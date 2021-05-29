"Это прорыв". Зачем МВД собирает ДНК казахстанцев

12:28 31.05.2021

АВТОРЫ

Шокан Алхабаев

корреспондент-редактор

Юлия Сарачакова

Продюсер



Казахстанские биотехнологи и полицейские работают над проектом, с помощью которого в будущем можно будет раскрыть любое преступление. С помощью ДНК правонарушителей они намерены составлять их фотороботы, выяснять информацию о родовых связях, половой, национальной и других принадлежностях. На Западе этот метод уже успешно работает, но в постсоветском пространстве, заявляют разработчики, он появится впервые, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Черты лица по ДНК



В начале этого года в Карагандинской академии МВД началась разработка нового проекта по созданию базы данных казахстанцев на основе ДНК человека. По словам ученых, на основе этих сведений следователи могут быстрее найти преступника и раскрыть любое преступление.



"Наша база помогает реконструировать фоторобот преступника. Допустим, при изнасиловании на месте преступления останутся капли спермы. В этой сперме есть клетки, в которых расположено ядро. Из него в лаборатории выделяется ДНК. А в самом ДНК есть гены, которые отвечают за цвет глаз. Исследовав этот ген, мы сообщаем, что у человека с какой-то долей вероятности должны быть, к примеру, карие глаза. И по такому сценарию можно определить другие черты и параметры: рост, цвет волос и кожи, пол, телосложение. Но все зависит от того, насколько большая база человеческих типов, насколько широко представлены варианты и разновидности", - рассказал научный сотрудник Научно-исследовательского института при академии, доктор PhD Максат Жабагин.



По словам разработчиков, в будущем любое преступление можно будет раскрыть этим способом. Конечно, разработчики не исключают погрешностей.



"Мы говорим про все преступления с элементами насильственных действий. Например, во время кражи, если остаются отпечатки (не узор, а биологический материал), то по этим следам мы можем вычислить ДНК и составить примерный прототип преступника. Даже когда человек держит в руке телефон, то оставляет на нем различные живые клетки. Из них потом выделяется ДНК. Это прорыв, такое исследование впервые проводится не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Наши биотехнологи и правоохранительные органы запускают такой проект. Результаты, думаю, уже через год дадим", - сказал начальник Карагандинской академии МВД, генерал-майор Акынкали Дарменов.



Разрабатываемая база, как сообщил Жабагин, помогает криминалистам найти и тех людей, которые впервые совершили преступление.



"У каждого человека есть ДНК-код, в котором зашифрована его наследственная информация: черты лица и другие параметры. Сейчас мы создаем базу, которая пополняется данными добровольцев. Они сдают кровь, а мы их фотографируем, сканируем и воссоздаем 3D-модель. Затем выделяем ДНК, исследуем их гены, сравниваем с фотографиями, находим взаимосвязь и закономерность.



Добровольцы указывают в анкете свой род, национальность, регион и так далее. В будущем, находя на месте преступления неизвестный биологический материал человека, мы реконструируем внешность преступника, потому что уже знаем закономерность. Ведь добровольцы являются представителями своих групп, у которых есть свои ДНК-маркеры. Это большая подсказка для следователей. Они уже будут знать о происхождении человека: из такого-то района, к какой группе может относиться, из каких родов могут быть родственные люди. Эти данные позволят направить поиски в более точное направление и начать искать зацепки с определенного места", - отметил ученый.



Как собирают данные



По его словам, сейчас в базе находятся около 500 типов людей различных вариаций по национальным и другим внешним признакам. Ученый отметил, что в обязательном порядке пока никого не принуждают сдавать. Однако с 2021 года данная база ДНК параллельно пополняется в обязательном порядке всеми теми людьми, которые совершили преступления и находятся в местах лишения свободы.



"Это геномная регистрация. Она позволяет найти по ДНК-профилю тех людей, которые повторно совершили преступления. Потому что обычно люди всегда оставляют какой-то биологический материал на месте преступления: волосы могут упасть, отпечатки пальцев останутся, слюна и так далее", - добавил он.



Девушка-доброволец проекта



Поиск преступников по ДНК уже практикуется в мире, однако в Казахстане это делается впервые, отмечают разработчики. Трехлетний отечественный проект стартовал в начале 2021 года.



"Есть мировой опыт и практика в США, Великобритании и так далее. Если мы докажем состоятельность этого проекта, то он будет транслироваться и внедряться в область криминалистики страны. Мы пригласили из Москвы специалиста, который также работает в российском центре биотехнологий. Мы провели 3D-фотографирование, чтобы восстанавливать облик человека по ДНК-анализу. Эта база фотографий будет пополняться. В США и Европе есть коммерческие базы, и в Казахстане они тоже набирают популярность. И есть база преступников, которую наши фотографии пополняют обязательно", - рассказал Дарменов.



Отмечается, что исследование проводится по инициативе и при поддержке министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.



"Международный опыт показывает, что это очень полезно. Сейчас за рубежом фиксируются случаи, когда раскрываются преступления многолетней давности. Допустим, по ДНК-анализу в США был вычислен серийный убийца - 75-летний Джозеф Джеймс ДеАнджело. Получилось так, что его родственник в качестве добровольца сдал ДНК-тест, чтобы узнать свое происхождение и генеалогию. Он разрешил использовать свою информацию в коммерческих базах. И когда следователи сделали запрос по старым нераскрытым делам, то нашлось ДНК, схожее с преступником. И через этого родственника нашли самого маньяка.



Это социальная ответственность: если граждане вместе сознательно хотят, чтобы в стране было безопасно, то они могут добровольно сдавать свои ДНК в такие базы. Тогда следственные органы могут находить через них родственников, которые совершили правонарушение. Но это зависит от сознательности самого общества: насколько оно готово быть максимально открытым для того, чтобы обеспечить безопасность своим близким, невзирая на то, что кто-то из их родственников может совершить преступление", - подытожил Максат Жабагин.