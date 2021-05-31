Иерусалимский харам. Можно ли из палестино-израильского конфликта убрать религиозный фактор, - А.Мельников

20:00 31.05.2021 Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"

31 мая 21



Противостояние мусульман и полиции на Храмовой горе стало поводом для вооруженного конфликта между Израилем и сектором Газы.

Моше Гафни, лидер блока партий "Яхадут ха-Тора", представляющего интересы ультраортодоксальных иудеев, призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сохранить мораторий на посещение евреями Храмовой горы в Иерусалиме. "Отнюдь не посещение доказывает нашу глубочайшую связь с этим местом, к которому обращены молитвы евреев всего мира. Я прошу вас оставить Храмовую гору закрытой для евреев", – заявил Гафни.

Политик имел в виду специальные визиты групп, участники которых считают, что израильтяне должны добиться права на паломничество. В настоящее время Храмовая гора, которую последователи ислама называют Харам аль-Кудс аш-Шариф ("Благородное святилище"), с находящимися на ней мечетью Аль-Акса и "Куполом над скалой" управляется вакуфом (мусульманским советом) под патронатом короля Иордании. На протяжении нескольких недель, с тех пор как в Восточном Иерусалиме начались волнения арабов, которые позже усугубились ракетными обстрелами израильских городов из сектора Газы, доступ еврейским паломникам туда был закрыт. Однако 23 мая первая группа религиозных евреев все-таки попала к святыням, хотя и под усиленной охраной пограничной полиции. По сообщениям СМИ, на эту группу напали арабские паломники, пятеро из них были задержаны.



На Нетаньяху пытаются воздействовать не только те, кто стремится разделить политику и религию, но и сторонники израильского суверенитета над Храмовой горой. Перед выборами в 2020 году лидер крайне правой партии "Оцма Йегудит" Итамар Бен-Гвир, по признанию самого премьера, якобы предлагал ему, чтобы иудеям позволили не только подниматься на площадь перед "Куполом над скалой", но и совершать там молитвы. Нынешними правилами, установленными вакуфом, это запрещено. Как происходят еврейские "паломничества", можно прочитать в "НГР" от 01.08.18.



Беспокойство движений ортодоксального иудаизма понятно. В связи с нынешним обострением возросло количество антисемитских нападений в Европе и Америке, да и в самом Израиле. Президент Джозеф Байден вынужден был публично осудить насилие против еврейских центров и синагог в США. Министерство Израиля по делам диаспоры недавно выпустило отчет, в котором Париж назван самым антисемитским городом. Нападения на евреев происходили также в Германии и Великобритании. При этом жертвами насилия со стороны пропалестински ориентированных хулиганов становились во многих случаях именно религиозные евреи. Вероятно, особенный внешний вид позволяет легче идентифицировать их с представителями еврейского народа, на который автоматически переносятся "прегрешения" израильских политиков.



В конфликте, который бушевал в мае в Израиле и отзывался эхом в еврейских кварталах западных городов, важную роль играла религиозная мотивация. Поводом для конфронтации стали Храмовая гора и Стена Плача в Иерусалиме. Хотя причины вспышки насилия коренятся гораздо глубже, палестинская сторона подает ее как защиту Аль-Аксы от посягательств израильтян.



Массовые столкновения начались 10 мая, когда Израиль отмечал День Иерусалима, который в этом году выпал на священный для мусульман месяц Рамадан. Обычно в этот день по городу проходит так называемый марш с флагами. Манифестанты огибают крепостные стены и с восточной стороны, через Дамасские ворота, входят в Старый город, следуя по его улочкам до Стены Плача, главной иудейской святыни. Таким образом, они пересекают мусульманский и христианский кварталы. Однако на этот раз, учитывая напряженность во время Рамадана, а также то, что у Дамасских ворот ранее происходили столкновения арабов с полицией, маршрут был изменен. Обстановка накалилась еще из-за того, что не всем мусульманским паломникам позволили в этот день добраться до Аль-Аксы.



