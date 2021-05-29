В очередной раз отправился в СИЗО экс-премьер Киргизии и мини-олигарх Бабанов

22:32 31.05.2021

31 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Дело "Кумтора". Омурбек Бабанов задержан



Межведомственной следственной группой из числа следователей ГКНБ, Генпрокуратуры и МВД продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



Уточняется, что на основании полученных в ходе следствия доказательств по подозрению в коррупции задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.



Отметим, экс-главу кабмина сегодня вызвали на допрос по делу "Кумтора".



Ранее по делу "Кумтора" допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.



Напомним, 15 мая в офисах ЗАО "Кумтор Голд Компани" были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником "Кумтор".



В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.