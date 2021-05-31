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"Башни Кремля" сцепились в битве за Беларусь, - "СП"
07:39 01.06.2021

"Башни Кремля" сцепились в битве за Беларусь
Минск не просто так обвинил российских олигархов в провокации беспорядков
Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Алексей Неживой Богдан Безпалько
31 мая 21

До недавнего времени в организации протестных уличных акций 2020 года официальная власть Белоруссии винила в основном "агентов Запада", "польские спецслужбы" и некие "деструктивные внутренние силы". Однако теперь среди тех, кому выгодно "раскачивание лодки" в стране, судя по всему, появились новые с ее точки зрения фигуры.

Так, глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил - российские спецслужбы в свое время предупреждали Минск о том, что к провокациям в стране могут быть причастны некоторые олигархи, в том числе и из России. При этом, по его словам, даже звучали конкретные фамилии и имена.

"Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов. Но хочу сказать, что мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена", - отметил среди прочего Владимир Макей в своем пространном интервью изданию "Коммерсантъ".

Интересно, что это заявление главы белорусской дипломатии прозвучало аккурат после того, как президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи.

Принимая во внимание тот факт, что глава Министерства иностранных дел, являясь одним из высших государственных лиц, в принципе не может просто так разбрасываться словами, "СП" поинтересовалась у экспертов - с чего это вдруг на сцене появились "российские олигархи"?

Это чисто внутренние, так сказать, белорусские заморочки, или же за этим кроется нечто иное?

Может, официальная Москва решила использовать Минск в качестве своеобразного плацдарма для наступления на неких неугодных ей олигархов из числа наших соотечественников? Эта версия выглядит вполне жизнеспособной, учитывая, какие меры предпринимаются сейчас в России для обеспечения устойчивости внутренней вертикали власти накануне сентябрьских выборов, и как активно критикует отдельные ее действия тот же Олег Дерипаска.

- При прочтении интервью Владимира Макея мне лично на память приходят ассоциации с жалобами, пардон, иных девиц на недобросовестных клиентов, которые обещали цветы и жениться, а вместо этого сунули "стольник" в карман и исчезли в никуда, - поделился своими ощущениями политолог Богдан Безпалько. - Большего словоблудия я не видел.

Если говорить о неких неназванных "российских олигархах", то это излюбленное клише белорусских элитариев, чтобы противопоставлять себя России. Дескать, смотрите, Беларусь наша демократическая и социальная, а Россия - антинародное и капиталистическое, где правят бал олигархи. Хотя у Лукашенко, насколько я могу судить, очень неплохие отношения с некоторыми из них, в частности - с Михаилом Гуцериевым, да и сам он, на мой взгляд, олицетворяет собой синтез олигарха и политического деятеля, сконцентрировавшего в своих руках разом всю госсобственность и всю госвласть.

"СП": - Какой же тогда вывод можно сделать из этих слов Владимира Макея? Что Белоруссия готова к обострению отношений с Россией?

- Нет, здесь цели другие. Во-первых, высказывания Макея призваны оправдать проводимую Батькой политику "многовекторности". Во-вторых - это, конечно, фактический отказ от интеграции с Россией и одновременно желание продолжать паразитировать на нашей экономике, что следует из прочих слов главы белорусского МИДа в рамках данного интервью. Вывод из которого простой - Белоруссия воспринимает союзный договор с Россией как обязанность последней полностью содержать экономику первой при полной профанации всех взаимных договоренностей.

На это хочется ответить фразой из "бородатого" анекдота - господа, вы либо крестик снимите, либо штаны наденьте. То есть либо живите отдельно от России как некая страна в центре Европы, как пафосно поименовал Белоруссию в своем интервью Владимир Макей, либо будьте добры развивать интеграцию наших государство, и тогда Россия обеспечит вам финансово-экономический зонтик. А то вот эта двойственность, на мой взгляд, всех в России уже достала до предела.

- Слова главы белорусского МИДа про "в том числе бывших российских олигархов" я склонен рассматривать как попытку одной "башни Кремля" напасть на другую, - придерживается иного взгляда на этот счет руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. - Это обострение внутренней борьбы на фоне фактического политического и экономического коллапса в нашей стране после пандемии как отражение того политического хаоса, который творится сейчас за океаном, где условные Ротшильды борются с условными Рокфеллерами.

"СП": - Так у нас вроде, судя по отчетам, экономика поднимается.

- По моему мнению, она у нас держится сейчас и еще продержится немного только на том, что большинство россиян имеет по 5−6 кредитов, и сумма долга растет в геометрической прогрессии. Мы, как мне кажется, уверенно движемся к тому, что творится в Америке, где все домохозяйства живут в долг. У нас этот пузырь пока дуется, но я не удивлюсь, если где-нибудь к зиме он лопнет - кредиты выдавать будет некому, а обслуживать имеющиеся население не сможет.

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Вот на этом фоне "башни Кремля" где-то там наверху сталкиваются своими звездами, потому что их обитатели чувствуют - к этому времени кому-то придется за это ответить, а кому-то повезет стать "героями". А Белоруссия - это последняя "поляна", где еще хоть как-то действует некий кодекс, так сказать, "уживания", так что на ней, видимо, и было принято решение отрабатывать то, что совсем скоро докатится и до нас.

"СП": - Если за океаном сейчас борются условные Ротшильды и Рокфеллеры, то у нас кто олицетворяет "башни Кремля"?

- У нас все очень просто. Есть башня "либеральная", проповедующая глобалистскую "корпоративную" картину мира, и есть "силовая", склонная к "регионализации" политической карты. Последняя вполне обоснованно полагает, что Россия с ее мощной армией, по сравнению с которой американская - миф, вполне может претендовать на роль устойчивого и стабильного регионального центра, а первая проповедует экономическую политику, ведущую в дальнейший коллапс, и без последствий ее убрать из нашей жизни уже, к сожалению, нельзя.

Мы видим, как эти "башни" бьются между собой в Белоруссии. Здесь этот процесс тоже идет, но пока еще подспудно, хотя напряжение растет буквально с каждой неделей.

"СП": - У какой из "башен" больше шансов на победу?

- Сцепившись, обе они, к сожалению, валятся в пропасть, и однозначно ответить на этот вопрос крайне затруднительно. Могу сказать пока одно - либералы активно "отрабатывают улицу", и мы хорошо видим, как это происходит в Белоруссии, где под призывы "жить как в Европе" собираются студенты и неформалы.

И тут либо улица в конечном счете скажет, кто виноват, и тогда крайними окажутся "силовики", либо с помощью каких-то конструкций и построений бунта удастся избежать, и тогда "козлами отпущения" станут как раз либералы, которых обвинят в бедности и несчастьях людей.

Только вот вопрос в том, что "силовики" не в состоянии изменить экономику, потому что в своих действиях не подвергают сомнению либерально-экономическую политику. И, получается, можно обвинить во всех бедах какого-то конкретного олигарха и их группу, но это не станет лекарством от кризиса. Будет просто ничего не значащий в глобальном смысле передел, в результате которого место одних олигархов просто займут другие.

Так что борьба, в конечном итоге, ведется сейчас не за спасение экономики от коллапса, а за возможность первым показать пальцем на противника и сказать, что именно он во всем и виноват. И появление в совместном российско-белорусском политическом пространстве неких российских олигархов, в том числе бывших в этом свете я трактую как подготовку общественного мнения к тому, в чей адрес народу кричать "Ату!"

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622522340
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