Спят курганы сакские. Алматинский акимат крадет с наследия предков

10:11 31.05.2021

Спят курганы сакские

Коррупционный скандал разгорается в акимате Алматы. На минувшей неделе следователи антикора произвели выемку документации в управлении культуры города



Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 29 мая



Коррупционный скандал разгорается в акимате Алматы. На минувшей неделе следователи антикора произвели выемку документации в управлении культуры города. По нашей информации, борцы с коррупцией заинтересовались, каким образом было потрачено около 40 миллионов тенге, перечисленных на счета таразского ТОО "Компания "Арыстан-сервис". Эта фирма должна была предоставить проектно-сметную документацию на археологический комплекс вокруг сакского кургана по улице Розыбакиева. Проект обсуждается уже более трех лет, но никаких подвижек по нему до сих пор нет.



Впервые о необходимости сохранить сакский курган, датируемый V веком до нашей эры, заговорили еще летом 2018 года, когда один из банков второго уровня добровольно вернул в госсобственность участок земли, где предположительно находилась стоянка древних кочевников. В этом районе земля пользуется повышенным спросом - вокруг строят высотные дома, но все же городским властям удалось убедить вернуть участок площадью более двух гектаров государству, чтобы построить там музей под открытым небом в рамках программы "Рухани Жаңғыру".



И поначалу планы начали осуществляться: в 2019 году управление культуры разыграло конкурс на разработку проектно-сметной документации музея. Тендер выиграла организация из Тараза ТОО "Компания "Арыстан-Сервис". Акты выполненных работ подписали в конце того же года. А спустя год заказчик и исполнитель начали обмениваться письмами, и это продолжалось вплоть до весны 2021 года. По всей видимости, возникли вопросы к качеству выполненных работ, и вот теперь этой проблемой озадачилась антикоррупционная служба.



В этом деле есть одно любопытное совпадение: в период, когда "Арыстан-Сервис" выполнял заказ управления культуры, этот госорган возглавлял Эрнар КУРМАШЕВ, человек из мира казахстанского кино. Летом 2020 года он покинул акимат, в настоящий момент возглавляет Ассоциацию креативных предпринимателей Казахстана и продолжает работу в киноиндустрии. В частности, его компания Qazaq Animation является подрядчиком на съемках фильма "Боксер". Эта картина находится в производстве ТОО "Sataifilm" Акана САТАЕВА. Снимают картину за государственный счет и уже освоили свыше 800 миллионов тенге.



Расходование этих денег привлекло внимание департамента экономических расследований Алматы, где зарегистрировали уголовное дело по факту выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг. Проще говоря, в ДЭР предполагают, что десятки миллионов тенге, выделенных государством на фильм "Боксер", обналичили через две компании. И одна из них как раз принадлежит Курмашеву!