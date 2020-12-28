Семьи росгвардейцев космодрома Байконур объявили голодовку: на грани выживания

12:36 31.05.2021 "Самое страшное отчаяние - это ощущение собственного бесправия и беспомощности. На протяжении многих месяцев в этой атмосфере живут наши дети. Дети сотрудников Росгвардии. Те, кого мы воспитываем в преданности государству, президенту, закону", - жены росгвардейцев Байконура обратились с просьбой защитить их семьи, которые, как они говорят, оставили практически без средств к существованию.



1 июня будет ровно год, как сотрудники Росгвардии Байконура лишены положенного денежного довольствия, которое составляет значительную часть их оклада, так называемого коэффициента 1,4.



Коэффициент отчаяния



Одна из жен в начале мая начала голодовку, чтобы донести эти проблемы до московского руководства - однако это так ни к чему и не привело. Люди подают в суд и проигрывают иски, пишут коллективные письма в правительство, президенту, главе Росгвардии...



Но их не слышат.



Семьи росгвардейцев Байконура считают, что фактически поставлены на грань выживания. И что они - лишь первые ласточки.



Территория людского бедствия



Это было в те далекие времена, когда наша страна называлась Советский Союз. Полиция - милицией. А Росгвардии не было вовсе.



Коэффициент 1,4 ввели на Байконуре, да и не только здесь, распоряжением Совета министров СССР в 1987 году.



"Коэффициент за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним условиях", - так обосновали применение новой надбавки. Многие помнят, что люди специально уезжали вахтовиками куда-нибудь за полярный круг, чтобы получить те самые "северные коэффициенты".



Дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством, платили не только на Севере, но и за работу в отдаленных местностях, высокогорных районах, в пустынях и на безводье.



Со временем длинную расшифровку, как, кому и что положено, заменили на короткое словосочетание "районный коэффициент".



Этот коэффициент по закону составил 1,4 к заработной плате рабочих и служащих всех предприятий, учреждений, организаций, воинских частей и учреждений, расположенных в городе Ленинске, старое название Байконура.



Из-за пересыхающего Аральского моря данный район был объявлен территорией экологического кризиса. Уже после распада СССР этот статус подтвердили и власти Казахстана, когда Байконур стал их территорией и был отдан в длительную аренду Российской Федерации.



Тот факт, что космодром по-прежнему относится к регионам с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями, прописан в Соглашении стран СНГ о сотрудничестве в области охраны здоровья населения от 26 июня 1992 года и постановлении Правительства РФ от 1 октября 1994 года №1122.



С 1987 года по настоящее время распоряжение привительства не утратило юридической силы, не было приостановлено или признано противоречащим Конституции.



Эти деньги никак и никогда не были связаны с работой космодрома, вообще с космической отраслью. Зная экономность нашего государства, понятно, что просто так, за красивые глаза их бы не заплатили. Здесь, в анклаве, отделенном от России на несколько тысяч километров, жизнь и вправду не всегда сахар.



Город с трех сторон окружен полупустыней, а с четвертой - рекой.



Высокие цены, сложные метеоусловия, трудности с логистикой и доставкой, недостаточная медицинская помощь. Как недавно рассказывала "МК" одна местная жительница, даже анализы у них подчас приходится везти в Казахстан, на месте нет реактивов. Да еще нередко и за свои деньги. Оплата "коммуналки" также соответствующая".



Каждое посещение далекой родины через границу для семьи из четырех человек влетает в копеечку. Несмотря на то что официально все байконурцы относятся к России, а по месту регистрации так и вообще... к Одинцовскому району Московской области.



"Сейчас моему мужу, он работает в авиационном отряде, недоплачивают в среднем 27 тысяч рублей в месяц, - рассказывает активистка Людмила Сергиенко, представляющая инициативную группу жен служащих в Росгвардии. - При штате чуть больше 70 человек, как мы посчитали еще в феврале, когда начали стучаться во все двери, каждому недоплатили за 9 месяцев в среднем 200 000 рублей. Получается, всего сегодня не выплачены примерно 15 000 000 рублей".



Сами росгвардейцы, как известно, не имеют права публично выражать свое недовольство и претензии. Поэтому за них вступились супруги.



"Раньше судились и возвращали свое"



Когда говорят о Росгвардии, прежде всего представляют разгоны митингов в больших городах или что-то в этом роде.



Однако на Байконуре работа силовиков заключается в другом. В феврале 2021 года, когда в городе пропали два семилетних мальчика, их искала как раз Росгвардия.



