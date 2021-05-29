КырДикоЗдрав Бейшеналиев завершил "клинические испытания" аконита (иссык-кульского корешка). На самом себе?с

10:53 31.05.2021

31 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Клинические испытания аконита завершены, сообщил депутатам Алымкадыр Бейшеналиев



Клинические испытания иссык-кульского корня (аконита) завершены. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.



Он рассказал депутатам, что сегодня намерен собрать до полусотни человек, которые пьют настойку аконита.



"Клинические испытания проведены. Иссык-кульский корень повышает иммунитет, выводит из легких мокроту, снижает уровень сахара в крови, лечит рак желудка. Те, кто пьет настойку аконита, тот даже на четвертой стадии онкологии излечивается - опухоль больше не растет", - рассказал чиновник.



Депутаты поинтересовались, когда будут завершены клинические испытания аконита. Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что они уже завершены и Минздрав ждет официального заключения ученых.



Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое "лечение" он не намерен.