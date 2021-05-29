Дело полковника Сатвалдинова. Следы ареста офицера ведут далеко вглубь КазМинобороны

20:46 30.05.2021 Вчера в 19 часов 20 мин произошло задержание офицера Минобороны – руководителя Управления начальника тыла ВС РК полковника Асылбека Сатвалдинова.



Он был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы Нур-Султана во взаимодействии с контрразведчиками ВС РК и агентами Военной полиции.



Полковник Сатвалдинов находился в своем служебном кабинете и собирался в столичный аэропорт, чтобы вылететь в Алматы. Но самолет с министром обороны генерал-лейтенантом Нурланом Ермекбаевым отправился по маршруту без него…



В Генштабе и других структурных подразделениях ВС РК подтвердили информацию о задержании. Офицеры тыла в шоке. Их начальника обвиняют в "злоупотреблении властью и хищении бюджетных средств в особо крупном размере".



Оказывается, в ходе премирования подчиненных, как подозревает следствие, полковник Сатвалдинов "организовал незаконный сбор денежных средств с военнослужащих". То есть, премию офицерам назначил, а потом забрал себе. Общая сумма премиальных – свыше 10 млн тенге. В рабочем кабинете Сатвалдинова и по месту его проживания еще проводятся обыски и осмотры. Следователи больше суток ведут допросы и пытаются обозначить круг всех подозреваемых в этом уголовном деле.



Следы ареста офицера ведут далеко вглубь Минобороны

Полковник Асылбек Сатвалдинов

Вместе с полковником Сатвалдиновым в совершении преступления подозреваются и другие военнослужащие, в том числе и начальник финансовой службы тыла подполковник Д. Джарбулова. По словам сослуживцев задержанного полковника, она родственница уважаемого в войсках генерал-майора в отставке Алихана Джарбулова. Какая роль принадлежала ей и другим участникам преступления сейчас выясняет следствие. Возможно, на Джарбулову оказывалось давление со стороны ее начальника или других должностных лиц Минобороны.



Кстати, за деятельность Управления начальника тыла Вооруженных сил РК "головой отвечает" заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов. Он так и не прокомментировал случившееся и не дал оценку действиям своих подчиненных.



Не будем забывать, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил новому председателю Агентства по противодействию коррупции Марату Ахметжанову привлекать к строгой персональной ответственности тех руководителей, которые не обеспечивают правопорядок в сфере своей деятельности и не проводят соответствующую работу со своими подчиненными.



Кроме того, президент поставил задачи "по неотвратимому наказанию государственных служащих, незаконно вмешивающихся в деятельность бизнеса и осуществляющих покровительство теневому обороту".



Следы ареста офицера ведут далеко вглубь Минобороны

Заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов

Известно, что в Алматы полковник Сатвалдинов должен был показать министру обороны цех по ремонту вооружения и военной техники.



Это первый в истории Вооруженных Сил Казахстана цех, в котором может проводиться ремонт бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения комплексно, включая систему управления огнем, огневые средства, силовую установку, ходовую часть и электроспецоборудование.



Пресс-служба оборонного ведомства распространила сообщение о том, что "конструкторское проектирование и создание цеха выполнено по инициативе и при непосредственном участии Управления начальника тыла ВС РК под руководством полковника Асылбека Сатвалдинова". Именно он и должен был в тот день представлять новый цех, но был арестован.



Следы ареста офицера ведут далеко вглубь Минобороны

Впрочем, Orda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны уже рассказывала о том, что "ремонт боевой техники планировали выполнять силами штатных специалистов Вооруженных Сил – военнослужащими и гражданским персоналом". В пресс-релизе ссылались на слова Асылбека Сатвалдинова: "Проведение ремонта силами штатных воинских подразделений позволит прежде всего обеспечить высокую боевую готовность. Техника будет возвращаться в строй оперативно, в кратчайшие сроки. К примеру, танк в зависимости от сложности работ наши специалисты смогут "поставить на ход" за 10-15 суток. Кроме того, это сэкономит значительные бюджетные средства. А с принятием изменений в законодательство Министерство обороны сможет самостоятельно закупать запчасти и комплектующие. Это повысит оперативность нашей работы и цех будет задействован на полную мощность".



Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев также подчеркнул, что необходимо проработать вопрос создания таких "сервис-центров" и в других регионах. Это обеспечит поддержание необходимого уровня боевой готовности военной техники, снизит время и расходы на транспортировку вооружения к местам проведения ремонта.



Следы ареста офицера ведут далеко вглубь Минобороны

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев

Пресс-служба сообщила, что Министр обороны "отметил большую работу, проведенную за последний год Управлением начальника тыла и вооружения". В частности, похвалил Сатвалдинова за решение вопроса с повышением стоимости продовольственного пайка для военнослужащих, за работу по совершенствованию военной формы и за то, что впервые за долгие годы была проведена полная инвентаризация военного имущества. Также за то, что неиспользуемое военное имущество стало передаваться в уполномоченный орган для последующей реализации и направления вырученных средств в бюджет страны.



Странно, но в пресс-релизе также было указано, что Министр обороны генерал-лейтенант Ермекбаев "выразил благодарность лично начальнику тыла и вооружения". Каким образом он мог это сделать, если полковника Сатвалдинова накануне арестовали?



И еще. Может потому полковник Сатвалдинов и замахнулся на премии для своих отличившихся подчиненных, как рассуждают офицеры в войсках, чтобы "иметь свободные средства и достойно встретить делегацию генералов на территории нового цеха по ремонту танков и боевых машин"? У нас ведь обычная практика - устраивать той или банкет, когда запускают какие-либо "прорывные проекты".



Генералы наши без этого уже не могут?! Их встречать надо непременно черной и красной икрой? Или дело в чем-то другом?

Известно, что заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов разослал по войскам телеграмму, в которой якобы строго-настрого запретил командирам частей проводить проверки и готовить акты по выявленным нарушениям в организации солдатского питания. Может потому Минобороны и перестает так резко проводить претензионную работу и судиться с теми недобросовестными компаниями, которые злостно нарушают свои договорные обязательства по приготовлению пищи для солдат?



Нашумевшая в соцсетях история, где контрактник рассказывает и показывает, чем их кормили в Луговском военном гарнизоне, обрастает новыми подробностями. Бывшие военнослужащие утверждают, что "заместитель министра обороны натурально врет громогласно, заявляя на брифинге о том, что должностные лица батальона или фирмы были наказаны за упущения. Никто с тем ЧП не разбирался, а только поспешили убедить высокопоставленных лиц, что кормят солдат хорошо. На самом деле это не так".



Известно также, что в Актауском гарнизоне возникли серьезные проблемы с плохой организацией питания морских пехотинцев. В связи с этим Минобороны уже давно судится с компанией "Берекет-Ф", требуя признать эту компанию "недобросовестным участником государственных закупок". В исковом заявлении зафиксировано как минимум семь грубых нарушений, но дело в суде рассматривается как-то вяло - судебные заседания все время переносят. В войсках поговаривают, что руководство Минобороны некоторое время назад в одном из ресторанов Актау "встречалось с гендиректором "Берекет-Ф" и достигло определенных договоренностей…".



Orda.kz следит за развитием событий в Министерстве обороны.



Наргиз Северная

29 мая 21 Источник - orda.kz

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