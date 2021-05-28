Китайский поток: как Казахстан упустил огромные возможности

00:40 31.05.2021

Великий Шелковый путь и великий морской путь.



Алмас Чукин



Чрезвычайное происшествие в главном коридоре мировой торговли – в Суэцком канале – показало важность этого транспортного направления. И возник вопрос, а есть ли альтернативы?



Реальные два варианта на сегодня это железнодорожные пути:

1. Китай - Дальний Восток РФ - ТрансСиб - Европейская часть РФ - Брест (Беларусь) - Польша - Дуйсбург (Германия).

2. Китай - Хоргос (Казахстан) - граница РФ и далее тем же путем по РФ до Германии.



Между железными дорогами РК и РФ идет активная подковерная конкуренция за китайский поток. Есть естественные преимущества у каждой из сторон. Центральному и южному Китаю проще идти сразу на РФ через Дальний Восток или Забайкальск, но этот путь длиннее и выходит на загруженный Транссиб.



Без специальных усилий скорость доставки обычного груза по ж.д. РФ около 14 км в час или 340 км в сутки. Дело в том, что и РЖД, и КТЖ ничего особо хорошего в плане модернизации путей, станций не было сделано и все происходит дедовскими методами. Хорошо, если из Китая идет состав прямым ходом до Европы. А наши грузы идут вагонами, которые то собираются в составы, то сортируются по пути, пересобираются, пропускают пассажирские поезда, ждут очереди или локомотива.



Глядя назад, можно сказать, что за эти годы огромные возможности были упущены. И стратегические решения не были до конца реализованы. Хотя есть достижения, как видно из отчета КТЖ перевозки контейнеров выросли на 65% за год, скорость составила 1,150 км за день.



У Казахстана колоссальный транзитный потенциал – страна лежит между крупнейшей страной в мире по населению и крупнейшей страной в мире по территории на пути к крупнейшему экономическому блоку в мире – ЕС. Для развития этого потенциала нужны новые пути, новые маршруты. Существующий путь в РФ важен, но это тупик. РФ в этом отношении прямой конкурент и в какой-то момент это сказывается. Надо идти на Юг, по суше и по Каспийскому морю прежде всего на Иран.



Иран это выход на Персидский залив и прямой путь через Турцию на южную Европу – Болгария, Греция на ближнем подходе. Надо, конечно, развивать паром через Каспий на Баку, но это все равно не решение, это план Б. На пароме много не наездишь.



И главное в этом будущем решении это колея. Нам от СССР досталась так называемая широкая колея в 152 см, и кроме СССР ее практически нигде не используют. Стандарт в мире сложился в английской мере 4 фута 8.5 дюймов или 143.5 см. У ширины колеи длинная история, но факт остается фактом, и мы уникальны в формате дороги.



Формат дороги создает огромные сложности и проблемы. Во-первых, вся техника, которая производится в мире нам не подходит, нам нужно заказывать специально под "наш размер". И это особенно неудобно в будущем, скоростной транспорт вообще трудно подогнать под иные размеры, это фактически отдельный проект.



Во-вторых, вагоны с грузом и пассажирами не могут пересекать границу нашего региона, у них не совпадают колесные тележки с шириной пути. Поэтому надо или менять колесные пары или перегружать груз на другие "родные" вагоны. Это замедление и удорожание всего процесса. (А сейчас на Хоргосе из-за ограничений по пандемии вообще коллапс на несколько месяцев).



Удачный пример гибридного решения подала Литва, которая в ЕС стала участником проекта балтийской дороги, которая соединила европейской колеей Литву, Латвию и Эстонию. Но благодаря наличию "советской" железки и выхода на Беларусь они стали главной перевалочной базой товаров из Европы в пост-советские страны и обратно. Они сумели извлечь выгоды из наличия обоих вариантов логистики.



Для развития южного маршрута нам необходимо было строить дорогу от границы с Китаем до Туркменистана и Актау с международной колеей. Понятно, что есть вопросы по Туркменистану, который итак очень долго соединял свою ж.д. с РК. Есть проблемы с международной изоляцией Ирана, но все это надо решать стратегически на поколения вперед (вроде США встречаются с Ираном по поводу возврата к ядерному соглашению в Вене в ближайшее время).



Пока многие годы никуда не двигается проект дороги через Кыргызстан на Узбекистан и далее потенциально через Чарджоу и Мары в Туркменистане на Мешхед в Иране. Этот путь кстати в точности повторяет Великий Шелковый путь. Верблюды и лошади в караванах шли или через Хоргос на Кеген, там сворачивали на Иссык-Куль и по южному берегу шли на юг через Джалал-Абад и Ош на Коканд, Самарканд. В этот же маршрут вливались те, кто шел через Торугарт. Но основным путем все же был Кашгар на Иркештам и далее туда же в Ферганскую долину и на юг через нынешний Иран.



Если Кыргызстан согласует с Китаем международную колею, то появится достаточно серьезный конкурентный маршрут из северо-западного Китая через Центральную Азию на Иран. Он, вряд ли станет ключевым, но может в достаточной степени поменять экономическую карту региона и дать Узбекистану критически важный короткий и эффективный выход на Китай. Но пока Кыргызстан продолжает настаивать на "широкой" колее, и вдобавок на "северном" маршруте, через Торугарт, а этот путь длиннее и сложнее, чем южный через Иркештам, и поэтому значительно дороже. Переговоры идут уже более десятка лет и конца им не видно пока.



Тут важно понимать, что Китай строит дорогу на порт Гвадар в Пакистане через Синьцзян, это даст им возможность избежать длинного участка морского пути вокруг Юго-Восточной Азии и выйти почти к Суэцкому каналу. И на их карте нарисована линия через Центральную Азию на Иран – вопрос через какие страны пройдет эта линия?



Дорога это не просто доходы от дороги. Дорога это хребет экономики, это ключевая инфраструктура. Китай уже почти прошел пик строительства на своей территории и располагает и техническими, и финансовыми возможностями экспортировать свои услуги. Помимо развития железных дорог, где они лидеры, они готовы и в перспективе построить автомагистраль вдоль маршрута железки. Кто сумеет этим воспользоваться – окажется в выигрыше.



Источник: страница Алмаса Чукина в Facebook