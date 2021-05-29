 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Бишкекское СИЗО "закрыли" брата экс-президента Жээнбекова. За "Кумтор" - ответит
14:35 31.05.2021

Брата экс-президента Кыргызстана задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержан экс-спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков, передает zakon.kz.

Как сообщает 24.kg, депутат парламента задержан в рамках уголовного дела по "Кумтору".

Кроме того, задержан депутат Торобай Зулпукаров. Обоим вручено уведомление о подозрении по статье "Коррупция" УК КР.

Известно, что Торобаю Зулпукарову также инкриминируется незаконное обогащение.

Ранее по делу "Кумтора" задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева.

Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

15 мая в офисах ЗАО "Кумтор Голд Компани" были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником "Кумтор".

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622460900
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