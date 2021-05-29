В Киргизии издали книжку про погибшую в "Баткенской войне" 12-летнюю Мадину

12:37 31.05.2021

Руслан ХАРИЗОВ



Погибшей в приграничном конфликте 12-летней Мадине Рахматжановой посвятили книгу



Писатель Талантбек Шабиев презентовал книгу "Волшебный дождь" в преддверии Международного дня защиты детей. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бишкеке.



По его словам, в книге повествуется об отношении детей к войне.



"Война - это потери, слезы и кровь. Дети очень восприимчивы к таким вещам. По сюжету две подруги мечтают, чтобы войны прекратились. Они обращаются к дождю, представляют, что он волшебный и может превратить гранаты и танки в цветы", - рассказал он.



Свое произведение Талантбек Шабиев посвятил Мадине Рахматжановой, погибшей от минометного обстрела в Баткенской области.



Напомним, что 30 апреля в Лейлеке похоронили 12-летнюю Мадину Рахматжанову. Девочка получила тяжелые ранения вечером 29 апреля, когда военные Таджикистана обстреляли село Интернационал сельской управы Кулунду. Она вместе с мамой и младшей сестренкой бежала из села в сторону Кулунду. В Мадину попали осколки при минометном обстреле, и она упала.