Американский "Тарзан" разбился в самолете вместе с женой

08:15 31.05.2021

Американскому актеру было 58 лет. Легкомоторный самолет Cessna C501 упал в озеро вскоре после взлета в штате Теннесси.



Американский актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана в одноименном телесериале 1990-х годов, погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси, сообщает издание The Hollywood Reporter.



Инцидент произошел в минувшую субботу рядом с городом Нэшвиллом (штат Теннесси). Легкомоторный самолет Cessna C501 упал в озеро вскоре после взлета. Следователи пока не называют причину крушения.



​Сообщается о семи погибших, среди которых оказались 58-летний Лара и его супруга Гвен Шамблин, известная в США диетолог.



За почти 30-летнюю актерскую карьеру Джозеф Лара сыграл почти в 30 фильмах. Наибольшую популярность он приобрел благодаря главной роли в телесериале "Тарзан: история приключений" (1996–2000). Лара также сыграл в сериалах "Спасатели Малибу" (1989–2001) и "Конан" (1997–1998).



Он также занимался музыкой, у него есть сольный альбом "Joe Lara: The Cry of Freedom".