Китайское политбюро согласно на троих. Демография как оружие, - "Къ"

18:31 31.05.2021

ЦК КПК одобрил меры по поддержке семей с тремя детьми



"Коммерсантъ" от 31.05.2021,

Сегодня правительство Китая сообщило, что "будет поддерживать пары, которые захотят завести третьего ребенка". Изменение демографической политики призвано решить проблемы, накопившиеся после длительных мер по ограничению рождаемости.



В сообщении официального агентства "Синьхуа" говорится, что "осуществление данной политики поможет улучшить структуру населения Китая, дать активный ответ старению населения и сохранить преимущества страны в области человеческих ресурсов". Новая демографическая политика направлена на разрешение проблем, накопившихся за долгие годы ограничения рождаемости под лозунгом "Одна семья - один ребенок".



Впервые этот принцип был принят еще в 1979 году, а окончательно отменен лишь в 2014 году. Тем не менее даже в рамках этой политики регулирование рождаемости то и дело менялось. Вскоре после принятия принципа "Одна семья - один ребенок" в 1979 году для части сельских районов было разработано постановление, которым гражданам дозволялось заводить второго ребенка, если первый - девочка. Спустя 15 лет второго ребенка стало можно заводить парам, где оба супруга - единственные дети в семье. С 2013 года это правило стало менее строгим: достаточно было только одному из супругов быть единственным в семье ребенком, чтобы получить разрешение завести двух детей. В 2014 году правительство отказалось от принципа "Одна семья - один ребенок".



Ограничения на количество детей в семье привели к негативным последствиям. В 2015 году политики признали, что население стремительно стареет, в экономике не хватает рабочих рук и если китайцы не начнут рожать детей, то самая многочисленная нация в мире вымрет.

Эксперты отмечали, что за те 35 лет, пока людям внушали "растите меньше детей, но больше свиней", китайцы потеряли древние традиции большой семьи.



Через год после отказа от лозунга "Одна семья - один ребенок" в стране произошел краткосрочный бум рождаемости: в 2016 году родились 17,86 млн детей, что на 7,9%, или на 1,31 млн, больше, чем в предыдущем году. Но уже в 2018 году рождаемость упала, составив 15,23 млн человек. Это стало рекордно низким уровнем с 1961 года (11,87 млн человек), когда страна переживала "великий китайский голод" 1959–1961 годов. Эксперты объясняли замедление роста рождаемости целым рядом факторов. В 2017 году в Китае сократилось число женщин в активном репродуктивном возрасте (15–49 лет). Также сообщалось, что из-за общего старения населения доля китайцев в возрасте старше 60 лет составляет уже 18%. Местные СМИ сочли, что ситуация стала отражением 30-летней жесткой ограничительной политики в области рождаемости и завышенных ожиданий китайского руководства, планировавшего, что после ослабления ограничений рождаемость резко пойдет вверх. Так, например, в 2016 году власти планировали, что по итогам 2018 года в стране родятся 21,9 млн детей, чего не произошло.



На фоне прошлогодних локдаунов экономика КНР выросла на рекордную величину

Старение населения уже привело к тому, что в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021–2025 годы) правительство КНР запланировало поэтапно повышать пенсионный возраст. Плановый показатель не уточняется. Сейчас пенсионный возраст в Китае составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Эксперты ожидают, что к 2050 году около 35% населения будут составлять люди пенсионного возраста.



Накопившиеся демографические проблемы и изменение общественной психологии за последние 40 лет заставляют экспертов сомневаться в том, что новые меры китайских властей смогут решить ситуацию, по крайней мере в ближайшее время. "Если бы смягчение демографической политики путем "разрешения" второго ребенка было эффективным, это уже показало бы результат,- отметил в интервью Reuters старший экономист Commerzbank Хао Чжо.- Но кто сейчас хочет заводить троих детей? Молодые семьи могут себе позволить максимум двоих. Главная причина такой ситуации - слишком высокие расходы на проживание".



Евгений Хвостик