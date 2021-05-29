Экс-депутаты КырПарламента Пирматов и Зулпукаров задержаны "за незаконное обогащение"

21:57 31.05.2021

24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Экс-депутата парламента Исхака Пирматова задержали. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что сегодня его вызвали на допрос, после чего он был задержан.



По предварительным данным, Исхака Пирматова задержали по факту незаконного обогащения.



Кроме того, задержан депутат Торобай Зулпукаров. Обоим вручено уведомление о подозрении по статье "Коррупция" УК КР.



Известно, что Торобаю Зулпукарову также инкриминируется незаконное обогащение.