Но даже такая предосторожность не помогла. Мусульмане начали сверху бросать камни на израильтян, празднующих День Иерусалима. На Храмовую гору поднялась полиция, и столкновения с мусульманами стали поводом для дальнейшего роста напряженности. Кто-то поджег деревья перед Аль-Аксой, и фото пожара подогрели и без того накаленную обстановку. Такова предыстория беспрецедентного ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газы и ответных ударов израильской армии.



Иудейские ультраортодоксы пытаются разделить религиозное почитание святого места и его политизацию как символ суверенитета Израиля над исторической Иудеей. Однако сторонники еврейских посещений Храмовой горы возражают им.



"Мы не согласны с заявлением Моше Гафни – ни по сути, ни по тому моменту, когда он решил сделать это свое заявление, – сказала "НГР" Аня Антопольская, координатор группы "Место встречи", которая занимается организацией "восхождений" к святыне. – Мы поднимаемся на Храмовую гору регулярно уже больше десяти лет, поднимаемся в соответствии с еврейским религиозным законом, опираясь на мнение крупнейших раввинов". "Слава Богу, мы живем в демократическом государстве, и каждый может высказать свое мнение. Так что Гафни имеет полное право говорить то, что считает нужным, – признает Антопольская. – Но здесь мы подходим к форме данного заявления, а именно – к тому моменту, когда оно было высказано. Сейчас, когда ХАМАС борется за то, чтобы Храмовая гора была закрыта для евреев, заявление Гафни может сыграть очень плохую роль. Оно становится по-настоящему опасным".



Президент Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт не видит в заявлении Гафни ничего принципиально нового. "Это обсуждение идет с 1967 года, c момента объединения Иерусалима после Шестидневной войны, – сказал "НГР" раввин. – Подавляющее большинство евреев мира считает, что на сегодняшний день иудеямнельзя ступать на Храмовую гору, где были первый и второй Иерусалимские храмы, потому что, по мнению большинства духовных лидеров, это место сохранило святость. Согласно же религиозным представлениям, сейчас все евреи пребывают в статусе ритуальной нечистоты, поэтому нам нельзя находиться в этом святом месте – на месте разрушенного храма. Даже подавляющее большинство духовных лидеров религиозных сионистов запрещают евреям посещение Храмовой горы. Те, кто призывают к посещениям горы, еще недавно были представителями, скажем так, очень маргинального движения". "Правда, в последнее время они стали менее маргинальными", – оговорился Гольдшмидт.



"Отношение к Храмовой горе зависит, так сказать, от конфессиональной принадлежности, – пояснил "НГР" религиовед Юрий Табак. – Для строгой ортодоксии в принципе ее запрещено посещать из-за того, что, во-первых, неясно, где точно был расположен храм, а на территорию храма нельзя входить без специально прописанных в религиозных источниках очистительных процедур, которые в наше время невозможны. Поэтому все откладывается на время прихода мошиаха, то есть мессии, который сам храм отстроит. Религиозные же сионисты опираются на мнения, что храм вообще могут строить сами евреи и восхождение на гору возможно, по крайней мере по внешнему периметру".



Табак рассказал, что для иудеев "паломничество в Иерусалим как обязанность не предусмотрено сейчас в силу именно отсутствия храма". "Но опять же есть разные точки зрения на пребывание евреев в Израиле: часть считает, что надо оставаться в диаспоре до прихода мошиаха, а другая часть – что надо собираться на земле Израиля, чтобы мошиах явился. И те и другие опираются на свои источники. Ну и обязательных формальных правил нет. Подойти к Стене Плача, поклониться гробницам патриархов и т.д. – это как бы внутренние потребности, не законодательные", – объяснил эксперт. "В отличие от тех же мусульман с обязательностью хаджа", – добавил Табак.



