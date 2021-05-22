Акиматы строгого режима. Скандальные рекорды Павлодарской области

10:04 31.05.2021 За последние 10 лет в Павлодарской области под следствием побывали два акима региона и множество акиматовских чиновников рангом пониже



Алма Бектенова, 28 мая



Страна запаслась попкорном

Нынешней весной Павлодарская летопись обогатилась трагикомической эпопеей бывшего акима Аксу Нуржана Ашимбетова. В этой истории как на ладони видны все особенности казахстанской региональной власти.

Итак, в конце апреля тогда еще аким Нуржан Ашимбетов получил выговор от акима области Абылкаира Скакова по поводу снижения социально-экономических показателей за первый квартал 2021 года. Упали цифры по четырем индикаторам: промышленное производство, инвестиции, строительство, розничная торговля. С критикой глава Аксу категорически не согласился и буквально вышел на тропу войны с руководством.

У Нуржана Ашимбетова, потомственного руководящего работника, достаточно богатая служебная биография. Ранее он работал акимом Петропавловска, Павлодара и Экибастуза, заместителем акима Павлодарской области, а также с 2019 года по январь 2021 года занимал кресло депутата Мажилиса.

К работе в Аксу он приступил слишком уж бурно, и на нового градоначальника начали жаловаться. Для проверки область назначила комиссию, по итогам которой акиму и объявили выговор. Ашимбетов заявил, что, дескать, прежде его служба была безупречной и этот выговор у него первый.

Но акимат области учинил еще одну проверку, после чего опубликовал список предыдущих выговоров Ашимбетова, а тот в ответ приступил к "боевым действиям".

Для начала попытавшись оправдаться, ссылаясь на проблемы двух градообразующих предприятий – Аксуской ГРЭС и Аксуского завода ферросплавов, Ашимбетов быстро перешел к сливу компромата. По его словам, до его прихода на пост акима Аксу в городе практиковались приписки для улучшения показателей.

"Неизвестная в Аксу компания "Таза стар" якобы вложила в Аксуский регион в прошлом году 57,8 миллиарда тенге. При сдаче статистических данных, видимо, хотели показать благополучную картину, что инвестиции вкладываются. Я спрашиваю: "А где эта компания, во что инвестировала?". Не могут показать. Хотя в отчетах по статистике она присутствует", - заявил аким Аксу на пресс-конференции.

Он также рассказал, что фальсификация показателей обнаружились и при вводе в эксплуатацию жилых домов: по бумагам некоторые достроены, а по факту – нет.

"На мой вопрос: почему приняли незавершенные дома, госслужащие отвечают, что надо было освоить бюджет и выполнить показатель по вводу жилья. Как мы теперь сможем достичь показателей прошлого года?" - сказал Ашимбетов.



К экс-акиму пришла слава

После заявления о серьезных нарушениях в акимате Аксу, на Ашимбетова поступила жалоба от подчиненных. По их мнению, аким создал невыносимые условия для работы, заставляет их работать сверхурочно, называет "коррупционерами, ворами и прочими непристойными словами" и увольняет. Поступили жалобы и от рядовых жителей области, которых аким некогда оскорбил.

Из материалов служебного расследования следует, что после назначения Ашимбетова акимом города Аксу "морально-психологический климат в коллективе ухудшился". "Это подтвердили заместитель акима Абулкалыков, Нуркенова, Дюсембеков, Тлявкаев, Абдрахманова, Ажибаева, Назымбаев, Гайдаренко, Мустафин, которые являются госслужащими Аксу", - отмечено в материалах.

В мае Ашимбетов обратился в суд с иском к акиму области Абылкаиру Скакову и департаменту по делам госслужбы. Как сообщает пресса, это был второй его иск к руководству. Первый он составил после того, как получил взыскание от Скакова.

Добавим, что прежде на Абылкаира Скакова был подан еще один иск, но от другого подчиненного. Экс-глава управления транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области Ринат Койсомасов потребовал признать его увольнение с должности незаконным.

Койсомасов был уволен с поста по отрицательным мотивам. В декабре минувшего года чиновника заподозрили в коррупции: по версии следствия, Койсомасов и его заместитель Жакупов в ноябре 2019 года получили взятку в размере 500 тыс. тенге. В Антикоре тогда не смогли привлечь чиновников к ответственности за неимением четких доказательств. Тем не менее, Антикор рекомендовал главе региона уволить обоих с занимаемых должностей с формулировкой "за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу".

Следующий ход был сделан "противной стороной". На Ашимбетова подал в суд руководитель одного из отделов акимата Аксу, рассказавший о систематических оскорблениях со стороны начальника.

