Горемыку Байдена поймали на получении денег от лоббистов "Северного потока-2"

15:40 31.05.2021

Ричард Берт пожертвовал $14000



Алексей ОСИПОВ



В 2020 году на предвыборную кампанию Байдена $14000 пожертвовал Ричард Берт



Американские журналисты нашли документы, подтверждающие, что в 2020 году на предвыборную кампанию Байдена $14000 пожертвовал Ричард Берт – управляющий партнер лоббистской фирмы McLarty Associates, занимавший при администрации Рейгана пост посла США в ФРГ.



Сразу после вступления в предвыборную гонку Байден пообещал, что не будет брать деньги у лоббистов. И, в конце концов, $14000 – не та сумма, чтобы попасть из-за нее под шквал критики, но, как выяснилось, Берт лоббирует в США интересы "Северного потока-2".



После того, как The New York Post обнародовала эту информацию, в штаб-квартире Демократической партии стали оправдываться: мол, Берт сделал пожертвование, указав при этом другое место своей работы. И подтвердили, что в прошлый четверг вернули деньги обратно.



Ричард Берт – управляющий партнер лоббистской фирмы McLarty Associates



В США лоббистская деятельность является законной, она сравнительно неплохо регулируется законом. И Берт представляет в Новом свете интересы сразу пяти европейских компаний, имеющих отношение к строительству и эксплуатации газопровода "Северный поток-2", - OMV, Shell, Uniper, ENGIE и Wintershall Dea.



Берт долгие годы был донором республиканцев, но в 2019 году перешел в стан демократов. "Он обладает огромными знаниями, мудростью и опытом. Он производит на вас при встрече сильное впечатление", - так охарактеризовал его один из высокопоставленных чиновников.



Именно Берт консультировал в свое время Трампа и помогал будущему президенту США в подготовке его первого публичного выступления по вопросам внешней политики.



30 мая 21