В прошлом году авиационный отряд специального назначения Росгвардии, выполняющий задачи по охране объектов на крупнейшем в мире космодроме Байконур, отметил 15-ю, юбилейную годовщину своего создания. Подразделение было сформировано 5 августа 2005 года, сперва относилось к МВД, а ныне входит в состав Главного управления Росгвардии.



"Профессиональная подготовка и самоотверженность личного состава отряда из года в год позволяют выполнять поставленные задачи в кратчайшие сроки и на высоком профессиональном уровне", - в своей торжественной речи отметил командир авиационного отряда специального назначения Росгвардии на комплексе "Байконур" полковник полиции Евгений Носоновский.



В многочисленных поздравлениях говорилось о том, что только за первые полгода 2020-го сотрудники АОСН Росгвардии на Байконуре выполнили более 60 полетов, обеспечили около 20 специальных мероприятий по подготовке и запуску космических аппаратов. Экипаж вертолета Robinson R44 и расчет беспилотного летального аппарата круглосуточно находятся в готовности к выполнению "внезапно возникающих задач в интересах оперативных подразделений".



Но на момент торжества, получается, сами "юбиляры" уже два месяца как "грызли сухари".



"Когда перестали начислять районный коэффициент, естественно, мы обсуждали среди своих: а жить-то нам на что? Здесь, увы, не Россия", - продолжает Людмила Сергиенко.



Да, минимальный уровень оплаты труда, утвержденный городским соглашением Байконура, установлен в пределах общероссийского МРОТ (около 12 тысяч рублей), еще к нему плюсуют применение сверхминимального размера оплаты труда, для этого используют еще один коэффициент 1,5. Но к районному коэффициенту силовиков он не относится.



Девочку-инвалида с Байконура вычеркнули из списков на переселение в Россию



Раньше уже возникали скандалы, когда платить районный коэффициент отказывались то сотрудникам МЧС, то УФСИН.



В отличие от федеральных властей московские силовые ведомства, вернее, их экономические департаменты, видимо, не всегда вникают в специфику труда на Байконуре и не понимают, почему они должны раскошеливаться, идя на дополнительные расходы.



Резонансные дела доходили до суда. Например, в 2013 году подполковник противопожарной службы города подал иск с требованием возместить ему районный коэффициент, по его мнению, несправедливо снятый руководством.



Представитель ответчика, напротив, уверял, что 1987 год, когда был введен этот коэффициент, был слишком давно, юридически так и вообще в другой стране, никакие надбавки не могут существовать так долго.



Тем не менее было доказано, что Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации по конкретным делам неоднократно отмечала, что распоряжение Совета министров СССР от 20 июля 1987 года №1644- РС на Байконуре является действующим - без каких-либо ограничений.



Иск подполковника удовлетворили, положенные деньги выплатили.



"1 июня 2020 года, когда нам внезапно объявили, что выплата Росгвардии прекращена, один из наших сотрудников написал такой же иск, мы были уверены, что он победит. Да, иск был удовлетворен районным судом. Однако Росгвардия подала апелляцию в вышестоящую инстанцию, и 2-й Западный военный суд в Москве неожиданно нам отказал. Хотя одновременно Байконурским судом рассматривалось еще одно такое же дело, но уже по сотруднику УФСИН. Тому вернули деньги, а апелляция и кассация оставили это решение без изменений. Получается, что одна территория, один закон, но каждое ведомство трактует его как хочет?" - недоумевают росгвардейцы.



Собственно говоря, все правовые пути решения проблемы ими пройдены.



"Выплаты приостановили, не проинформировав нас об этом заранее, просто поставили перед фактом. Притом что на 2020 год был утвержден план финансово-хозяйственной деятельности, уже выделили целевые средства на обеспечение сотрудников Росгвардии, так куда пошли эти деньги и где их искать?", - недоумевают обделенные люди.



"Мы лично обращались к Золотову, отправили запрос в правительство, попросили их ответить - как же так, ведь есть постановления правительства, почему на них даже не смотрят? Но все наши просьбы и документы переслали в финансово-экономический департамент Росгвардии, то есть именно тем, кто и не хочет нам платить, и на этом все заглохло".



У полицейских тоже "попросят" надбавки



На данный момент Росгвардия - единственные из силовиков Байконура, кто лишился надбавки, но они полагают, что если с ними сейчас все гладко пройдет, то следующими на очереди по ликвидации районного коэффициента 1,4, могут оказаться и сотрудники полиции, УФСИН, МЧС Байконура.



