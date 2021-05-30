Пентагон намерен воевать сначала с Китаем и лишь потом – с Россией, - В.Мухин

00:53 31.05.2021 США планируют тратить на модернизацию своей ядерной триады больше, чем РФ – на всю армию



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

30 мая 21



Конгресс США в ближайшие дни приступит к рассмотрению военного бюджета на 2022 год, на который администрация США Джозефа Байдена запросила выделить более 752 млрд долл. Это на 1,6% больше, чем в 2021 году планировала предыдущая администрация Дональда Трампа (около 740 млрд долл.). Впервые в проекте оборонного бюджета США присутствует раздел "Тихоокеанская инициатива сдерживания", расходы которого спланированы исключительно исходя из противодействия Китаю.



Белый дом предложил выделить на борьбу с КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе 5,1 млрд долл., которые будут направлены "на повышение готовности США в этом регионе за счет финансирования радаров, спутников и ракетных систем".



В заявлении главы Пентагона Ллойда Остина по поводу оборонного бюджета предлагается сделать упор на "дополнительные инвестиции в ВМС и ВВС США, чтобы решать вопрос стратегического соперничества с Китаем". Как подчеркнула, выступая на брифинге, и.о. заместителя министра обороны Энн Макэндрю, "угроза, исходящая от Китая, обозначена в бюджете как приоритетное направление". О противодействии России как отдельному стратегическому сопернику американцы речи не ведут. Хотя в РФ тоже видят конкретную угрозу, например, как сообщают американские СМИ, предусмотрено выделение средств "на дальнейшую разработку и испытания гиперзвукового оружия и других систем вооружения нового поколения, необходимых для противодействия России и Китаю".



В Пентагоне не скрывают, что Россия и Китай пока опережают США в разработках некоторых видов современного оружия. Судя по финансовым оборонным планам, этот недостаток предполагается преодолеть за счет масштабного финансирования разработок подобных видов вооружений. Как заявил в ходе брифинга вице-адмирал ВМС США Рон Боксолл, "оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает введение в эксплуатацию гиперзвукового вооружения воздушного, наземного и морского базирования".



Как известно, у России есть новый вид стратегического оружия с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард". Эти комплексы в составе Ракетных войск стратегического назначения уже более года стоят на боевом дежурстве. На параде в честь 70-летия КНР в Пекине еще в октябре 2019 года впервые были продемонстрированы новейшие китайские вооружения – межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Dongfeng-41 (DF-41) и гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности Dongfeng-17 (DF-17). В США уже тогда были озабочены тем, что МБР DF-41 может быть модифицирована для несения гиперзвуковой планирующей платформы, оснащенной обычным или ядерным зарядом. Согласно докладу комиссии Конгресса США, разработка DF-41 "значительно увеличивает ракетную ядерную угрозу для материковой части США".



СМИ сообщали, что США хотят создать нечто подобное и уже проводили эксперименты. При этом на разработку средств нанесения ударов большой дальности, которые позволят Армии США "создавать для своих противников угрозу на оперативно значимых расстояниях", в 2022 году планируется выделение 6,6 млрд долл. Из сообщения вице-адмирала Рона Боксолла следует, что это только часть расходов, связанных с разработкой в США гиперзвукового оружия тактического и оперативного назначения. "Мы приступаем к производству оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW). Эта гиперзвуковая ракета на воздушной платформе будет готова в 2022 году", – сообщил он. По данным адмирала, "в 2023 году сухопутные войска введут в строй гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW), запускаемое с наземных позиций. А в 2025 году ВМС начнут эксплуатировать гиперзвуковое оружие для нанесения быстрых ударов обычными средствами поражения, которым будут оснащаться боевые корабли DDG-1000".



О стратегических разработках гипероружия типа российского "Авангарда" или китайского Dongfeng-41 в США в открытом доступе пока подробно не сообщалось. Reuters лишь подчеркивает тот факт, что, несмотря на сокращение финансирования старых систем, администрация Байдена продолжит инвестировать в модернизацию ядерной триады США: "Это дорогостоящий проект, который потребует в среднем более 60 млрд долл. в год в течение этого десятилетия и более триллиона долларов в общей сложности, согласно данным Бюджетного управления Конгресса". Для сравнения – весь военный бюджет России в 2021 году в пересчете на американскую валюту примерно составляет 43 млрд долл. (в 2020 году – примерно 45 млрд долл.). И по оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2020 году РФ по размеру военного бюджета была на девятом месте в мире. При этом руководство РФ не раз заявляло, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, а достигнет паритета с США и НАТО асимметричными методами.



Но гонка вооружений, навязываемая США, все же, видимо, создает для России дополнительные военные угрозы, на которые приходится отвечать, планируя все новые военные траты. Как видно из итогов совещаний по оборонным вопросам, которые на минувшей неделе проводил президент Владимир Путин, Москва планирует "увеличить возможности орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения", которая будет направлена на более эффективное "обеспечение действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов". Планируется также "создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта". А для военной промышленности стоит еще и важная производственная задача, связанная с тем, чтобы "сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств". По мнению Владимира Путина, это касается новейших крылатых ракет большой дальности Х-101, "Калибр", баллистических и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивных систем залпового огня, управляемых авиабомб разных калибров. Ранее, в декабре 2020 года, Минобороны сообщило, что количество крылатых ракет большой дальности в Вооруженных силах России за последние восемь лет выросло в 37 раз. За это время военные расходы РФ в разные годы составляли от 4 до 5% от валового внутреннего продукта страны. И в этот период 5 лет не индексировалось денежное довольствие военнослужащих.



"На итоговом совещании по проблемам оборонки Владимир Путин обсуждал и развитие парка самолетов военно-транспортной авиации (ВТА). Основу этого парка составляют тяжелые самолеты Ил-76, средний возраст которых более 20 лет. Ресурс этих летательных аппаратов заканчивается. А где замена?" – интересуется военный эксперт полковник Николай Неклюдов. Он обращает внимание, что на этот и другие вопросы, связанные с развитием ВТА, не раз пытались ответить за последние 20 лет руководители и в Минобороны, и в Кремле. "Но где результат? Президент заявил, что "до конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А". Но это же мизер. И он правильно в очередной раз потребовал найти меры и стимулы по "наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации". Будет ли толк от таких требований? Во времена СССР на Ташкентском авиапредприятии в год выпускали 70–90 самолетов Ил-76. Их производство из Узбекистана в Россию (Ульяновск) перевели еще более 12 лет назад. И пока самолеты ВТА производятся в единичных экземплярах, – отмечает эксперт, который видит причину такого положения в сложном состоянии экономики России. – В этих условиях у американцев есть, конечно, большой козырь в оружейном соревновании с Москвой. И в этом соревновании, с учетом амбициозных планов Пентагона, РФ победить будет очень трудно". Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622411580

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 2021 года №580

- Сенаторы приняли Закон о закупках нацкомпаний и холдингов

- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Палаты представителей Парламента Бельгии

- Совет директоров одобрил корректировку Стратегии развития и оптимизацию структуры холдинга "Байтерек"

- А. Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Беларуси Р. Головченко

- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства

- Кадровые перестановки

- Вопросы упрощения и смягчения налогового администрирования обсудили в Сенате