"На одном из объездов города аким Нуржан Кемерович Ашимбетов силой поволок меня и заместителя директора ТОО "Горкомхоз", заставил встать на фоне свалки и сказал журналистам: "Сфотографируйте их и напишите, что они коррупционеры", - таковы детали, приведенные истцом.

А 21 мая региональная власть нанесла решающий удар. Совет по этике большинством голосов рекомендовал уволить Ашимбетова с поста акима. Тут же последовало опровержение приведенных им приписок.

Департамент Бюро национальной статистики АСПИР РК по Павлодарской области заявил следующее: "Касательно 57 млрд. тенге, якобы инвестированных ТОО "Таза Стар" в экономику г. Аксу, сообщаем, что ТОО "Таза Стар" за 2020 год по форме 1-Инвест "Отчет об инвестициях в основной капитал" предоставило нулевой отчет, т. е. указанное ТОО в 2020 году не заявляло ни о каких инвестициях. Отчет был представлен в онлайн-режиме и подписан ЭЦП респондента. Таким образом, информация, озвученная Ашимбетовым Н.К. на пресс-конференции 22.05.2021 г., не соответствует действительности".

Однако Ашимбетов складывать оружие не намерен. Уже экс-аким раскрыл новые "подробности" на сотни миллионов. В частности, по его словам, 650 млн тенге, запланированные на соцразвитие города, пошли на списание убытков частного завода. Также он поведал о дорогостоящем проекте по программе "Дорожная карта занятости", реализуемом на территории частной фирмы.



Посадили – выпустили

Описанный выше скандал, несмотря на его специфику, далеко не самый громкий в области. В январе 2020 года аким Павлодарской области Булат Бакауов был задержан и помещен в ИВС. В мае суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК и назначил ему наказание три года шесть месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания. Суд также определил для Бакауова 100 часов общественных работ.

По информации обвинения, Бакауову вменялось лоббирование интересов ТОО "Aksu Trans Logistic", единственным учредителем которого являлся родственник экс-акима – Бакауов Р.Д. Предприятие, по данным департамента государственных доходов по Павлодарской области, недоплатило в госбюджет свыше 212 млн. тенге налогов, его руководителю грозило уголовное преследование.

Бакауов, используя свои должностные полномочия, и не желая негативных последствий для своего родственника, дал указание держать его в курсе проведения проверки на ТОО "Aksu Trans Logistic", а затем изменить характер выявленных нарушений и минимизировать сумму налоговых выплат. Позже сумма была снижена до 3 146 272 тенге.

В том же году руководителя одного из управлений акимата Павлодарской области заподозрили в хищении. Чиновник воровал бюджетные средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ общую сумму 2,6 млн. тенге. А в декабре 2020 года

заместителя главы одного из управлений облакимата обвинили в получении взятки в размере 14,5 млн. тенге.

В 2019 году выяснилось, что сразу в двух районных акиматах Павлодарской области платили зарплаты местным жителям, которые даже не подозревали о своем трудоустройстве. Схема действовала около двух лет.

Кроме того, летом 2019 года был задержан руководитель управления здравоохранения Павлодарской области. Как сообщили в Антикоре, чиновник подозревался в получении взятки в сумме 3 млн. тенге от руководителя частной компании за оказание предпочтения при проведении госзакупок средств дезинфекции для медучреждений области.



Эбеновые мебеля

Также в июле 2019 года аким области Булат Бакауов заявил о недоверии к акиму Павлодара Ануару Кумпекееву и распорядился известить об этом администрацию президента. Кумпекееву объявили строгий выговор после того как он закупил для своих служебных апартаментов дорогую эбеновую мебель.

Ануар Кумпекеев, будучи выпускником международной стипендии Болашак, в 2007 году получил степень магистра экономической политики в Брэдфордском университете в Великобритании. Как метко подмечали некоторые аналитики, болашаковцы зачастую не оправдывали возложенных на них надежд, зато к казне относились, будто к своему карману. В возрасте 28 лет Кумпекеева назначили акимом Степногорска, но областному руководству пришлось пожалеть об оказанном в кредит доверии.

В августе 2018 года Ануар Кумпекеев занял пост акима Павлодара. Но уже в декабре он получил выговор за покупку служебной квартиры за 49 млн. тенге. Позже двухэтажный пентхаус обменяли на шесть квартир и передали детям-сиротам. Нового скандала с эбеновой мебелью областное руководство уже не вынесло, и Кумпекеев был смещен с должности.