Сотрудники Росгвардии города увольняются или переходят в другие структуры, где коэффициент 1,4 по-прежнему сохранен. Но росгвардейцев всего-то 80 человек. Им пока есть куда идти. А куда, если до этого дойдет дело, отправятся 1500 сотрудников УМВД, если надбавки снимут и с них?



И как они будут продолжать выполнять свою работу в таких условиях?



"Мы понимаем, что государство хочет, чтобы мы его защищали, но при этом никак не защищает нас самих, - горько вздыхают супруги росгвардейцев. - Как мы должны охранять закон и порядок, если сами пострадали от произвола? В каждой семье есть несовершеннолетние дети, мы не можем позволить себе такую роскошь, как нанять адвоката и судиться. И нам небезразлично, как наше желание справедливости потом может отразиться на безупречной карьере наших мужей в органах внутренних дел".



Вдобавок ко всему в октябре 2020 года местную Росгвардию лишили возможности бесплатного проезда в отпуск в Россию на личном транспорте. Теперь все оплачивается из собственных средств без последующего возмещения.



Все бы хорошо, но других вариантов, кроме как на автомобиле, добраться до России нет. Поезда на Байконур не ходят, до аэропортов в Оренбурге или Алма-Ате тоже надо на чем-то добираться.



"Денежное довольствие супругов - это основной источник доходов для наших семей. И ежемесячная сумма, которая мужьям теперь недоплачивается, очень значительна для каждой семьи", - возмущаются женщины. Они говорят, что не верят больше в справедливость: "Люди держатся из последних сил".



Без коэффициента сержанты Росгвардии сейчас получают в среднем около 25 000 рублей.



А с 1 июля 2021 года в городе устанавливается МРОТ 19 188 рублей.



На днях Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска о возвращении районного коэффициента старшему сержанту Росгвардии Николаю В., который подал его первым.



Неужели остальным его коллегам надеяться не на что...



P.S. Когда материал был готов, нам позвонили жены полицейских Байконура. Они тоже в отчаянии, прогнозы сбываются, коэффициент снимают:



"Сегодня полиции объявили, что надо подписать уведомления об изменении оплаты труда, как положено".



Так, по данным местного центра занятости в местном УМВД есть вакансии водителя и полицейского. Со всеми коэффициентами первый пока может рассчитывать на 30 тысяч рублей, второй - на 49 тысяч. После исключения надбавки у водителя будет чуть больше 20, у полицейского - 35 тысяч рублей.



"Это плюс к тому, что коммуналка у нас дороже, чем в Москве, и цены на продукты космические, а еще в отпуск вывези семью в Россию через две границы с тестами по 2,5 тысячи на каждого туда и обратно.



...Мы же далеко, наши проблемы здесь не видны. С точки зрения руководства, учившего в школе географию, мы точно не Крайний Север. А то, что летом +60 на солнце, что на капоте в степи можно жарить яичницу, и зимой – 40 ... это нормально.



В УМВД России на комплексе Байконур и так не комплект, нет кандидатов на службу, а сейчас вообще все поувольняются, люди уже пишут рапорта, молодежь уговаривают остаться за ветеранов, дескать, раз места освобождаются, карьера пойдет быстрее. Но никто не хочет снова быть обманутым, пускай, космодром и порядок в городе охраняет Казахстан, если наши проблемы никого не волнуют".



На многочисленные обращения и жалобы своих жен сотрудников Росгвардии Федеральная служба войск национальной гвардии РФ дала следующий ответ: "в связи с формированием с 1 января 2012 года новой системы денежного довольствия сотрудников… пункт 1 постановления № 416 признан утратившим силу, а… определены размеры районных коэффициентов за службу в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям… с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленным местностям, к которым Байконур не отнесен… С учетом изложенного правовых оснований для применения районного коэффициента… к денежному довольствию сотрудников не имеется, что также подтверждено судебной практикой (определение Кассационного военного суда от 28.12.2020 № 88-2464/2020).. предложения Росгвардии по внесению изменений в постановление № 1237 … поддержаны не были, проект процедуру согласования не прошел. В настоящее время Росгвардией организована работа по выработке приемлемого решения, позволяющего обеспечить равные меры социальной защищенности (…), в том числе путем издания соответствующего нормативного правового акта.



Екатерина Сажнева Источник - МК

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