Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах

19:05 30.05.2021 Недовольство местным начальством порой приводит избирателей к неожиданному выбору



Текст: Андрей Резчиков



В последние годы выборы в российских регионах не раз приносили сюрпризы – там неожиданные результаты показывали кандидаты, которых поначалу мало кто принимал всерьез. Так, победу одерживали сторож, уборщица и домохозяйка. Почему за них голосует избиратель и как это характеризует отечественную выборную систему?



В июне ведущие российские политические партии запланировали свои предвыборные съезды, где будут сформированы официальные списки кандидатов в Госдуму. Поскольку эксперты фиксируют среди избирателей запрос на обновление депутатского корпуса, можно ожидать, что среди кандидатов от партий появится много новых лиц. Это касается и "Единой России", которая в последнее воскресенье мая начнет подсчет голосов, поданных на праймериз – предварительное голосование, по итогам которого появится список кандидатов от партии на местных выборах и выборах в Госдуму. В этот раз на праймериз выдвинулось значительное число новых лиц, в том числе и людей, далеких от политики.



Случаи, когда победу на выборах одерживал кандидат, ранее никогда не занимавшийся политикой, но в итоге выигрывавший у представителя действующей власти, уже бывали. Эти люди сразу же становились известны благодаря многочисленным публикациям в СМИ. Однако судьба победителей складывалась в дальнейшем по-разному: кто-то понимал, что не справится и складывал полномочия. Другие же, наоборот, показывали себя вполне эффективными руководителями.



Как шоферы и пенсионеры попадают во власть



Сенсацию всероссийского масштаба полгода назад вызвал итог голосования в Чухломском районе Костромской области. Там, в селе Повалихино неожиданно победила 35-летняя Марина Удгодская, уборщица здания местной администрации.



Победительница призналась потом, что поучаствовала в гонке по просьбе выдвинувшегося от ЕР Николая Локтева, который рассчитывал заполучить слабого соперника, но в итоге проиграл. В новой должности Удгодская поначалу растерялась. Спустя месяц она даже подала было заявление об уходе, но затем передумала и осталась.



Похожий случай произошел и в Сибири, в пригороде Омска. Главой поселка Новоомский в декабре избрали сторожа школы, пенсионерку Надежду Чекмареву. В прошлом она работала овощеводом и бухгалтером. На выборах женщина тоже играла роль технического кандидата для Артура Лена, местного казачьего атамана, возглавлявшего поселок уже 18 лет. Впрочем, в отличие от Удгодской, Чекмарева уже наутро отказалась от новой должности и тем самым вызвала в поселке "политический кризис" – нового главу там не могут избрать до сих пор, констатирует портал Om1.ru.



По-другому развивается политическая карьера бывшего водителя автобуса Сергея Давыденко, который прошлой осенью победил на выборах главы района на родине Ивана Сусанина – в поселке Сусанино той же самой Костромской области. "Из-за чего люди пошли голосовать за него? Чего-то хочется нового, другого, каких-то изменений в поселке. Может быть, развития какого-то. И работы, ведь специалисты сюда не едут", – сказала ГТРК "Кострома" недавняя коллега победителя, билетный кассир Светлана Галина. Судя по всему, бывший шофер удачно вписался в совершенно новую для себя роль. О каких-то явных его провалах не слышно. Местная печать сообщает, что после недавнего урагана в Костромской области Давыденко успешно решал проблемы восстановления электроснабжения.



Вот уже два года городом Усть-Илимск Иркутской области успешно руководит кандидат от ЛДПР Анна Щекина. В момент избрания – 28-летняя домохозяйка, не имевшая никакого управленческого опыта. Она опередила кандидата-единоросса.



Выборы в селе Бахтияровка Ленинского района, которые прошли на прошлой неделе, вызвали сенсацию в Волгоградской области. Главой поселения внезапно стал самовыдвиженец Вячеслав Кужаков, 42-летний пенсионер МВД. Отставной полицейский победил кадрового и при этом молодого единоросса Ивана Крамского, действующего врио главы Бахтияровки. В итоге единороссы все равно остались в выигрыше, отметил портал "Новости Волгограда", поскольку Кужаков – тоже сторонник "Единой России". "Победивший кандидат пользуется авторитетом у населения, что и принесло ему победу", – пояснила изданию глава Общественной палаты региона Татьяна Гензе, назвав бахтияровское голосование примером "демократичных, открытых выборов".



Показатель честности выборов



Руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко видит в победе "темных лошадок" проявление даже не российской, а глобальной тенденции. Подобные кандидаты побеждают благодаря "анти-истеблишментной" волне, которая наблюдается во всем мире, сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.



