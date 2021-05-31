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"Пакистанский поток" строится без Китая, - О.Соловьева
00:14 01.06.2021

31.05.2021

Москва надеется через газовые проекты переиграть Пекин и Вашингтон
Ольга Соловьева

Россия вместе с Пакистаном будет строить газопровод "Пакистанский поток". В российском Минэнерго сообщили о подписании нового официального документа, за которым должно последовать скорое начало строительства трубопровода. Планы строительства обсуждаются уже много лет, но до практической плоскости они пока так и не добрались. Примечательно, что и Китай, который инвестирует в пакистанскую экономику миллиарды долларов, не участвует в новом газовом проекте. Правда, российские эксперты объясняют неучастие Китая отсутствием у него опыта и необходимых технологий.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода "Пакистанский поток". "Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта", – следует из сообщения российского ведомства. В Минэнерго подчеркивают: строительство газовой магистрали поможет пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии.

Обсуждение газопровода в Пакистане тянется не первый год. Межправительственное соглашение по строительству тогдашнего газопровода "Север–Юг" страны подписали аж в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность – до 12,4 млрд куб. м в год. Газопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере. Там должны также построить электростанции, работающие на прием сжиженного природного газа (СПГ). Ранее ориентировочная стоимость проекта оценивалась в 2,5 млрд долл. Сообщалось также, что правительство Пакистана выдаст суверенную гарантию на оплату тарифа и проектное финансирование.

Теперь стороны в очередной раз объявляют, что строительство газопровода вот-вот начнется. В декабре прошлого года советник премьер-министра Пакистана Надым Бабар в интервью агентству Bloomberg обещал, что его строительство начнется с июля 2021 года. Тогда же он объявлял, что страна будет иметь контрольную долю в проекте от 51 до 74%, в то время как Россия будет владеть остальной частью. С российской стороны строительством займутся Центр эксплуатационных услуг Минэнерго, Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания. При этом пакистанская газораспределительная компания Sui Southern Gas и Sui Northern Gas Pipelines, которые начали приобретать землю для трубопровода, будут частью проекта, а российский консорциум возглавит строительство.

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Обновленный газопровод "Пакистанский поток" ориентирован на прием СПГ.
Карта "НГ"



Глава МИДа Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с пакистанскими, индийскими и другими партнерами в Евразии. В интервью пакистанской газете News International он рассказывал, что в 2020 году между Пакистаном и Россией был зафиксирован рекордный объем двусторонней торговли, который вырос на 46% и достиг 790 млн долл. А российские компании готовы участвовать в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Пакистана, подчеркивал он.
По словам эксперта, газопровод сменил не только название. Первоначально "Пакистанский поток" должен был иметь гораздо большую протяженность и проходить через ряд стран, напоминает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. "Первоначальный проект имел очень сложную геополитическую конфигурацию, и его реализация зависела от множества других стран. Сейчас риски минимизированы, и в таком виде уже это, я бы сказал, стандартный инфраструктурный проект на территории Пакистана", – сообщал он. Новый формат, по словам Пикина, по сути, состоит в переброске СПГ и транспортировке его по газотранспортной системе.

При этом удивительно, что Китай, который довольно плотно сотрудничает с Пакистаном, не участвует в амбициозном российском проекте. И это притом что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1951 году Китай и Пакистан связывает всестороннее сотрудничество. Основой этого сотрудничества является "Китайско-пакистанский экономический коридор" (КПЭК), являющийся частью китайской инициативы "Один пояс, один путь". И в самом Китае гордятся достижениями по КПЭК. В китайской прессе отмечают, что с момента официального запуска в апреле 2015 года КПЭК стал одним из самых популярных проектов инициативы "Один пояс, один путь", а Пакистан сразу получил от Китая инвестиции на 25 млрд долл.

Отметим, все проекты под эгидой КПЭК оцениваются примерно в 62 млрд долл. Однако в сотрудничестве с Китаем, как известно, есть свои особенности. Так, в случае с проектами в рамках КПЭК на 20% финансирование основано на заемных средствах, и Пакистан берет на это большие ссуды. 80% вложений – это вложения в совместные предприятия пакистанских и китайских компаний. При этом за первоначальные инвестиции в 25 млрд долл. Пакистан должен будет выплатить Китаю сумму в два раза большую в течение 20 последующих лет. Кроме того, страна получила от китайских банков займов на несколько миллиардов долларов.

И пандемия 2020 года явно не улучшила финансовое положение Пакистана. Так, суверенный долг государства со всеми обязательствами на 30 декабря 2020 года составлял 294 млрд долл., или 109% к ВВП. При этом около 159 млрд долл. правительство должно внутренним кредиторам, а 116 млрд долл. – внешним. Аналитики прогнозируют, что отношение долга в ВВП увеличится до 220% ВВП к концу 2023 года, если долги продолжат расти текущими темпами. Бюджетный дефицит страны составляет 3,6% ВВП, или почти 11 млрд долл.

На фоне этих финансовых показателей Пакистан периодически пытается пересмотреть свои отношения с Пекином. Как пишет Asia Times, обязательства Пакистана по финансируемым Китаем энергетическим проектам превышают 31 млрд долл. Пакистан обязан выплатить энергокомпаниям почти 6 млрд долл. в течение четырех лет только за оплату мощности, притом что многие из электростанций фактически не производят электроэнергию из-за наличия избыточных мощностей. Пакистан надеется добиться от КНР реструктуризации долгов на 3 млрд долл., однако Поднебесная пока с этим не торопится.

Незаинтересованность Китая в газовых проектах с Пакистаном эксперты объясняют просто. "Компетенции Китая в энергетике ограничены. По возобновляемым источникам энергии Китай один из лидеров в мире, по атомной энергетике входит в топ-4, по гидроэнергетике позиции примерно такие же, но по строительству газопроводов самые сильные компетенции в мире именно у "Газпрома", который только за последние 10 лет построил "Северный поток", "Северный поток – 2", "Турецкий поток", "Силу Сибири", – рассказывает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, подчеркивая, что компетенции КНР в этой отрасли куда скромнее.

"У китайских корпораций до сих пор не было опыта строительства крупных газопроводов за рубежом", – соглашается замруководителя центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622495640
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