то страшное. А тут… Костин. Не землетрясение, не война, не наводнение. Ельцин был раздражен. Костина тогда не сняли [...>", - пояснил автор книги.

Еще одной ошибкой Примакова с точки зрения шансов на президентство Дьяченко считает его участие в деле "Аэрофлота" в 1990-х годах. Тогда расследовалось хищение средств компании. Одним из обвиняемых был акционер "Аэрофлота" Борис Березовский. Как пишет автор книги, дело стало "насквозь политическим и шумным", а его последствия ударили по Кремлю и правительству.

"Примаков с его политическим опытом не мог не понимать этого. Или он считал, что грязь ляжет только на семью Ельцина? Или он, такой умный и мудрый, мог считать, что станет следующим главой государства, не опираясь на полное доверие со стороны Ельцина, что преемник не нуждается в прямой санкции и легитимации со стороны предшественника? Может быть, тут роль сыграла колоссальная, выходившая далеко за пределы разумного ненависть Примакова к Березовскому", - полагает он.

Помимо этого, шансы премьер-министра на кресло президента также уменьшало и то, что Ельцин видел своим преемником человека молодого, "не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид", говорится в отрывке книги. По мнению Дьяченко, Ельцин желал, чтобы следующий президент "начал с чистого листа".

Тем не менее Примаков пользовался уважением в народе, а также имел вес в государственном аппарате. "Чтобы оценить этот вес, достаточно вспомнить, как и кем - многими федеральными чиновниками и десятками губернаторов - формировался под думские выборы - 99 блок "Отечество - Вся Россия", - считает Дьяченко. - Он делался "под Примакова", возглавлявшего его избирательный список, и был реальной политической надстройкой правящей бюрократии - правда, только до самих выборов в Думу, после которых грядущее президентство Владимира Путина перестало вызывать какие бы то ни было сомнения".

До своего назначения на должность премьер-министра в 1998 году Примаков руководил Службой внешней разведки, затем занимал должность министра иностранных дел. Пост премьера он покинул в 1999 году, после этого был президентом Торгово-промышленной палаты. Его внук Евгений сейчас возглавляет Россотрудничество.

Автор
Мария Лисицына

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622374980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 2021 года №580
- Сенаторы приняли Закон о закупках нацкомпаний и холдингов
- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Палаты представителей Парламента Бельгии
- Совет директоров одобрил корректировку Стратегии развития и оптимизацию структуры холдинга "Байтерек"
- А. Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Беларуси Р. Головченко
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства
- Кадровые перестановки
- Вопросы упрощения и смягчения налогового администрирования обсудили в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  