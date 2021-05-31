Кто выиграл в последней палестино-израильской войне? - А.Раевский

09:31 31.05.2021 Палестина: ХАМАС нанес поражение Израилю

Так кто же все-таки выиграл в результате последней войны в Секторе Газа



Андрей Раевский

31 мая 21



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



Точно так же, как в 2006 году, когда и Эхуд Ольмерт, и Джордж Буш (сын - С.Д.) объявили, что "непобедимая армия обороны Израиля" в очередной раз одержала "славную победу", и весь Ближний Восток чуть не умер со смеху, услышав это нелепое заявление, сегодня и американская, и израильская пропагандистская машина объявили еще одну "славную" победу "еврейского государства Израиль" и "единственной демократии на Ближнем Востоке".



В ЦАХАЛ продемонстрировали гениальную стратегию нейтрализации катарских инвестиций в Газу

И также, как в 2006 году, все в регионе (и в Зоне Б*) знают: правда заключается в том, что сионистское территориальное образование потерпело огромное унизительное поражение. Давайте попробуем разобраться в этом.



Для начала, несколько цифр. Боевые операции длились несколько недель. Все остальные данные - например, о ракетах - спорны. Вместо того, чтобы доверять тому или иному источнику, я просто скажу, что ХАМАС выпустил по Израилю много тысяч ракет. Некоторые, возможно, менее 50%, были действительно перехвачены израильской противовоздушной обороной, другие упали на ничейную землю, а некоторые, приземлившись, нанесли серьезные разрушения и послужили причиной, по крайней мере, 12 смертей.



Израильтяне нанесли сотни артиллеристских и авиаударов, результатом которых стали массированные разрушения и гибель около 250 палестинцев.



Опять же, эти цифры являются предположительными, и они на самом деле не рассказывают всей истории. Чтобы понять эту историю, нам нужно забыть об этих цифрах и посмотреть, на что надеялась и чего добилась каждая из сторон.



Начнем с израильтян.



Израильский оценочный лист



Чтобы понять цели Израиля в этой войне, нам сначала нужно поместить эту последнюю войну в ее контекст, и этот контекст заключается в том, что Израиль потерпел полное поражение в Сирии.



Чтобы обосновать этот тезис, давайте вспомним цели сионистов в тот момент, когда они развязали крупную международную войну против Сирии. Эти цели были перечислены в моей статье в июле 2019 года "Нетаньяху не заставит Путина прогнуться под Израиль и сдать Иран".



Первоначальный англо-сионистский план состоял в том, чтобы свергнуть Асада и заменить его сумасшедшими такфиристами (ДАИШ, аль-Каида, ан-Нусра, ИГИЛ** - называйте их как хотите). Это позволило бы достичь следующих целей:



Свергнуть сильное светское арабское государство вместе с его политической структурой, вооруженными силами и службами безопасности.

Сотворить полный хаос и ужас в Сирии, оправдывая создание Израилем "зоны безопасности" не только на Голанах, но и дальше на север.

Спровоцировать гражданскую войну в Ливане, натравив безумных такфиристов на Хезболлу.

Заставить такфиристов и Хезболлу пускать кровь друг другу до смерти, а затем создать "зону безопасности", но на этот раз - в Ливане.

Не допустить создания шиитской оси "Иран-Ирак-Сирия-Ливан".

Разделить Сирию по этническому и религиозному признаку.

Создать Курдистан, который затем можно было бы использовать против Турции, Сирии, Ирака и Ирана.

Сделать так, чтобы Израиль стал на Ближнем Востоке непререкаемой влиятельной силой и вынудил КСА, Катар, Оман, Кувейт, а также всех остальных обращаться к Израилю за одобрением любого газо- или нефтепроводного проекта.

Постепенно изолировать Иран, стать для него угрозой, вести против него подрывную деятельность и, в конечном итоге, атаковать его с помощью широкой региональной коалиции сил.

Ликвидировать все центры шиитской мощи на Ближнем Востоке.

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Как мы все знаем, на самом деле произошло вот что:



Сирийское государство выжило, а его вооруженные силы и силы безопасности сейчас гораздо более боеспособны, чем они были до начала войны (Помните, как поначалу они чуть было не проиграли войну? Сирийцы пришли в себя, усвоив несколько очень тяжелых уроков. По всем сообщениям, их состояние в значительной мере улучшилось, в то время как в критические моменты Иран и Хезболла буквально "затыкали дыры" на сирийских фронтах и "тушили пожары" в местных горячих точках. Сейчас сирийцы действуют очень хорошо, освобождая большие участки своей страны, включая каждый из сирийских городов.).

Сильнее стала не только Сирия, но сейчас по всей стране присутствуют и иранцы, и Хезболла, что приводит израильтян в состояние паники и ярости.

