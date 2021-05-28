Непреодолимая воля к переменам в Латинской Америке

00:42 31.05.2021 Трудящиеся Латинской Америки борются с всевластием капитала. Избранное в Чили Конституционное собрание займется демонтажем наследия диктатуры. В Колумбии, несмотря на кровавый террор, ширятся народные протесты.



Побеждает достоинство



То, что буржуазия использует демократию как прикрытие своей диктатуры и ни при каких обстоятельствах не согласится добровольно уступить власть, подтверждается тысячами примеров. Вспыхнувшие в Чили осенью 2019 года массовые протесты разбили миф о народной поддержке правого режима. Год спустя почти 80 процентов избирателей проголосовали за начало конституционной реформы. Напомним, что принятый при Пиночете Основной Закон продолжал действовать после формального ухода военной хунты, оставив незыблемой власть бизнес-элиты. "Конституция приватизировала фундаментальные аспекты жизни чилийцев, закрепила принцип прибыльности в таких ключевых секторах, как образование, здравоохранение, пенсионная система, трудовое законодательство", - указывают в Коммунистической партии Чили (КПЧ).



Несмотря на ясно выраженную волю подавляющего большинства населения, правительство Себастьяна Пиньеры пытается сдержать прогрессивные изменения. Это доказала реакция на принятый парламентом законопроект, позволяющий гражданам снимать до 10 процентов своих пенсионных накоплений. С начала пандемии это третье подобное решение, ставшее условием выживания для миллионов чилийцев. Официальный уровень бедности увеличился с 3,3 до 7,8 процента, каждый пятый житель в той или иной степени страдает от недоедания. В то же время правительство не спешит помогать населению. Выплаты по программе "экстренного семейного дохода" ниже черты бедности и ограничены по времени, не говоря уже о том, что их оформление требует сложной процедуры.



Популярность идеи использовать накопления связана и с особенностями пенсионной системы. Со времен Пиночета она полностью частная. Пенсионные фонды используют отчисления граждан по своему усмотрению. Так, за последний год три крупнейших фонда выплатили своим акционерам свыше 200 млн долл. Однако когда встал вопрос о снятии части средств рядовыми гражданами, бизнес и власть подняли крик о "крахе финансовой системы". Президент наложил вето на решение депутатов и объявил о намерении разработать собственный, более умеренный законопроект.



Это привело к масштабным протестам. По призыву Объединенного центра рабочих и других профсоюзов состоялась всеобщая забастовка. Выдвинув центральный лозунг "Хлеб, работа, здоровье и достоинство!", участники не ограничились требованием отмены скандального запрета. Они призвали увеличить минимальную зарплату с 300 до 700 долл., установить универсальный базовый доход, заморозить цены на продукты и ввести налог на крупные состояния. "Нельзя позволить, чтобы трудящиеся продолжали нести бремя кризиса", - заявила глава Объединенного центра рабочих Барбара Фигероа.



Власть бросила на разгон манифестаций полицию и карабинеров, десятки профсоюзных лидеров и активистов были задержаны. Наиболее напряженная обстановка сложилась в портовых городах, где бастовали докеры. Дело дошло до возведения баррикад и ожесточенных столкновений. Параллельно левые фракции парламента инициировали запрос об импичменте президенту.



На этом фоне Конституционный суд признал вето Пиньеры незаконным. Правительство было вынуждено принять решение депутатов. Но, как показали дальнейшие события, сдаваться оно не собирается. Правые силы заблокировали законопроекты о повышении корпоративного налога с 27 до 30 процентов и налога на сверхбогатых чилийцев. Последние резко нарастили свои состояния. На фоне обеднения трудящихся активы восьми богатейших жителей, среди которых президент, увеличились за год на 70 процентов. Полученные от налогов средства планировалось направить на финансирование базового дохода при чрезвычайных ситуациях наподобие пандемии.



Также власти грозят не допустить введения налога с продаж для горнодобывающих компаний. Базовая ставка составит 3 процента, с ростом по мере увеличения мировых цен на металлы. По словам депутата-коммуниста Даниэля Нуньеса, более справедливое распределение создаваемого богатства позволит сделать шаг к восстановлению суверенитета и достоинства Чили.



