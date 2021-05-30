 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай готов сместить США с мирового научного пьедестала, - В.Скосырев
00:51 31.05.2021

Почуяв угрозу, Вашингтон резко увеличит инвестиции в высокие технологии

Владимир Скосырев
30 мая 21

соперничество Си Цзиньпин заявил, что Китай должен стать одним из мировых лидеров в науке и технологиях.
Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай должен покончить с зависимостью от заграницы в сфере создания полупроводников, искусственного интеллекта. Поднебесной должно принадлежать лидерство в научных открытиях на планете. В США сознают, что им брошен вызов и пытаются ответить на него, резко увеличив ассигнования на инновации и передовые технологические разработки. Билль о конкуренции предусматривает увеличение бюджетных расходов на сумму до 250 млрд долл.
Лидер КНР выступил на конгрессе Китайской ассоциации науки и технологий, состоявшемся в Пекине. Как отмечает китайское государственное телекоммуникационное агентство CGTN, около двух недель назад Китай успешно высадил космический аппарат на поверхность Марса. И вот речь снова идет о том, чтобы брать новые высоты в науке и технологиях. По словам Си, для этого нужно создать систему, в которую войдут ведущие предприятия, университеты и институты.

О достижениях Китая свидетельствуют запуск спутниковой навигационной системы Бэйдоу, постройка космической станции, создание глубоководного подводного аппарата, разработка технологии высокоскоростного железнодорожного транспорта и телекоммуникаций 5G. Но этого мало, нужно осваивать еще более сложные рубежи, подчеркнул Си Цзиньпин. Поднебесная, по его словам, должна преодолеть отставание в области искусственного интеллекта, производстве чипов, квантовой технологии, энергетике. По стилю выступление напоминает речи советских руководителей эпохи Леонида Брежнева. Но отличие в том, что застоя в Китае нет; напротив, он обгоняет по темпам развития экономики, военного строительства и внедрения инноваций США.

В Вашингтоне считают это беспрецедентной со времени холодной войны угрозой. Как передала New York Times, Сенат собирался принять билль об инновации и конкуренции на 250 млрд долл. Из них примерно 190 млрд предназначалось для общего укрепления американских технологий плюс 54 млрд для расширения производства полупроводников, чипов и телекоммуникационного оборудования.

Билль также нацелен на то, чтобы противостоять глобальному влиянию Пекина дипломатическим путем, работая с союзниками и усиливая связи США с международными организациями. Билль имел поддержку обеих партий. Жажда проводить жесткую линию по отношению к Китаю – это одно из немногих общих настроений в Конгрессе, который с небольшим перевесом контролируют демократы. Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, хотел добиться одобрения билля в четверг, но республиканцы заявили, что им не дали достаточно времени для внесения поправок. Когда законопроект пройдет через Сенат, его должна будет одобрить Палата представителей, потом его пошлют на подпись президенту. Тогда билль станет законом.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения ВШЭ, отметил: "В Китае расходы на НИОКР резко выросли, Китай по количеству публикуемых научных статей почти сравнялся с США. Так что отношения с США напряжены не только вследствие экономического соперничества, но и в области науки. В телекоммуникациях Китай уже вырвался вперед, но нельзя сказать, что он стал мировым лидером. У американцев есть преимущества в ключевых сферах, таких как чипы. Си Цзиньпин выдвигает установку догнать США, так как если американцы сумеют еще сильнее изолировать Китай от своих технологий, то ему будет очень трудно бороться за лидерство. Раньше Китай получал готовые технологии. А чтобы создать их самому, потребуются годы, если не десятилетия. Для технологического прорыва в Китае нет открытой системы, конкуренции, высоких стандартов честности в науке, гарантий защиты интеллектуальной собственности".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622411460
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