Запад требует опять отправить своих вирусологов в Ухань, - В.Скосырев

07:23 01.06.2021

31.05.2021



Разведка США ищет доказательства вины Китая в падемии коронавируса

Владимир Скосырев

31 мая 21



Происхождение вируса из лаборатории в Ухане пока никто не доказал.

Эпидемия, потрясающая мир, – третья в XXI веке. Если причину возникновения коронавируса не установят, то лет через пять может зародиться новая зараза, предупредил американский ученый Питер Хотез. Этот прогноз льет воду на мельницу тех западных политиков, которые говорят, что Пекин препятствовал объективному расследованию, проведенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Китае, и призывают продолжить его в большем масштабе. Пекин в ответ просит США объяснить, зачем они создали биолаборатории по всему миру.



Президент США Джозеф Байден сильно озадачил американские разведслужбы, дав им указание за 90 дней установить, откуда вирус попал к человеку – от животного или из лаборатории. Справятся разведчики с заданием или нет, сказать трудно.



Но факт состоит в том, что версия о лабораторном происхождении патогена, которая считалась маловероятной, обрела на Западе второе дыхание: о ней толкуют не только британские коллеги американских шпионов, но и влиятельные политики и органы прессы.



Такой яростной полемики вокруг предыдущих эпидемий – SARS-CoV в 2002–2003 годах и MERS (ближневосточного респираторного синдрома) 2012 года – не было. А в первые же недели нынешней пандемии начали ходить слухи, что вирус мог "сбежать" из лаборатории в Ухане. "Теперь эту теорию вновь принимают всерьез, – подчеркивает Financial Times. – И было бы гораздо лучше для самого Китая, если бы он позволил международным расследователям беспрепятственно разгадывать загадку".



Утечка из лаборатории – это только гипотеза, основанная на косвенных свидетельствах, тем не менее гипотеза правдоподобная. COVID-19 поначалу обнаружили на рынке морепродуктов в Ухане. Этот рынок идеально подходит для зоонозной передачи вируса через барьер биологических видов. Ведь там в тесноте располагались рядом дикие животные и люди. Но всего в 12 км от рынка находится Институт вирусологии, который владеет большой коллекцией коронавирусов. А Центр по контролю и предотвращению болезней еще ближе к рынку.



Установить правду нужно не для того, чтобы указать на виноватого, а ради того, чтобы предотвратить похожие вспышки в будущем, утверждает газета. Если причина зоонозная, то специалистам нужно будет внести изменения в то, как люди обращаются с животными, и разработать систему предупреждения рисков. А если вирус пришел из лаборатории и там к тому же был как-то изменен, то необходимо извлечь уроки и в глобальном масштабе обеспечить прозрачность и безопасность биологических исследований.



Конечно, в нынешней накаленной международной атмосфере не только КНР, но и многие другие страны могут воспринять возможное заявление США, что они раскрыли причастность Китая к происхождению вируса, как акт информационной войны. Поэтому расследованием должна заниматься не разведка, а многонациональный орган, а конкретнее – ВОЗ. Ведь версия об утечке возникла в результате того, что Китай не сотрудничал в полной мере с расследованием.



Доклад ВОЗ, представленный в марте, гласил, что вероятный или очень вероятный трансфер произошел от летучей мыши через промежуточное животное. А лабораторный вариант признан крайне маловероятным. Но Тедрос Гебрейсус, генеральный директор ВОЗ, признал, что оценка возможной утечки из лаборатории не была достаточно тщательной.



А Пекин, по-видимому, предпочитает, чтобы источник заразы остался загадкой. Китай сообщал ВОЗ, что вирус мог быть перенесен в Ухань с замороженными продуктами. Китайские медиа утверждают, что он мог зародиться в других странах. А экс-президент США Дональд Трамп усугубил нежелание Китая стать более открытым, когда заявил, что заставит Китай заплатить за вирус.



Картина становится еще запутанней, так как нынешние и бывшие чиновники администрации США непрерывно пополняют ярмарку слухов. То сообщается, что несколько сотрудников Института вирусологии подхватили заразу и попали в больницу. А сотрудник Госдепартамента, работавший при Трампе, рассказал, что жена работника лаборатории в Ухане умерла в декабре 2019 года, подхватив вирус. Но Пекин об этом умолчал, и болезнь распространилась сначала за пределы города, а потом за границу.



Пекин отбивается, как может. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США политизируют исследования о происхождении вируса и мешают ученым найти истину.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Комментарии биологов довольно противоречивы. В США пытаются доказать, что китайцы виновны, а Китай будет делать все, чтобы снять с себя любую ответственность. Меры по установлению контроля над информацией о раннем этапе распространения вируса Китай предпринял еще в начале прошлого года. В принципе в Китае говорят о возможности международного расследования. Но он будет жестко подходить к подбору экспертов. Комиссия, которая удовлетворит Китай, наверняка не будет принята западными странами. А комиссия, которая удовлетворит Запад, никогда не будет принята Китаем".