В ответ на вопрос "НГР" о значении Иерусалима как духовного центра иудеев раввин Пинхас Гольдшмидт пояснил, что паломничество в святой город было обязательным в библейские времена, потому что каждый должен был приносить жертвы в храме. Но храм разрушен две тысячи лет назад, и в наши времена эта заповедь исполняется лишь частично. Иудеи посещали Иерусалим трижды в год во время религиозных праздников. Кроме того, "есть заповеди, которые связаны со святым статусом Иерусалимского храма и самого Иерусалима и напрямую связаны с ролью Иерусалима в иудаизме". Например, существует заповедь об отделении десятины, когда определенный процент с урожая должен поступать коэнам и левитам, потомкам храмовых священников и служителей. Коэны и левиты сохраняют свой статус, несмотря на отсутствие храма. Есть еще заповеди, имеющие отношение к земле Израиля, например отделение второй десятины ("маасер шени"), когда в определенные годы семилетнего цикла часть урожая его хозяин должен употребить в пищу в Иерусалиме, под которым понимается территория, примерно совпадающая с нынешним Старым городом.



"На Храмовой горе находится третья по значению святыня исламского мира, – изложил "НГР" точку зрения мусульман директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов. – Считается, что оттуда пророк Мухаммед поднялся на небо и ему был дарован Коран. В мечеть Аль-Акса вход неверных нежелателен. Для мусульман это архиважно. Восточный Иерусалим должен принадлежать мусульманам – иначе они не могут. Религиозные чувства легче всего воспламеняются". "В 1947 году договорились, что Иерусалим будет выделен в отдельную единицу под международным управлением", – напомнил дипломат, добавив: "Другое дело, что реальные факты рисуются на земле Израилем".



Вопрос Храмовой горы существует в религиозном и политическом измерении, считает Гольдшмидт: "Политическая реальность состоит в том, что это место находится под контролем иорданского вакуфа. Но в религиозном плане это самое святое место для иудаизма и не самое святое – для ислама. Мусульмане молятся по направлению к Мекке, а евреи – к Храмовой горе в Иерусалиме".



"Логично было бы предположить, что вопрос Храмовой горы должен решаться в религиозном мире не через насилие, а через диалог на самом высоком уровне представителей религиозной элиты ислама и иудаизма, – сказал раввин. – Но на деле я считаю, что для решения этой проблемы нужен приход мессии".



Аня Антопольская уверяет, что участники еврейского паломничества выступают за разделение религии и политики. "Мы хотим, чтобы Храмовая гора стала местом, куда люди разных религий могли бы спокойно приходить молиться, медитировать, размышлять, – сказала она. – Но, к сожалению, ислам не готов к такому разделению. Для ислама религия непосредственно связана с политикой, поскольку для них само присутствие иноверцев на Храмовой горе противоречит понятию святого места. Для них почитание святого места напрямую связано с владением. Большинство евреев, я думаю, было бы готово совместно с мусульманами владеть этим местом. Но это невозможно с точки зрения ислама". Израильская власть – светская власть, она не поддерживает и не угнетает никакую религию, считает активистка. "Поэтому именно израильская власть способна в будущем обеспечить мирное сосуществование разных религий на Храмовой горе", – убеждена Антопольская.



Так называемые конфликты-сателлиты, в том числе религиозные, похоронили суть палестинской проблемы, сокрушается Вениамин Попов. "Их долго придется расплетать, – говорит он. – Но сейчас в мусульманском мире идут большие перемены. Очень серьезные меры приняли саудовцы и египтяне. В Саудовской Аравии наследный принц отказывается от ваххабизма. Саудиты хотят выглядеть толерантными, иначе они не проходят в современный мир. Президент Египта Ас-Сиси пытается избавиться от влияния "Братьев-мусульман", особенно в религии. Там большие есть подвижки. Например, они запретили ссылки на Коран в школьных учебниках по всем предметам, кроме религиозных". "Там очень серьезная борьба идет, это не так просто все сделать, религиозных экстремистов еще много", – оговорился дипломат.



Однако Попов считает, что мусульмане рано или поздно согласятся с посещением Аль-Аксы последователями разных религий. "Все дело идет к тому, что даже в Мекку будут пускать немусульман, – сказал он. – Разумеется, вне периода паломничества". "Это другие подходы, и постепенно они возьмут верх", – резюмировал российский дипломат. Источник - ng.ru

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