"Аким областного центра Ануар Кумпекеев за неэффективное и расточительное использование бюджетных средств, связанное с покупкой дорогостоящей квартиры, получил выговор и опять наступает на те же грабли: закупает за шесть миллионов тенге эбеновую мебель. Игнорирует поручение президента, прямое указание о запрете на неприоритетные завышенные расходы из бюджета. Ануар Кумпекеев полностью утратил мое доверие как к политическому государственному служащему", - возмутился тогдашний глава региона Булат Бакауов. Жаль, что к себе он не применил строгие принципы, по которым осудил подчиненного.

Также в 2018 году был заключен под стражу начальник управления сельского хозяйства Павлодарской области Ораз Дюзденбаев. Его подозревали в получении взятки от сельхозпроизводителей. Мзду давали за преимущества при получении субсидий из республиканской госпрограммы развития агропромышленного комплекса "Агробизнес - 2020".

В 2017 году руководителю отдела регионального управления по делам молодежной политики Жулдыз Малдыбаевой присудили штраф в 3 млн тенге. Ранее чиновница была задержана по подозрению в получении взятки. Согласно материалам дела, Малдыбаева требовала с одного из поставщиков услуг, проводившего молодежные мероприятия и обучающие мастер-классы, взятку за покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

А в 2015 году в области прогремел еще один эпохальный скандал. Бывший заместитель акима области Арслан Абдыкалыков был признан виновным по статьям "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору, с использованием служебных полномочий". Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, экс-советник акима области Толеген Бастенов был осужден на три с половиной года лишения свободы. Эти чиновники получили более 8 млн. тенге за "победу в тендере" на строительство школы от частной фирмы, говорится в материалах следствия.



"И тебя выпустят"

Предыдущий случай был лишь прелюдией к громкому делу Ерлана Арына. Бывший аким Павлодарской области, также как и Бакауов 10 лет спустя, обменял высокое кресло на преступные деньги.

В марте 2014 года Ерлан Арын был задержан Агентством финансовой полиции по подозрению в хищении денежных средств, а также в получении взяток в особо крупных размерах.

Арын, по версии следствия, совершил мошеннические действия по хищению денежных средств обманным путем у предпринимателя Ильи Теренченко в размере 1 млн 650 тыс. тенге, а потом приобрел на эти деньги автомобиль и оформил на учебное заведение своей жены. Так же Арына обвиняли в вымогательстве взятки в особо крупном размере (5, 6 млн тенге) у владельца фирмы "ГрадСтройКампани" Умлата Матиева. В итоге экс-аким получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком, его отпустили в зале суда. Отметим, что дело Арына получило огромный резонанс, общественность области долго удивлялась приговору.

А Теренченко сделал карьеру "по партийной линии".



Почем цветочки?

В областной коррупционной хронике мелькнул и Бакытжан Сагинтаев, также занимавший пост главы этого неспокойного региона, а ныне возглавляющий акимат Алматы.

В 2012 году Сагинтаеву пришлось опровергать обвинение в коррупции, прозвучавшее в прессе. Прямо на заседании координационного совета по взаимодействию с НПО глава региона неожиданно для всех вступил в заочную полемику с периодическим изданием и публично заявил, что никакого личного интереса в постоянно растущих бюджетных расходах на разбивку цветников и газонов в областном центре у него нет.

Как отметили журналисты, большая часть заказов на посадку цветов с приходом Сагинтаева в Павлодарскую область достается ТОО "Жасулан" из Тараза.

Позвольте процитировать выдержку из статьи тех лет. "Может быть, чисто случайно так получилось, что я из Жамбула (прежнее название Тараза – авт.) и эта женщина, которая сюда цветы привозит (гендиректор ТОО "Жасулан" Жумагуль Омарова), тоже из Жамбула. Что это доказывает? - возмущался прозванный народом "цветочным акимом" Бакытжан Сагинтаев".

Оказывается, в 2011 году в газете "Central Asia Monitor" была опубликована статья "Владыка Прииртышья", в которой ее автор, Алмагуль Олжас, утверждала, что с приходом на должность акима Павлодарской области Бакытжана Сагинтаева его семья прилично заработала на подрядах по благоустройству и озеленению областного центра. Автор утверждала, что цветочная фирма из Тараза, получающая крупные подряды на разбивку цветников в Павлодаре, принадлежит жене акима Галие Сагинтаевой, и что за цветы платят многократно завышенную цену. Как видим, бывший аким категорически опроверг эту информацию.

А в 2010 году Сагинтаев подтвердил, что коррупция в Павлодарской области всегда цвела и пахла. По его словам, в том году было выявлено сто шестьдесят шесть коррупционных правонарушений, возбуждено пятьдесят четыре уголовных дела. Львиную долю нарушений допустили работники образования и органов внутренних дел. На сроки от двух до пяти лет осуждено четырнадцать чиновников. Что сказать, как и десять лет назад коррупционеры области не сбавляют обороты. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622444640

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