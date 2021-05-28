Маршал Хафтар пригрозил новой войной, если в Ливии не будут проведены всеобщие выборы

19:47 30.05.2021

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар пригрозил новой войной, если в стране не будут проведены всеобщие выборы. Об этом он заявил на военном параде на базе Бенина в Бенгази. "Мы без колебаний снова пойдем в бой, чтобы установить мир силой, если согласованное политическое урегулирование не будет достигнуто", – сказал он. С 15 марта в Ливии действует временное правительство во главе с Абделем Хамидом Дбейбой, которое поддерживает и Хафтар, и его противники на западе страны. Главная задача правительства – подготовка парламентских и президентских выборов 24 декабря. Хафтар ранее выражал сомнения в том, что выборы пройдут в срок, и заявлял, что условия соглашения о прекращении огня фактически не выполняются.