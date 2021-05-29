|14:52 Китайским семьям разрешили заводить трех детей
14:35 В Бишкекское СИЗО "закрыли" брата экс-президента Жээнбекова. За "Кумтор" - ответит
12:40 Религиозный процесс в Казахстане в "зеркале" социологии
12:37 В Киргизии издали книжку про погибшую в "Баткенской войне" 12-летнюю Мадину
12:36 Семьи росгвардейцев космодрома Байконур объявили голодовку: на грани выживания
12:34 Драма Кыргдрамы. Когда в храме искусств завершится долгожданный ремонт?
12:28 "Это прорыв". Зачем МВД собирает ДНК казахстанцев
10:56 Подаренная Кырминздраву "мобильная клиника" ржавеет в Бишкеке. Из-за "бюрократических процедур" (на кой хрен им гумпомощь?)
10:53 КырДикоЗдрав Бейшеналиев завершил "клинические испытания" аконита (иссык-кульского корешка). На самом себе?с
10:15 Южноафриканский, бразильский и индийский варианты Covid-19 потихоньку прогрессируют, - Le Figaro
10:11 Спят курганы сакские. Алматинский акимат крадет с наследия предков
10:04 Акиматы строгого режима. Скандальные рекорды Павлодарской области
09:36 Сын офицера НКВД Токаев пытается антисоветскую виктимность всунуть в казахскую национальную идеологию (обращение)
09:31 Кто выиграл в последней палестино-израильской войне? - А.Раевский
09:28 "Голодомор" по-казахски. Теоретики "казгеноцида" пытаются доказать, что русские принесли казахам только зло
09:26 15 штатов восстали против администрации Байдена, - В.Прохватилов
08:15 Американский "Тарзан" разбился в самолете вместе с женой
08:01 В Казе издан 3-томник "уникальных документов" о Казахском Голодоморе "Ашаршылык". Голод. 1928-1934"
06:24 Вашингтонский синдром. Американское общество не может существовать без страха, - Е.Пустовойтова
01:16 "Пакистанский поток" расширит влияние России в Азии, - А.Резчиков
00:53 Пентагон намерен воевать сначала с Китаем и лишь потом – с Россией, - В.Мухин
00:51 Китай готов сместить США с мирового научного пьедестала, - В.Скосырев
00:50 В Узбе узаконили и легализовали "Госслужбу безопасности президента"
00:42 Непреодолимая воля к переменам в Латинской Америке, - С.Кожемякин
00:40 Китайский поток: как Казахстан упустил огромные возможности, - А.Чукин
|Американский "Тарзан" разбился в самолете вместе с женой
08:15 31.05.2021
Американскому актеру было 58 лет. Легкомоторный самолет Cessna C501 упал в озеро вскоре после взлета в штате Теннесси.
Американский актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана в одноименном телесериале 1990-х годов, погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси, сообщает издание The Hollywood Reporter.
Инцидент произошел в минувшую субботу рядом с городом Нэшвиллом (штат Теннесси). Легкомоторный самолет Cessna C501 упал в озеро вскоре после взлета. Следователи пока не называют причину крушения.
Сообщается о семи погибших, среди которых оказались 58-летний Лара и его супруга Гвен Шамблин, известная в США диетолог.
За почти 30-летнюю актерскую карьеру Джозеф Лара сыграл почти в 30 фильмах. Наибольшую популярность он приобрел благодаря главной роли в телесериале "Тарзан: история приключений" (1996–2000). Лара также сыграл в сериалах "Спасатели Малибу" (1989–2001) и "Конан" (1997–1998).
Он также занимался музыкой, у него есть сольный альбом "Joe Lara: The Cry of Freedom".