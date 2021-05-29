 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 31.05.2021
10:56  Подаренная Кырминздраву "мобильная клиника" ржавеет в Бишкеке. Из-за "бюрократических процедур" (на кой хрен им гумпомощь?)
10:53  КырДикоЗдрав Бейшеналиев завершил "клинические испытания" аконита (иссык-кульского корешка). На самом себе?с
10:15  Южноафриканский, бразильский и индийский варианты Covid-19 потихоньку прогрессируют, - Le Figaro
10:11  Спят курганы сакские. Алматинский акимат крадет с наследия предков
10:04  Акиматы строгого режима. Скандальные рекорды Павлодарской области
09:36  Сын офицера НКВД Токаев пытается антисоветскую виктимность всунуть в казахскую национальную идеологию (обращение)
09:31  Кто выиграл в последней палестино-израильской войне? - А.Раевский

09:28  "Голодомор" по-казахски. Теоретики "казгеноцида" пытаются доказать, что русские принесли казахам только зло
09:26  15 штатов восстали против администрации Байдена, - В.Прохватилов
08:01  В Казе издан 3-томник "уникальных документов" о Казахском Голодоморе "Ашаршылык". Голод. 1928-1934"
06:24  Вашингтонский синдром. Американское общество не может существовать без страха, - Е.Пустовойтова
01:16  "Пакистанский поток" расширит влияние России в Азии, - А.Резчиков
00:53  Пентагон намерен воевать сначала с Китаем и лишь потом – с Россией, - В.Мухин
00:51  Китай готов сместить США с мирового научного пьедестала, - В.Скосырев
00:50  В Узбе узаконили и легализовали "Госслужбу безопасности президента"
00:42  Непреодолимая воля к переменам в Латинской Америке, - С.Кожемякин
00:40  Китайский поток: как Казахстан упустил огромные возможности, - А.Чукин
Воскресенье, 30.05.2021
20:46  Дело полковника Сатвалдинова. Следы ареста офицера ведут далеко вглубь КазМинобороны
19:47  Маршал Хафтар пригрозил новой войной, если в Ливии не будут проведены всеобщие выборы
19:05  Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах
14:55  Цирк с конями. Борьба КырДепутатов против министра здравоохра Бейшеналиева
14:43  Как Ельцин выбирал Путина, - аэро-зять Дьяченко все пописывает мемуары
14:29  "Люди должны поверить, что в Узбекистане нет коррупции" - Мирзиеев веселит от души
14:27  Утверждена "Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года". Ну как без нее?
14:24  Xiaomi и Huawei: Китай побеждает Америку в торговой войне, - А.Чаблин
14:15  Прогрессивная дегенерация или консервативная революция? - Ф.Владимиров
11:03  Потеря ориентира: COVID-19 вызывает нарушения восприятия пространства
10:22  Опасна ли Олимпиада в Токио? МОК уходит от ответственности, - А.Кошкин
09:30  The Spectator: Пора отказаться от секса. Спасибо феминизму!
00:45  Кто мешает сближению Москвы и Пекина, - Вл.Малышев
00:44  Измученные КОВИДом японцы требуют и просят отменить Олимпиаду, - Le Monde
00:40  После выборов в Шотландии будущее Великобритании тонет в тумане, - Дм.Минин
Суббота, 29.05.2021
16:44  В Киргизии переименовали 2 министерства. Теперь дела наладятся?
16:22  Турецкий беспилотник "Байрактар" - спутник неполноценных армий?
16:11  Сборная Казахстана надрала итальянцев на ЧМ по хоккею - 11:3!!!
16:00  Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия". Анжела Джоли пишет заявление в ЛДПР?
15:49  Индира Кудайбергенова избрана ректором Кыргызской медицинской академии. Подавляющей давкой голосов
15:42  В Красном море утоп Гвоздь. Странная смерть экс-главы Службы внешней разведки Украины
15:35  Байден, опираясь на стул, встал на корячки перед военными. Старик-то совсем... того
14:58  Внешние силы сближения. В Минске прошло заседание глав правительств стран СНГ, - "Къ"
14:23  Российские Кибервойска пришли откуда ждали. Microsoft скулит и обвиняет
14:20  Завершение Европы. Элиас Канетти как зеркало исчезнувшего континента, - О.Федянина
09:55  "Игра на слабака": ВМС США и их союзники таранят российские границы, - С.Ищенко
09:30  Как на земле русской появились украинцы, - Дм.Скворцов
09:22  Лукопожатие крепкое. О чем Путин и Батька договорились в Сочи, - репортаж А.Колесникова
09:14  Зачем Узбу нужна Красная книга, если разрешен отстрел исчезающих животных?
09:07  Проворовался и задержан начальник тыла КазАрмии полковник Асыл Сатвалдинов
08:31  "Северный поток – 2" и Свободное государство Бавария, - С.Черняховский
08:12  Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса
08:04  В Тадже объявлен в розыск еще один VIP-утырок - сын министра и родственник Рахмона - Диловар Гулов
08:03  В Узбекистане также начнут производить российскую вакцину "Спутник V"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казе издан 3-томник "уникальных документов" о Казахском Голодоморе "Ашаршылык". Голод. 1928-1934"
08:01 31.05.2021