"Сегодня для избирателей сама по себе принадлежность кандидата к элите часто становится не позитивным, а негативным маркером. А управленческий опыт – синонимом испорченности. И тогда выигрывают кандидаты, которые, может, и неопытны, но зато "чисты сердцем". Архетипический образ – простак", – пояснил Минченко.



Российский и мировой опыт показывает, что судьба таких кандидатов складывается по-разному, добавил политтехнолог. "Кто-то адаптируется. Например, Сардана Авксентьева, которая, по сути, случайно победила два года назад на выборах в Якутске, оказалась очень эффективным мэром. Кто-то не находит себя. Так, один из лидеров движения "Подемос" в Испании, писатель Пабло Иглесиас недавно объявил об уходе из политики", – напомнил Минченко.



О том, каким выигрышным может оказаться образ простака, свидетельствует успех Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года, отметил политтехнолог Марат Баширов. Профессиональный актер Зеленский использовал образ борца за правду – простого учителя Голобородько из сериала "Слуга народа", и этот имидж гарантировал ему успех у избирателей.



Совершенно изменилась коммуникационная среда – так Баширов объясняет рост популярности неожиданных фигур как за рубежом, так и внутри страны. "Уже около 26% избирателей в России составляют те, кто родился после развала СССР. Централизованного влияния телевидения и газет больше нет, соцсети все больше отвоевывают себе место в информационной потребительской корзине. Все это вовлекает в избирательный процесс и новых избирателей, и новых кандидатов во власть", – пояснил Баширов.



"В ряде случаев люди голосуют не за конкретного шофера или сторожа, а против какого-то управленца, – добавил политолог Максим Григорьев, глава координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за выборами. –



В целом участие таких неожиданных кандидатов – показатель свободы и честности выборов. Видно, что на их победу никто заранее не рассчитывает.



Есть разные населенные пункты с разными типами электората. Для кого-то важнее стабильность, а для кого-то – потребность в новых лицах".



Людям нужна открытость и откровенность



Как правило, случайные люди во власти не задерживаются, добавляет Григорьев. "Они оказываются неэффективными управленцами и вскоре уходят, осознав, что не могут справиться. Но кто-то, может, и останется, научится, и слава Богу".



Если анализировать общие ожидания избирателей от предстоящих осенью выборов, то проявляются два конкурирующих запроса, полагает Минченко. "Поскольку повестка пандемии, актуальная во время региональной кампании – 2020, начала уходить, то возник запрос на стабильность и спокойствие, на заботу со стороны власти, а другой – на развитие. Между этими двумя запросами и конкурируют теперь кандидаты", – отметил эксперт.



По мнению Баширова, нынешний избиратель ждет от кандидатов "более четкой артикуляции" того, как предполагается решать насущные проблемы. "Людям недостаточно фраз: "Сейчас все плохо, голосуйте за меня – и тогда подумаем, как сделать лучше", – добавил политтехнолог. При этом, отметил Баширов, растет потребность если не во внесистемных политиках, то в "близком народу популизме".



"Такой популизм – комплексный, начиная с внешнего вида кандидата и кончая поведением.



Сними пиджак и галстук, надень свитер. Не говори со сцены, спускайся в толпу. Не бойся людям руку подавать.



Открытость и откровенность сейчас людьми очень востребованы", – советует политтехнолог. "Те, кто называет себя профессиональными политиками, зачастую говорят на непонятном обычным людям языке. Зато кандидат, который менее изящно выражается и на самом деле меньше разбирается в сути вопроса, говорит доходчиво и пользуется успехом", – указал Баширов.



Пандемия внесла коррективы



Со своей стороны, Григорьев не считает, что в сравнении с прошлыми избирательными циклами настроения кардинально не переменились. "Какого-то большого запроса на внесистемных политиков лично я не заметил. Наоборот, после пандемии куда сильнее запрос на патернализм, на то, чтобы государство больше помогало людям", – заметил член Общественной палаты.



Социологические исследования говорят скорее в пользу точки зрения Григорьева. Как ранее отмечал руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов, базовые ожидания большинства российских избирателей очевидны – от властей требуют защиты.



Так, представленные в феврале данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют: забота о населении должна стать основной обязанностью государства – по мнению 98% сторонников "Единой России", "Справедливой России" и КПРФ. Также считают 95% избирателей ЛДПР и 93% приверженцев непарламентских партий, указывал Мамонов.



На думских выборах 2021 года успех ожидает те партии, что поставят во главу угла патерналистскую программу, предрекает социолог. "В первую очередь граждане называют обеспечение качества и доступности медицины, на второй позиции – доступность образования, далее – поддержка производства, обеспечение жильем и социальные гарантии различным группам населения", – перечислил эксперт ВЦИОМ. Источник - Взгляд

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