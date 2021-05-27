Южноафриканский, бразильский и индийский варианты Covid-19 потихоньку прогрессируют, - Le Figaro

10:15 31.05.2021

27 мая 2021 г.

Марк Шерки | Le Figaro



"Варианты коронавируса, служащие источником беспокойства, лишь в малой степени присутствуют во Франции. Однако специалисты в области здравоохранения призывают к активизации секвенирования", - пишет журналист Le Figaro Марк Шерки.



"В начале мая на британский вариант приходилось более 80% положительных тестов во Франции. Но сейчас с ним конкурируют индийский, бразильский и южноафриканский варианты: вес британского варианта составил 77,9% за неделю с 10 мая, по данным экспертного центра общественного здравоохранения Santépublique France, в то время как совокупная доля южноафриканского и бразильского вариантов находилась на уровне 6%", - говорится в статье.



"Существуют значительные региональные различия. (...) Южноафриканский вариант в конце апреля составлял 11% новых случаев заражения в Иль-де-Франс, по данным Santépublique France. "В середине мая есть очаги, в частности в Сен-Сен-Дени, где южноафриканский и бразильский варианты составляют более 15% новых инфекций", - утверждает Лоран Кбайер, биолог Biogroup.



"Эти данные были получены по чуть более чем половине положительных тестов (ПЦР и на антигены), проведенных на национальном уровне, для которых более специфический тест ПЦР проводится в соответствии с методом, известным как "скрининг". Он заключается в поиске только конкретных и уже известных мутаций, в отличие от секвенирования, которое произвести тяжелее, зато оно позволяет узнать весь геном данного вируса", - комментирует автор публикации.



"Так, например, практичный для быстрого просмотра трех тревожных вариантов метод скрининга пропустил версию английского варианта, обнаруженную в декабре 2020 года в Великобритании и несущую дополнительную мутацию E484K южноафриканского и бразильского вариантов", - поясняет Шерки.



"Кроме того, в мае Всемирная организация здравоохранения добавила три индийские линии в список вариантов, вызывающих озабоченность. Поэтому было решено искать три мутации, известные как вызывающие озабоченность (E484K, E484Q и L452R), которые характеризуют пять вариантов и предположительно способны вызвать "иммунный побег" (или иммунное уклонение), то есть позволить вирусу проявлять резистентность к определенным вакцинам или приобретенному иммунитету после заражения", - пишет Le Figaro.



"Для более тщательного наблюдения за пандемией во Франции и обнаружения появления новых вариантов геномное наблюдение также осуществляется с помощью "мгновенных обследований", которые проводятся каждые две недели на репрезентативной выборке положительных тестов. Но этот метод громоздок и требует много времени, и только ограниченное число лабораторий имеет право проводить такое секвенирование. Таким образом, количество секвенированных образцов сокращается: 1279 для последнего известного обследования, который отражает ситуацию на 27 апреля", - указывает журналист.



"(...) Количество секвенирований, произведенных консорциумом Emer-gen, объединяющим четыре национальные платформы секвенирования и больничные лаборатории сети ANRS, составило 3509 на 19 неделе. Это составляет 3% положительных случаев, что в три раза меньше уровня, рекомендованного Европой. "Я не могу объяснить себе эту стратегию. Потому что именно в тот момент, когда мы смягчаем ограничительные меры, необходимо раскрыть глаза", - сетует Филипп Фрогель, эндокринолог и генетик из Лилля. В период с конца марта по начало мая в Великобритании секвенировалось от 50% до 60% положительных образцов, а сейчас этот показатель снизился до 10%, согласно данным Службы общественного здравоохранения Англии", - отмечается далее.



"Мы все еще можем улучшить секвенирование во Франции, - возражает профессор Яздан Язданпанах, координатор Emer-gen. - Фотография не так уж и плоха. Мы улучшим изображение, открыв секвенирование в городских лабораториях". 26 мая правительство обратилось с призывом разрешить частному сектору производить "не менее 1000 секвенирований в неделю".



Источник: Le Figaro