В Сенате презентован уникальный сборник документов об Ашаршылық
В преддверии дня памяти жертв политических репрессий и голода в Сенате состоялась презентация трехтомного сборника уникальных документов "Ашаршылық. Голод. 1928-1934"

Пресс-служба Сената, 28 мая

В преддверии дня памяти жертв политических репрессий и голода в Сенате состоялась презентация трехтомного сборника уникальных документов "Ашаршылық. Голод. 1928 - 1934". Подготовлено это издание было по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Материалы документальной хроники ученые и историки собирали буквально по крупицам. Причем значительная часть контента ранее не публиковалась и не была представлена в Казахстане, а часть справок, приказов и резолюций были засекречены.
В церемонии презентации издания приняли участие видные историки, ученые, члены редакционной коллегии, составители книги, депутаты Парламента, докторанты ВУЗов. Все те, кому эта тема близка и те, кто профессионально занимается ее изучением.
Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что мероприятие проходит в преддверии 30-летия Независимости.
"Юбилей Независимости должен носить не праздный, а содержательный характер. Особое внимание этому уделяет Глава государства. В этом ключе особенно важны мероприятия, направленные на дальнейшее формирование исторического сознания и продвижение ценностей Независимости", - сказал Спикер Сената.
Он остановился на важности изучения темы Ашаршылық и напомнил, что за годы Независимости в Казахстане проведен ряд исследований в этом направлении.
"Тема Ашаршылық стала подниматься на государственном уровне после обретения Независимости по инициативе Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В результате проведенных исследований стало очевидным, что голод коснулся не только конкретных населенных пунктов, он стал огромной трагедией для всего нашего народа. Однако до сих пор многие сведения и данные тех лет не раскрыты", - сказал Маулен Ашимбаев.
Председатель Палаты отметил, что работа по подготовке презентуемого издания была организована Сенатом по поручению Президента страны по детальному изучению и анализу исторических документов, связанных с Ашаршылық. Публикация исторических данных и архивов тех времен важна для восполнения имеющихся "белых пятен" в нашей истории.
"В рамках юбилея Независимости обсуждение темы Ашаршылық и проведение соответствующих исследований приобретают особое значение. Голод 30-х годов прошлого века стал огромной трагедией для нашего народа. В тот период мы потеряли почти половину населения страны. Теме Ашаршылық уделил пристальное внимание Глава государства в своей статье "Независимость превыше всего", - напомнил Спикер.
По словам Маулена Ашимбаева, в настоящее время по поручению Главы государства идет системная работа в этом направлении. В ее рамках в феврале Сенатом был организован круглый стол, на котором депутаты и известные историки говорили о проблемах недостаточности исторических документов и закрытости архивов. Трехтомник за три месяца стал возможным благодаря совместной работе ученых и депутатов Сената.
"Работа над изданием этой книги велась по поручению Президента страны. В ней представлены документы и сведения периода 1928-1934 годов. В книге содержатся данные о причинах и последствиях того периода, а также другие ценные материалы. Все документы получены из центральных и региональных архивов. Благодаря этому изданию опубликованы многие документы и данные, которые ранее были недоступными для общественности. Этот трехтомник можно назвать хронологией периода Ашаршылық. Уверен, что этот сборник станет важным источником материалов для ученых и исследователей", - отметил Председатель Сената.
Участники встречи отмечали, что представленный сегодня труд стал конкретным вкладом Сената Парламента в изучение темы Ашаршылық. Маулен Ашимбаев поблагодарил авторов и составителей сборника за кропотливую и объемную работу, которую удалось проделать за столь короткий период.
"Наши ученые и историки должны продолжать детальные исследования темы Ашаршылық. По поручению Президента страны со стороны государственных органов будет оказана необходимая поддержка таким исследованиям", - заявил Маулен Ашимбаев.
Председатель Сената подчеркнул, что издание будет передано в университеты, исследовательские институты, центральные и региональные библиотеки с тем, чтобы любой желающий мог получить доступ к этим уникальным архивным данным для изучения трагедии Ашаршылық.
О том, что такой честный исторический взгляд и опубликованные в хронологической последовательности данные призваны значительно облегчить работу ученых, рассказал ответственный редактор издания, известный в стране историк, депутат Парламента Берик Абдыгалиулы.
"Нами сформирован уникальный свод уже опубликованных и ранее не издававшихся источников по истории голода, его трагических последствий для Казахстана. Благодаря чему создана база данных источников по имеющимся фондам республиканских и региональных архивов, в том числе и зарубежных. Фактически, это первый шаг к формированию единой и системной казахстанской базы документов по истории голода", - сказал Берик Абдигалиулы.

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622437260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате презентован уникальный сборник документов об Ашаршылық
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
- А. Мамин предложил разработать Стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2021 года №349
- О ситуации на финансовом рынке в апреле 2021 года
- Скандальные рекорды Павлодарской области
- Кадровые перестановки
- Сенатор: Необходимо ориентировать систему госуправления на инновационное развитие
- Отчетная встреча МОН РК: Статус педагога, качество учебников и дистанционное обучение
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  