Бизнес-ассоциации страны назвали инициативу "насильственной экспроприацией". Их поддержал министр энергетики Хуан Карлос Жобе, утверждающий, что налоги на корпорации приведут к углублению кризиса и уходу инвесторов. На стороне чилийской буржуазии выступил глобальный капитал. Один из его рупоров - газета "Файнэншл таймс" написала, что "волна популизма и усиление крайне левых могут испортить репутацию Чили как умеренного и благоразумного члена мирового сообщества".



Отношение простых чилийцев к этим спекуляциям видно по результатам прошедших выборов. 15-16 мая в стране избирались Конституционное собрание и местные органы власти. Правящая коалиция не получила в собрании даже трети мест, которые позволили бы блокировать невыгодные ей предложения. Победу одержали левые блоки, причем лучше всего выступил альянс "Я одобряю достоинство" с участием Компартии Чили.



Убедительного успеха добились левые партии на местных выборах. Альянс во главе с коммунистами увеличил число контролируемых муниципалитетов с 3 до 9, а членов региональных собраний - с 98 до 205. Кандидат КПЧ 30-летняя Ираси Хасслер стала мэром столицы. Она сместила Фелипе Алессандри, добывшего печальную славу репрессиями против демонстрантов.



Впереди у прогрессивных сил еще много испытаний. Они должны создать новую Конституцию и прийти к власти. Шанс для этого появится в ноябре, когда одновременно пройдут парламентские и президентские выборы. Пленум ЦК КПЧ выдвинул кандидатом в президенты главу столичного муниципалитета Реколета Даниэля Джадуэ. Как подчеркнули в партии, это отражает запрос широких масс, выведших политика на первое место в опросах. "Победа коммуниста будет победой народа!" - говорят в КПЧ. Сам Джадуэ призвал все левые силы к объединению. "Вместе мы должны предложить альтернативу для преодоления неолиберализма, показать волю к реальным преобразованиям. Необходимо изменить государство, которое существует как средство классового господства буржуазии, абсолютно невосприимчивое к ожиданиям и потребностям трудящихся", - заявил он.



Постыдная реформа



Наряду с Чили крепостью правых сил долгие годы была Колумбия. Народный гнев расшатывает сегодня и ее стены, но здесь этот процесс приобрел более драматический характер.



Протесты в стране не прекращаются несколько месяцев. Являясь одним из лидеров по неравенству не только в Латинской Америке, но и в мире, Колумбия закрепила этот статус в ходе пандемии. Число бедных выросло с 17 до 21 млн, живущих в крайней нищете - с 4,6 до 7,4 млн. Две трети граждан, согласно недавно проведенному исследованию, принимают пищу дважды в день, а 10 процентов - всего один раз.



Правительство ограничилось жалкими подачками. Менее 5 млн семей в разгар кризиса получили пособия размером 160 тыс. песо (3,2 тыс. руб.). Реальная помощь подменялась показухой вроде беспошлинных распродаж, прозванных в народе "пятницами COVID" из-за благоприятствующих распространению инфекции столпотворений.



Зато на крупный бизнес пролился настоящий золотой дождь. Банкам перевели миллиарды песо для "сохранения ликвидности", тендеры в рамках разрекламированной программы инфраструктурного строительства получают олигархи. Одному из них - Луису Карлосу Сармьенто - это помогло увеличить состояние с 9 до 11 с лишним млрд долл. за год. Коронавирус продемонстрировал чудовищный раскол общества. Разница в смертности между фешенебельными районами столицы и такими городами, как Кибдо, где в крайней бедности живет каждый третий, достигла десятикратного размера.



Последней каплей стал законопроект с глумливым названием "Об устойчивой солидарности". Его автором выступил министр финансов Альберто Карраскилья, известный крайними неолиберальными взглядами, а положения документа следуют рекомендациям МВФ и Всемирного банка, требующих от Боготы сокращения госрасходов и финансовой либерализации. Главным пунктом законопроекта было расширение налоговой базы за счет трудящихся. С 16 до 19 процентов вырастал налог на добавленную стоимость для энерго- и газоснабжения, телефонной связи, транспортных услуг, увеличивался подоходный налог с пенсий и зарплат. Чтобы скрыть классовый характер реформы, правительство ввело 1-2-процентные сборы для крупных состояний, но тут же сократило корпоративные налоги.