Ливан тверд как скала; даже последняя попытка Саудовской Аравии похитить Харири имела обратный эффект. (обновление 2021 года: несмотря на взрыв в Бейруте, Хезболла все еще находится у власти)

Сирия останется унитарной, а Курдистана не будет. Миллионы перемещенных беженцев возвращаются домой.

Израиль и США выглядят полными идиотами и, что еще хуже, неудачниками, к которым не осталось никакого доверия.

Видя свое поражение в Сирии, сионисты сделали то, что они всегда делают - они включили свою пропагандистскую машину, чтобы перечислять то, что преподносится как бесконечные победоносные удары по якобы "иранским целям" в Сирии.



В то время, как несколько гражданских простаков с нулевым военным опытом купились на эту чушь, правда об израильских операциях в Сирии проста - сирийская ПВО успешно предотвратила нанесение израильтянами ударов по важным, чувствительным целям, и они, израильтяне, были вынуждены объявить в качестве крупных побед уничтожение пустых амбаров, представив их как "уничтожение важной штаб-квартиры КСИР". Тем самым они "доказали" нескольким наивным людям в Зоне А*** и самим себе (!), что ЦАХАЛ по-прежнему "непобедим", как это "всегда и было".



НОВОСТИ СМИ2

Что касается неоконов, то они удвоили свои усилия и заявили, что 1) российская противовоздушная оборона бесполезна, 2) что Россия и Израиль работают рука об руку и 3) что израильтяне по-прежнему непобедимы.



Но если все это было правдой, то почему Израиль не смог достичь ни одной из своих целей? И почему и русские, и иранцы все еще в Сирии, где русские только что завершили 2-ю взлетно-посадочную полосу в Хмеймиме. Они только что развернули группу Ту-22М3 на этой авиабазе, откуда они теперь могут угрожать любому кораблю, находящемуся в Средиземном и Красном морях, Персидском заливе, Аравийском море и Индийском океане. В свое "свободное время" они могут доставить тонны бомб и ракет оставшимся силам такфиристов в Сирии.



Как я говорю уже много лет, истина заключается в том, что ЦАХАЛ - слабая военная сила. Почему? Во-первых, у них та же проблема, что и у США (и КСА, если уж на то пошло) - они полагаются на дорогие технологии, но у них нет хороших боеспособных "сапог на земле". А именно так и выигрываются современные войны (список популярных заблуждений о современных войнах см. здесь.



В своей недавней истории вся гамма израильских "элитных" сил (включая военно-воздушные силы, военно-морской флот, артиллерию и даже бригаду "Голани") в 2006 году получила пинок по своей коллективной заднице от примерно одной тысячи - всего лишь легковооруженных - регулярных бойцов Хезболлы. И имейте в виду, что элитные силы Хезболлы были развернуты только к северу от реки Литани, чтобы защитить Бейрут от возможного наземного вторжения Израиля.



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Вместо того чтобы взять Бейрут или "разоружить Хезболлу" (это было официальной целью!), израильтяне не смогли даже взять под контроль небольшой городок Бинт-Джбейль, расположенный прямо у официальной израильской границы! Вот тебе и "непобедимость"!



В чем ЦАХАЛ весьма поднаторел, так это в терроре по отношению к палестинским гражданским лицам и в осуществлении того, что можно было бы назвать замедленным геноцидом палестинского народа.



Проблема с Газой сейчас та же, что выявило и неудавшееся вторжение в Ливан в 2006 году - точно так же, как ливанцы в 2006 году, палестинцы 2021 года больше не боятся сионистов. Кроме того, при значительной помощи Ирана и других стран ХАМАС в Газе сейчас вооружен гораздо лучше, чем в прошлом.



Правда, некоторые из его ракет явно низкотехнологичны и не очень эффективны (низкая точность, небольшие боеголовки, простая траектория, ограниченная дальность), но ХАМАС также продемонстрировал довольно приличные беспилотники.



Самое главное, что отныне для ХАМАСа путь только один - вверх по "лестнице качества" (точно так же, как это сделали хуситы в Йемене, начав со скромных беспилотных летательных аппаратов, но в конечном итоге получив очень боеспособные).



Другой главной целью израильтян в этой войне было доказать всему миру (и, что еще более важно для всегда самовлюбленных израильских трусов, поклоняющихся самим себе!), что их сеть противовоздушной обороны "Железный купол" - "супер-самая лучшая" в мире (без сомнения, благодаря знаменитому "еврейскому гению"!).



