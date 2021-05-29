В Бишкекское СИЗО "закрыли" брата экс-президента Жээнбекова. За "Кумтор" - ответит

14:35 31.05.2021

Брата экс-президента Кыргызстана задержали в Бишкеке



В Бишкеке задержан экс-спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков, передает zakon.kz.



Как сообщает 24.kg, депутат парламента задержан в рамках уголовного дела по "Кумтору".



Кроме того, задержан депутат Торобай Зулпукаров. Обоим вручено уведомление о подозрении по статье "Коррупция" УК КР.



Известно, что Торобаю Зулпукарову также инкриминируется незаконное обогащение.



Ранее по делу "Кумтора" задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева.



Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.



15 мая в офисах ЗАО "Кумтор Голд Компани" были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником "Кумтор".



В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.