Как объявил президент страны Иван Дуке, нововведения - единственный способ уменьшить госдолг, увеличить доходы и стабилизировать бюджет. Но простые люди отказались страдать за тугие кошельки элиты, тем более что вслед за законом планировалось протолкнуть ряд других, не менее скандальных инициатив. Например, о пятилетней заморозке зарплат в госсекторе, либерализации рынка труда и предоставлении Дуке чрезвычайных полномочий по приватизации.



28 апреля в Колумбии началась бессрочная всеобщая забастовка. Объединившись в национальный забастовочный комитет, профсоюзы, левые партии, общественные объединения проводят массовые демонстрации, блокируют автотрассы. Несогласие с реформами выразили даже активисты правящей партии "Демократический центр", что вполне объяснимо, ведь опросы фиксируют отторжение инициатив власти 84 процентами граждан.



Однако правительство обвинило во всем протестующих. Президент назвал их "вандалами", а манифестации - "городским терроризмом, финансируемым наркобизнесом", назначив награду за информацию о "подстрекателях". Для "предотвращения вандализма и сохранения покоя жителей" в крупные города были введены войска, развернувшие жесточайший террор. Погибли свыше 40 демонстрантов, сотни получили ранения. Свыше ста человек числятся пропавшими без вести.



Армии и спецподразделениям полиции помогают ультраправые боевики-парамилитарес, развернувшие настоящую охоту на активистов оппозиции. В городе Перейра выстрелами в упор убит 28-летний волонтер-медик Эктор Моралес. В Буэнавентуре найдено тело учительницы, члена профсоюза работников образования Беатрис Морено со следами пыток. В департаменте Сантандер расстрелян член Коммунистической партии Франсиско Гонсалес. Всего же с начала года от рук убийц пали больше 130 общественных деятелей, а также 25 бывших партизан Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), сложивших оружие по мирному соглашению 2016 года.



Хуже всего ситуация в городе Кали на западе Колумбии. В ходе разгона протестов там погибли 35 человек, судьба десятков задержанных неизвестна. Индейцев племени минга, пытавшихся присоединиться к демонстрациям, обстреляла полиция. Огнестрельные ранения получили по меньшей мере восемь человек. При этом Дуке назвал индейцев провокаторами и потребовал "вернуться в свои резервации". Это обычное отношение к коренному населению. Только в департаменте Антьокия за последний год были убиты более сорока индейцев народности ава. Недавно убийцы расправились с лидером коренных народов департамента Каука Сандрой Пенья Чокке, выступавшей против увеличения посевов коки и бесчинств ультраправых боевиков. За первый квартал года 27 тыс. человек, в том числе индейцы, стали беженцами, будучи согнаны со своих земель или спасаясь от расправы.



На фоне массовых протестов правительство вынуждено было отозвать постыдный законопроект, а президент отправил в отставку главу минфина. Но участники национальной забастовки этим не удовлетворились. Они требуют полного слома неолиберальной модели, в том числе радикальных изменений правоохранительной системы, сфер здравоохранения и социального обеспечения, полного и окончательного роспуска банд парамилитарес, аграрной реформы. "Существуют фундаментальные структурные проблемы, без решения которых страна рухнет в пропасть. Речь идет о жизнях миллионов простых людей. Колумбию захватила непреодолимая воля к переменам, к социальной справедливости", - заявил Родриго Лондоньо - глава партии "Общая альтернативная революционная сила" и бывший командир РВСК. "Политика Дуке переполнила терпение людей. Хотя власть пытается демонизировать протестующих и закрепить свою власть, конец неолиберальной системы близок", - уверен руководитель партии "Гуманная Колумбия" Густаво Петро, рассматриваемый как один из вероятных кандидатов от левой оппозиции на выборах в следующем году.



Чередуя репрессии и подачки, правый режим будет пытаться удержаться у власти. Но стремление людей к изменениям слишком сильно, чтобы Колумбия и вся Латинская Америка остались прежними.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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