Теперь кажется, что в лучшем случае израильтяне перехватили где-то около 30−40% ракет ХАМАСа. Израильтяне скрывали это, утверждая, что их причудливый "Железный купол" даже не пытался атаковать те ракеты, которые не считались опасными. Но в век вездесущего смартфона такую глупость легко развенчать (в том числе, показав полный хаос в израильском небе или, если уж на то пошло, ракетные удары по израильским военным объектам).



В то время как полная система ПВО "Железный купол", вероятно, работает незначительно лучше, чем квази-бесполезный американский "Пэтриот", израильская ПВО явно отстает по крайней мере на поколение от российских систем, включая С-300, которые русские продали Сирии (опять же, в эпоху вездесущего смартфона это нетрудно доказать).



Важно помнить, что ракеты ХАМАСа намного уступают ракетам хуситов и сирийцев, и еще более уступают беспилотникам и ракетам Хезболлы или Ирана! Другими словами, "непобедимая" Армия обороны Израиля не может справиться даже со своими самыми слабыми, наименее изощренными врагами (ХАМАС и палестинский Исламский джихад), а гротескно дорогой "Железный купол" не может защитить сионистов ни от каких решительных ракетных атак Коалиции Сопротивления (Палестина, Йемен, Сирия, Хезболла, Иран и Россия).



В полном отчаянии сионистское территориальное образование сделало то, что англо-сионисты делают всегда, когда им не удается победить вооруженные силы, - они обращают свой гнев на гражданскую инфраструктуру и убивают столько, сколько смогут.



Они также наносят удары по весьма символическим целям - таким, как Международный пресс-центр в Газе или больница Красного Полумесяца (под предлогом того, что ХАМАС, который является демократически избранным местным правительством, имеет там офисы). Это явный посыл на три буквы тех, кто осуждает Израиль за нарушение международного права. Для нормального человека это звучит и непристойно, и нелепо. Но помните, что израильтяне в первую очередь нарциссы, и у них нет возможности представить, как думают или чувствуют нормальные люди. Все, что эти ребята могут чувствовать, так это поклонение себе и ненависть ко всем "другим".



Можно сказать, что в этой войне палестинцы одержали верх как над высокими военными технологиями, так и над поистине средневековым типом геноцидной ненависти.



Другими словами, эта последняя война против палестинцев не только не продемонстрировала "непобедимость" сионистского территориального образования, но и, вне всяких разумных сомнений, показала, что ЦАХАЛ не может справиться ни с одним из своих врагов.



Помимо ракет и бомб, израильтяне любят использовать террор, поскольку их идеология убедила их в двух вещах: арабы понимают только силу, а мы, израильтяне, непобедимы. Но возникает вопрос, почему израильтяне не осмелились войти в Газу, даже символически. Да, я знаю, официальное мнение Зоны А заключается в том, что "Байден позвонил Нетаньяху и сказал ему остановиться". Можно подумать, что Байден может отдавать приказы израильтянам!



Правда заключается в том, что даже при соотношении потерь 10:1 в пользу ЦАХАЛа и при отсутствии бронетехники или артиллерии палестинцы гораздо охотнее, чем ЦАХАЛ, участвуют в уличных боях.



Выиграет ли ЦАХАЛ в конечном итоге наземную битву против ХАМАСа и палестинского Исламского джихада? Может быть. Наверное, объективные преимущества во всем (кроме мужества!) для израильтян настолько огромны, что никакое количество навыков и мужества не может навсегда свести на нет огромное превосходство израильтян в средствах.



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Однако, большинство людей на Западе склонны забывать, что войны - это всего лишь средство достижения той или иной политической цели. Если бы ЦАХАЛ решил фактически сравнять Газу с землей и убить многие тысячи палестинцев ценой, вероятно, сотен жертв, то это было бы политическим самоубийством для сионистского режима.



Вот почему я предлагаю этот очень простой вывод:



Во время последней войны в Газе сдерживание действительно сработало. Но только в том смысле, что палестинцы успешно удержали израильтян от наземной атаки на Газу.



Есть еще одно важное политическое событие, которое также следует отметить: хотя и Иран, и Хезболла оказали полную политическую поддержку ХАМАСу+палестинскому Исламскому джихаду (последний не просил никакой помощи). Другими словами, палестинцы не только победили израильтян, но и сделали это абсолютно в одиночку, без помощи других членов Сопротивления.



Опять же, те гражданские лица зоны А, которые считают, что Израиль одерживает огромные победы в Сирии на квазиежедневной основе, не поймут этого, что вполне естественно. Но вы можете быть чертовски уверены, что по крайней мере большинство высших командиров ЦАХАЛа знают истинный счет, и для них это еще одна огромная катастрофа.



