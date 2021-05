15 штатов восстали против администрации Байдена, - В.Прохватилов

09:26 31.05.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 31.05.2021

Культура отмены в применении к индустрии ископаемого топлива



Казначейства 15 республиканских штатов США предупредили, что они заберут свои активы из тех банков, которые поддадутся давлению федерального правительства, проводящего политику декарбонизации, и "инвестировать в ископаемое топливо и угольную промышленность".



15 штатов, "возглавляемые богатой углем Западной Вирджинией" и контролирующие финансовые активы в $600 млрд, готовы использовать эти средства, чтобы дать отпор администрации, которая пытается заставить банки задушить традиционную энергетику.



Уолл стрит



Такого рода попытки имели место еще при Обаме, когда Минюст США запустил "Операцию удушения" (Operation Choke Point), направленную против американских оружейников, сообщает журнал The Federalist. По его данным, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), "использовала свои регулирующие полномочия, чтобы запугать банки и заставить их прекратить финансовые связи с предприятиями, которые правительство считает нежелательными". FDIC угрожала банкам, которые не подчинятся этим противозаконным требованиям, "усилением федерального контроля, в частности дополнительными аудиторскими проверками".



Прессинг Минюста привел к многим банкротствам. Так, Кэт О’Коннор, владелица магазина TomKat Ammunition (штат Мэриленд), была отключена от службы обработки платежей своего банка, а затем и от сторонней платежной системы лишь потому, что она продавала боеприпасы, хотя она и ее деловые партнеры имели соответствующую государственную лицензию. Другой случай: банк Heritage Credit Union сообщил владельцу компании Hawkins Guns Майку Шютцу, что "не обслуживает предприятия, занимающиеся продажей оружия", и закрыл его банковский счет. "Еще одна жертва – Бреннан Аппел из Global Hookah Distributors в Северной Каролине, он потерял свой банк и платежную систему, хотя его бизнес на законных основаниях работает в 19 штатах", – пишет The Federalist.



Брайан Уайз, старший советник Американской потребительской коалиции, заявил, что он лично знает более сотни жертв "Операции удушения", но это небольшой процент от общего числа банкротств, которые могут исчисляться десятками тысяч предприятий.



FDIC составила для внутреннего пользования список 30 "высокорисковых" отраслей, которые финансовым учреждениям рекомендовалось избегать. Среди "нежелательных" для правительства демократов отраслей были производство оборудования для видеонаблюдения, огнестрельного оружия и боеприпасов, табачных изделий. Из-за возмущения общественности и вмешательства конгресса FDIC открестилась впоследствии от скандального списка, но, как утверждает Брайан Уйаз, не отказалась от "антиамериканских методов".



"Изменение политического ландшафта", угрозы судебных исков и давление конгресса вынудили FDIC остановить финансовые атаки на легальные предприятия, которые администрация Обамы считает политически некорректными", – писал в 2015 году Forbes, отмечая, что на практике прекращение предоставления финансовых услуг "политически некорректным" предприятиям продолжается.



После прихода к власти Дональда Трампа Министерство юстиции США объявило о прекращении операции Choke Point, заявив, что она наносит ущерб законному бизнесу, а не предотвращает мошенничество, но вскоре "политический ландшафт" США вновь изменился.



В июне 2020 года конгрессмены от штата Аляска выразили обеспокоенность тем, что крупнейшие банки отказываются "кредитовать новые проекты, связанные с нефтью и газом в Арктике". Управление валютного контролера США (OCC) ввело правило, запрещающее крупнейшим банкам отказывать в услугах надежным компаниям "по репутационным причинам". Это правило, называемое "Правилом справедливого доступа", было выпущено 14 января 2021 года и должно было вступить в силу 1 апреля, но 28 января (администрация Трампа уже сменилась администрацией Байдена) OCC выпустило короткое заявление, в котором объявило, что "оно приостановило публикацию "Правила справедливого доступа"".



Дж. Керри



Вскоре стало известно, что "специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри и другие члены администрации Байдена в частном порядке оказывают давление на банки США, чтобы они подавили индустрию ископаемого топлива". Казначей штата Западная Вирджиния Райли Мур подготовил письмо казначейств 15 штатов в адрес Джона Керри, в котором выражается глубокая озабоченность попытками администрации Байдена путем закулисных интриг принудить банки США отказаться от кредитования угольных, нефтяных и газовых компаний.



По данным журнала Politico, Джон Керри предложил банкирам создать альянс для финансирования продвижения к нулевым выбросам углекислого газа. Citi Bank, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan Chase пообещали добиваться этой цели, но "Керри и его команда настаивают на более конкретных финансовых обязательствах".



На удушение ископаемой энергетики брошены группы климатических активистов (Center for American Progress, Public Citizen, Rainforest Action Network, Sierra Club and 350.org), совещание с которыми состоялось 9 марта в Белом доме. Присутствовавший на встрече старший партнер компании Oil Change International Коллин Рис рассказал, что "климатические активисты хотят, чтобы Байден и Керри оказали большее давление на Уолл-стрит, утверждая, что обязательства банков по экологизации своей практики кредитования слишком расплывчаты и полны лазеек… что позволит им продолжать финансирование инфраструктуры ископаемого топлива".



Джон Керри поручил одному из ведущих спонсоров Демократической партии, бывшему советнику Обамы Марку Галлогли возглавить группу давления на банки.



Эти шаги новой администрации вызвали открытый бунт 15 штатов, контролируемых республиканцами. "Мы не позволяем федеральному правительству считать наши критически важные отрасли проигрышными исключительно на основании радикальных политических предпочтений и идеологии президента Байдена", – говорится в письме казначейств 15 штатов.



Казначей штата Скотт Фитцпатрик обвинил Белый дом в злоупотреблении властью, с которым "штаты не должны мириться". А казначей Западной Вирджинии Райли Мур заявил, что "он готов расторгнуть контракты с банками, которые отказываются от кредитования отрасли ископаемого топлива под давлением администрации".



Попытки администрации Байдена распространить "культуру отмены" (Сancel Culture) на "нежелательные" отрасли экономики уже встретили жесткий отпор. Члены банковского комитета Сената США от Республиканской партии направили Джону Керри письмо, в котором требуют, чтобы администрация "прекратила попытки обесценить банкинг энергетических компаний", поскольку действия правительства "основаны не на законе, а на принуждении".



Байден и его окружение явно спешат лишить республиканцев финансовой поддержки энергетиков в преддверии промежуточных выборов 2022 года. Непримиримую оппозицию в 15 штатах демократы себе уже создали.