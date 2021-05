У армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно, - Крис Осборн

15:51 31.05.2021

В армии в тактических сценариях для оптимизации военных действий наряду с личным составом используют новые автономные системы, оружие и технологии на базе искусственного интеллекта, - "открывает Америку" автор. Но открыть не смог. Ведь у России и Китая все это тоже есть… О каком же "секретном" оружии он хотел сказать?

The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно



Крис Осборн (Kris Osborn)



При моделировании случается, что истребители, оснащенные искусственным интеллектом, выигрывают воздушные бои у истребителей пилотируемых, - управляемых уникальным человеческим познанием. Значит ли это, что один в конечном счете лучше другого? Многое о человеческом мозге еще неизвестно или считается загадкой. Этот сложный, разнообразный организм способен выполнять математические функции, а также множество других субъективных задач, например, испытывать вдохновение, чувства, эмоции или намерения. Вычислить его с помощью математически выверенных компьютерных алгоритмов и системы "единиц и нулей" гораздо труднее.



Однако искусственный интеллект (ИИ) развивается очень быстро и, как считают некоторые опытные разработчики, даже расширяет свою способность измерять, каталогизировать и анализировать более субъективные переменные. Скорость перемен ошеломляет. Однако сможет ли когда-нибудь неорганический компьютер осознать плохо поддающиеся расчету явления вроде намерений, интуиции, абстрактных философских категорий - и то, как эмоции влияют на поведение человека?" Ответ на этот вопрос пока отрицательный - по крайней мере, в обозримой перспективе.



Несмотря на неумолкающие споры и рост производительности систем с ИИ в симуляциях, дополненной реальности и моделированных воздушных боях, есть все основания полагать, что этот спор надо признать временно решенным. Есть консенсус, который попросту нивелирует все аргументы, что из этого в конечном итоге лучше, и просто констатирует, что и то, и другое необходимо вместе. В долгосрочной перспективе это решение, пожалуй, оптимальное. При этом нет никаких сомнений, что компьютеры, особенно аналитические системы с искусственным интеллектом, значительно быстрее, лучше и эффективнее людей, поскольку они выполняют миллионы организационных, аналитических и сравнительных функций за миллисекунды, - экономя при этим время и повышая эффективность. Вот почему разработчики оружия для всех родов войск делают упор на тандем человек-машина, чтобы облегчить когнитивную нагрузку на людей, принимающих решения, сэкономить время и дать личному составу возможность сосредоточиться на ключевых решениях.



Так, директор рабочей группы по боевым машинам нового поколения генерал-майор Росс Коффман (Ross Coffman), который сейчас разрабатывает роботов для войны будущего, сообщил, что процесс модернизации, рассчитанный на сражения будущего, "намного шире единиц и нулей".



Глава перспективного командования генерал Джон Мюррей (John Murray) ясно дал понять, что, несмотря на все обещания автономии и обработки и обмена информацией с помощью искусственного интеллекта, для создания комбинированного пилотируемо-беспилотного экипажа и даже экипажа без участия человека в принципе, все равно потребуются люди-операторы с ключевыми полномочиями, которые будут контролировать и направлять процесс принятия командных решений. Неслучайно, что новые боевые машины, например, прототип армейской "боевой машины с опциональным пилотированием" - смогут работать как в пилотируемом, так и беспилотном режиме в соответствии со спецификой конкретного задания. То же самое можно сказать о малозаметных истребителях ВВС шестого поколения и других платформах ВВС. Справедливо это и для стремительно расширяющегося флота беспилотных надводных кораблей ВМФ всех размеров, многие из которых при необходимости смогут обходиться без моряков.

И это одна из причин, почему, несмотря на тревожные темпы развития автономии и аналитики в реальном времени и организации данных с помощью ИИ, армейские футурологи все чаще экспериментируют с новыми системами. Это не только позволяет понять, что работает в боевых условиях, а что нет, но и предлагает точки зрения и идеи, возможные лишь через человеческое познание. В армии это называется "точки соприкосновения", - когда в тактических сценариях для оптимизации военных действий наряду с личным составом используют новые автономные системы, оружие и технологии на базе искусственного интеллекта. В частности, передовая разведывательная машина-беспилотник или робот с боеприпасами сможет быстро выполнять широкий спектр важных функций в прямом бою, но при необходимости все же будет принимать указания от людей.



Крис Осборн - редактор журнала "Нейшнл интерест". Ранее работал в Пентагоне экспертом в канцелярии помощника министра обороны по вопросам снабжения, материально-технического обеспечения и технологий. Также работал ведущим и военным комментатором в ряде национальных телеканалов. Имеет степень магистра сравнительного литературоведения Колумбийского университета.



Оригинал публикации: The U. S. Army Has A Secret Weapon To Beat Russia, China or AnyoneОпубликовано 30/05/2021