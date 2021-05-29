В Казе издан 3-томник "уникальных документов" о Казахском Голодоморе "Ашаршылык". Голод. 1928-1934"

08:01 31.05.2021

В Сенате презентован уникальный сборник документов об Ашаршылық

В преддверии дня памяти жертв политических репрессий и голода в Сенате состоялась презентация трехтомного сборника уникальных документов "Ашаршылық. Голод. 1928-1934"



Пресс-служба Сената, 28 мая



В преддверии дня памяти жертв политических репрессий и голода в Сенате состоялась презентация трехтомного сборника уникальных документов "Ашаршылық. Голод. 1928 - 1934". Подготовлено это издание было по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Материалы документальной хроники ученые и историки собирали буквально по крупицам. Причем значительная часть контента ранее не публиковалась и не была представлена в Казахстане, а часть справок, приказов и резолюций были засекречены.

В церемонии презентации издания приняли участие видные историки, ученые, члены редакционной коллегии, составители книги, депутаты Парламента, докторанты ВУЗов. Все те, кому эта тема близка и те, кто профессионально занимается ее изучением.

Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что мероприятие проходит в преддверии 30-летия Независимости.

"Юбилей Независимости должен носить не праздный, а содержательный характер. Особое внимание этому уделяет Глава государства. В этом ключе особенно важны мероприятия, направленные на дальнейшее формирование исторического сознания и продвижение ценностей Независимости", - сказал Спикер Сената.

Он остановился на важности изучения темы Ашаршылық и напомнил, что за годы Независимости в Казахстане проведен ряд исследований в этом направлении.

"Тема Ашаршылық стала подниматься на государственном уровне после обретения Независимости по инициативе Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В результате проведенных исследований стало очевидным, что голод коснулся не только конкретных населенных пунктов, он стал огромной трагедией для всего нашего народа. Однако до сих пор многие сведения и данные тех лет не раскрыты", - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Палаты отметил, что работа по подготовке презентуемого издания была организована Сенатом по поручению Президента страны по детальному изучению и анализу исторических документов, связанных с Ашаршылық. Публикация исторических данных и архивов тех времен важна для восполнения имеющихся "белых пятен" в нашей истории.

"В рамках юбилея Независимости обсуждение темы Ашаршылық и проведение соответствующих исследований приобретают особое значение. Голод 30-х годов прошлого века стал огромной трагедией для нашего народа. В тот период мы потеряли почти половину населения страны. Теме Ашаршылық уделил пристальное внимание Глава государства в своей статье "Независимость превыше всего", - напомнил Спикер.

По словам Маулена Ашимбаева, в настоящее время по поручению Главы государства идет системная работа в этом направлении. В ее рамках в феврале Сенатом был организован круглый стол, на котором депутаты и известные историки говорили о проблемах недостаточности исторических документов и закрытости архивов. Трехтомник за три месяца стал возможным благодаря совместной работе ученых и депутатов Сената.

"Работа над изданием этой книги велась по поручению Президента страны. В ней представлены документы и сведения периода 1928-1934 годов. В книге содержатся данные о причинах и последствиях того периода, а также другие ценные материалы. Все документы получены из центральных и региональных архивов. Благодаря этому изданию опубликованы многие документы и данные, которые ранее были недоступными для общественности. Этот трехтомник можно назвать хронологией периода Ашаршылық. Уверен, что этот сборник станет важным источником материалов для ученых и исследователей", - отметил Председатель Сената.

Участники встречи отмечали, что представленный сегодня труд стал конкретным вкладом Сената Парламента в изучение темы Ашаршылық. Маулен Ашимбаев поблагодарил авторов и составителей сборника за кропотливую и объемную работу, которую удалось проделать за столь короткий период.

"Наши ученые и историки должны продолжать детальные исследования темы Ашаршылық. По поручению Президента страны со стороны государственных органов будет оказана необходимая поддержка таким исследованиям", - заявил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что издание будет передано в университеты, исследовательские институты, центральные и региональные библиотеки с тем, чтобы любой желающий мог получить доступ к этим уникальным архивным данным для изучения трагедии Ашаршылық.

О том, что такой честный исторический взгляд и опубликованные в хронологической последовательности данные призваны значительно облегчить работу ученых, рассказал ответственный редактор издания, известный в стране историк, депутат Парламента Берик Абдыгалиулы.

"Нами сформирован уникальный свод уже опубликованных и ранее не издававшихся источников по истории голода, его трагических последствий для Казахстана. Благодаря чему создана база данных источников по имеющимся фондам республиканских и региональных архивов, в том числе и зарубежных. Фактически, это первый шаг к формированию единой и системной казахстанской базы документов по истории голода", - сказал Берик Абдигалиулы.