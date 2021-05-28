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В Узбе узаконили и легализовали "Госслужбу безопасности президента"
00:50 31.05.2021

Одобрен закон о Госслужбе безопасности президента
Сенаторы одобрили закон о Государственной службе безопасности президента Узбекистана. ГСБП была создана в январе 2018 года, но до сих пор ее деятельность регулировалась закрытыми постановлениями главы государства.

На пятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 29 мая одобрен закон "О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан" (ГСБП), сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Принятие документа была обоснована несколькими факторами, в частности, регулированием деятельности службы, созданной в январе 2018 года, закрытыми постановлениями главы государства, а также отсутствием открытых нормативно-правовых документов.

Кроме того, ГСБП является специально уполномоченным органом, который для обеспечения безопасности охраняемых лиц проводит "правовые, организационные, охранные, режимные, оперативно-розыскные, инженерно-технические и другие мероприятия". При этом отдельные аспекты оперативно-служебной деятельности ГСБП оказывает прямое воздействие на права и законные интересы физических и юридических лиц, отмечается в сообщении.

К примеру, во время работы на объектах и прилегающих к ним территориях, где будут присутствовать охраняемые лица и проводиться охранные мероприятия, а также на соответствующих маршрутах к этим объектам служба ограничивает свободное передвижение, строительные работы и реконструкции, трудовую деятельность организаций, привлеченных для оказания услуг, и другие действия.

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Кроме того, на заседании говорилось об отсутствии конкретного порядка применения огнестрельного оружия сотрудниками ГСБП, а также сотрудниками правоохранительных органов и других силовых структур, привлеченных к работе службы.

Исходя из этого, закон о госслужбе безопасности президента должен урегулировать следующие моменты:

общепризнанные понятия и термины, применяемые в области обеспечения безопасности охраняемых лиц, принципы данного вида деятельности для разъяснения и правильного применения их содержания;
категория охраняемых лиц;
статус, основные задачи, права и обязанности ГСБП, вопросы ее сотрудничества с другими государственными органами;
порядок формирования личного состава ГСБП, статус, права и обязанности военнослужащих;
отдельные аспекты прохождения настоящей военной службы сотрудниками ГСБП, организация присвоения им военных званий и профессиональной подготовки;
гарантии правовой и социальной защиты сотрудников ГСБП;
вопросы обеспечения сотрудников ГСБП служебными удостоверениями, жетонами и военной одеждой;
подробные условия и порядок применения сотрудниками ГСБП силы, специальных средств, холодного и огнестрельного оружия;
порядок контроля деятельности ГСБП.
Документ прокомментировал только председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов, который подчеркнул "соответствие закона международно-правовым нормам".

Государственная служба безопасности президента была образована в феврале 2018 года. В августе 2019 года полномочия Службы государственной безопасности по охране президента, членов его семьи, а также глав иностранных государств во время их визитов в Узбекистан были переданы ГСБП.

В декабре 2020 года службу возглавил Алишер Усманов, работавший заместителем председателя СГБ. На этом посту он сменил Баходира Ташматова, который стал заместителем секретаря Совета безопасности при президенте.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622411400
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