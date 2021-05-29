Сын офицера НКВД Токаев пытается антисоветскую виктимность всунуть в казахскую национальную идеологию (обращение)

09:36 31.05.2021

Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, сообщает zakon.kz.



Обращение главы государства было опубликовано на официальном сайте Акорды.



Уважаемые соотечественники!



Сегодня, 31 мая, наша историческая память обращается к одной из самых мрачных страниц отечественной летописи.



Политические репрессии первой половины прошлого века исковеркали судьбы миллионов людей-граждан бывшего Советского Союза. В Казахстане были несправедливо осуждены более ста тысяч человек, около четверти из них получили смертельные приговоры.



На территории нашей страны действовали одиннадцать исправительно-трудовых лагерей. Печально известные КАРЛАГ и АЛЖИР по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева превращены в исторические мемориальные комплексы, свидетельствующие об антигуманном характере тоталитаризма.



Гонениям подверглись целые народы. В ходе насильственной депортации около пяти миллионов человек нашли приют на священной казахской земле, обретя новую Родину.



Наша нация пережила смертоносный голод, нанесший колоссальный урон ее генофонду. Оголтелая коллективизация привела к невиданному в Великой степи бедствию, ставшему, по-сути, гуманитарной катастрофой глобального характера.



Пройдя через тяжелейшие испытания, наш народ тем не менее укрепился духом, стал сильнее в своем единстве и солидарности.



С обретением Независимости была начата кропотливая работа по реабилитации жертв политических репрессий, доброе имя вновь обрели тысячи казахстанцев.



В прошлом году с целью завершения реабилитации жертв политических репрессий была создана Государственная комиссия. Перед ней стоит большая задача восстановления исторической справедливости в отношении всех безвинно пострадавших казахстанцев. Это не только обязанность государства, но и моральный долг общества.



Трагические страницы истории стали неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Поэтому память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках.



Усвоив уроки истории, мы сделаем все, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.