Существует также политический фактор, который следует учитывать. В то время, как палестинцы в Израиле (настоящие, по определению ООН) координировали действия сопротивления, это первый случай, когда палестинцы из Газы, с оккупированных территорий и из Израиля действительно сражались, если не бок о бок (пока!), то по крайней мере одновременно и за общее дело. Это крупная политическая победа ХАМАСа+палестинского Исламского джихада и серьезная проблема для ФАТХа и сионистов.



Теперь давайте посмотрим на остальную часть палестинского оценочного листа.



Палестинский оценочный лист



Давайте начнем с очевидного: палестинцы не были побеждены. Эта победа может быть далее подразделена на следующие:



Палестинское руководство в основном выжило физически, оно все еще существует как местная власть. Было убито много палестинцев, но это не повлияло на оперативные возможности Палестинских сил (не больше, чем ЦАХАЛу удалось повлиять на оперативные возможности Ирана в Сирии).

Палестинское руководство также выжило в политическом плане. "Палестинская улица" не обвиняла его ни в том, что оно начало войну, ни в том, как оно ее осуществило. Что касается ФАТХа, то сейчас он, по общему мнению, затерялся где-то на "политической ничейной земле", что, по общему признанию, он вполне заслуживает за свою некомпетентность, коррупцию и подчинение Израилю и США.

С военной точки зрения палестинские ракетные удары были далеко не такими эффективными, как, скажем, удары Хезболлы (не говоря уже об иранских!), Но они добились огромного прогресса, и мы все можем быть уверены, что палестинцы Газы рано или поздно догонят хуситов и в дальнейшем, возможно, даже Хезболлу.

По многим данным, ХАМАС и палестинский Исламский джихад совершили крупные политические вторжения на палестинскую политическую сцену за пределами Газы. Даже несмотря на поистине огромные усилия израильтян по хасбаре****, международное общественное мнение обвиняло Израиль в том, что оно творило оргию насилия.

Здесь интересно отметить, что известный израильский журналист Гидеон Леви написал статью для газеты "Гаарец" под названием "Израильская пропаганда не обманывает никого, кроме израильтян" и подзаголовком "Хасбара - это израильский эвфемизм для пропаганды, и есть некоторые вещи, как сказал покойный посол Йоханан Мероз, которые не являются „хасбарабельными". Одна из них - отношение Израиля к палестинцам".



Статья Леви начиналась так:



"И пропаганда должна покрывать все. Мы скажем: терроризм, мы будем кричать об антисемитизме, мы будем кричать о делегитимации, мы будем ссылаться на Холокост; мы скажем: еврейское государство, дружественное к геям, капельное орошение, помидоры черри, помощь Непалу, Нобелевские премии евреям, посмотрите, что происходит в Сирии, единственная демократия, величайшая армия. Мы скажем, что палестинцы предпринимают односторонние шаги, мы предложим переговоры о "границах блока поселений", мы потребуем признания еврейского государства и будем жаловаться, что "говорить не с кем."



Мы будем вопить, что весь мир против нас и хочет уничтожить нас, никак не меньше".



А сейчас самое интересное: Леви написал это 4 июня 2015 года и обновил 10 апреля 2018 года - за несколько лет до нынешней катастрофы! С тех пор дела у ЦАХАЛа и израильтян в целом пошли только вниз. Просто отдача от войны в Сирии является для ЦАХАЛа настоящей катастрофой.



Конечно, Израилю по-прежнему поклоняются и верно служат многие правящие классы во всем мире (обеспечить это - одна из функций Империи), но на этот официально восхваляемый Израиль на большей части планеты смотрят с отвращением и омерзением. Отсюда - неизбежный провал истинно галактической пиар-кампании по промыванию мозгов обычным людям, чтобы они поверили, что Израиль - это "место без людей для народа без страны" и т. д. Эта "сиолатрия"*****, если хотите, была эффективной тогда, когда ООП взрывала еврейские начальные школы в Западной Европе, но сегодня она потеряла почти всю свою силу, особенно среди людей мыслящих.



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Автор: Андрей Раевский - публикуется под псевдонимом The Saker - широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец - голландец, мать - русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).



Публикуется с сокращениями.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



*По версии автора - весь мир за пределами т.н. Англо-сионистской Империи.



**Все перечисленные группировки признаны в РФ террористическими и их деятельность в РФ запрещена.



*** По версии автора - Англо-сионистская Империя.



****Хасбара - публичная дипломатия в Израиле; (Иврит: הַסְבָּרָה) относится к пиар-усилиям по распространению положительной информации за рубежом о Государстве Израиль и его действиях.



*****Латрия (от греч. latereia - культ) - в римско-католической теологии поклонение, отдаваемое одному Богу, в отличие от культа святых, выражающегося в почитании святых. Источник - Столетие.ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622442660

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