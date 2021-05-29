Вашингтонский синдром. Американское общество не может существовать без страха, - Е.Пустовойтова

06:24 31.05.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 29.05.2021



Если страх за свою жизнь у человека сильнее всех остальных чувств, он становится идеальным объектом для манипуляций. Общество, которое постоянно воспроизводит "ужасы", создает свой коллективный психологический портрет. Американское общество не может существовать без страха, поскольку психологическая несовместимость социальных групп и людей стала главной приметой образа жизни в США. Уже и верхние слои общественной пирамиды порождают бесконечные волны страха.



Вспомним историю четырехлетней давности с "гаванским синдромом", поразившим два десятка чиновников американского посольства на Кубе потерей слуха, равновесия, головокружением, головными болями и другими неврологическими симптомами. Охвативший сотрудников посольство ужас привел к тому, что 60 процентов его работников срочно вывезли в США. Тщательно обследованные дома и оказавшиеся вполне здоровыми, они по сей день бомбардируют свое правительство требованиями оказать им разнообразные медицинские услуги и отвергают результаты их медицинского освидетельствования. Как пишет Newsweek, очередное такое письмо с требованиями получил на днях заместитель госсекретаря США Брайан Маккеон (Brian McKeon). В письме говорится о том, что ведомство отказывает им в доступе к "необходимому медицинскому обслуживанию" и не оценило должным образом их страдания.



Вслед за "гаванским синдромом", за которым маячит Россия, нарисовался "гуанчжоуский синдром" в американском консульстве Гуанчжоу (КНР). Им американцы страдают по сей день. "Жертвы" выработали 11 рекомендаций, которые правительство должно одобрить, чтобы обеспечить безопасность действующих работников внешнеполитического ведомства США, их подготовку перед отправкой на место службы, в том числе создание особой инстанции, которая должна будет заботиться о потенциальных будущих "жертвах". И в том случае начавшееся расследование тоже до сих пор не выявило у страдальцев никаких заболеваний. Однако поиск источников таинственной болезни продолжается.



Проще всего было предположить, что коварные кубинцы, а также коварные китайцы "с их коронавирусом" изобрели специальную бактерию, поражающую американских дипломатов, а тут вдруг в середине мая болезнь ударила в самое сердце администрации США. Стало известно, что сразу после президентских выборов 2020 года один из членов Совета по национальной безопасности, проходя в ворота Белого дома, был поражен признаками той же болезни, что и ветераны "гаванского синдрома". Второй член СНБ пострадал таким же образом неделю спустя. Страх от того, что таинственная болезнь стоит у дверей Овального кабинета, подстегнул расследователей. Ясно, что ни кубинцы, ни китайцы проникнуть сюда не могли. Однако теперь такие случаи с необъяснимой совокупностью переживаний и физических симптомов обнаружились более чем у сотни американских дипломатов и военнослужащих по всему миру, пишет CNN.



Пятый год американские врачи, ученые, следователи не могут объяснить странные переживания, о которых сообщали американские дипломаты и другие государственные служащие на Кубе, в России, в Китае (обратите внимание на географию) и в некоторых других странах. В некоторых случаях эти переживания приводили к хроническим головным болям, внезапному головокружению, "давлению на голову, иногда сопровождающемуся пронзительным направленным шумом".



"Разведывательное сообщество (? – Е.П.) до сих пор не знает, что вызывает странный набор симптомов поражения нервной системы и можно ли их окончательно назвать атаками, – разводит руками журналист CNN. – Даже технология, которая может вызвать такой противоречивый набор симптомов, является предметом дискуссий".



Пришпоренный законодателями из конгресса, директор ЦРУ Билл Бернс теперь ежедневно получает доклады о результатах расследования, но вывод пока только один: "гаванский синдром" – никакой не гаванский, а, скорее, вашингтонский.



Любопытен в связи с этим результат исследований британских ученых. Они обнаружили кишечную бактерию, которая помогла бы объяснить тайну "гаванского синдрома". Эта бактерия влияет на развитие дегенеративных заболеваний головного мозга, влекущих поражение двигательной системы; эти заболевания развиваются у человека обычно в среднем возрасте и приводят к ослаблению и атрофии мышц (болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона). При этом признаки поражения нервной системы как раз "гаванские". Эта бактерия могла бы все американцам разъяснить, но, как показало исследование, проведенное в Университете Флориды, некоторые другие виды бактерий могут производить соединения в микробиоме кишечника человека, нейтрализующие действие "паркинсоновой" бактерии.



Разгадка может быть вполне прозаической, если оставить в стороне микробиологию и взглянуть на проблему шире. Вся эта психофизическая "клиника" становится следствием той деятельности, которую ведут дипломаты и иные государственные служащие США по месту своей службы в посольствах и консульствах на Кубе, в России, в Китае и "некоторых других странах". Внешняя политика США, основанная на агрессивном государственном эгоизме, делает врагов даже из вчерашних друзей, и такое поведение отпечатывается в подсознании американцев, проводящих эту политику по роду своей внешнеполитической службы. Это и есть "главный микроб", отравляющий сознание чиновников, остающихся при этом людьми со своим личным набором качеств – здравым смыслом, совестью. Глубокий внутренний разлад личности и приводит к тому, что назвали "гаванским синдромом". Только синдром этот не гаванский, а вашингтонский.