Почему разваливается либерастическая коалиция Байдена, - Дм.Дробницкий

08:05 01.06.2021 Почему разваливается коалиция Байдена

Дмитрий Дробницкий

политолог, американист

31 мая 2021,

Либеральной общественностью в Соединенных Штатах и за их пределами приход к власти демократической администрации во главе с Джозефом Байденом был воспринят как долгожданное "возвращение к нормальности" (это выражение часто использовалось в начале 2021 года в американской и вообще западной прессе), как конец "хаотичного правления" Трампа и знак скорого наведения порядка в Вашингтоне, а значит, и во всем евроатлантическом сообществе.



Эти надежды подкреплялись тем обстоятельством, что в руках Демократической партии США оказалась вся полнота власти – на выборах 2020 года они также заполучили большинство в обеих палатах Конгресса. Консервативным по-прежнему остается Верховный суд, но вопрос с ним предполагается решить в самое ближайшее время за счет расширения его состава и наполнения либеральными судьями.



Республиканцы, конечно, рассчитывают побороться за Конгресс в 2022 году и даже выстроили собственную, довольно стройную стратегию такой борьбы (о ней как-нибудь в другой раз), но намеченная демократами электоральная реформа, полная лояльность мейнстримных СМИ и, конечно же, старая добрая почтовая служба США как будто бы сводят на нет все попытки как-то поколебать неостановимую поступь либерального истеблишмента, ведущего объединенный Запад в "счастливое завтра".



Беда пришла, откуда не ждали. Выяснилось, что никакой стройности, тактической ясности и сбалансированности в политике Белого дома при Байдене нет. Мало того, что в администрации обнаружилось четыре противоборствующих клана с разными группами интересов. А весь глобальный либерализм не только оказался отягощенным системными внутренними противоречиями, так еще и элементарного порядка в правительстве нет.



В свое время СМИ распекали Дональда Трампа за слишком частую смену советников и руководителей высшего звена – госсекретарей, министров обороны, глав аппарата и т. д. Чехарда в трамповском Белом доме и, правда, была изрядная. У прежнего главы американского государства были серьезные проблемы с Конгрессом, прессой, либеральной оппозицией и даже с собственной партией. Многое из задуманного ему попросту не дали осуществить. Но 45-й президент США по крайней мере не мирился с неподчинением и не терпел принципиальных разногласий в своем правительстве. Он открыто и порой резко, на грани грубости, обличал своих оппонентов на Капитолийском холме через СМИ и социальные сети, давая понять американскому народу, чего он хочет и кто ему мешает.



Фото: Sarah Silbiger/Global Look Press

У Байдена ситуация принципиально другая. К власти пришла не команда единомышленников, не лидер-харизматик и даже не партия с четкой программой. Да, Демпартия США во время президентства Трампа и подъема так называемой популистской волны на Западе и позже, в ходе избирательной кампании 2020 года, вела себя солидарно и очень дисциплинированно. Но трещинки были заметны уже тогда.



Дело в том, что любая электоральная победа либералов в Соединенных Штатах (неважно, достигнутая в честной борьбе или при беззастенчивом использовании админресурса) – это всегда коалиционная победа. Либерализм, тем более либерализм глобалистского толка, не является и не может быть идеологией большинства, он не выражает его интересов и почти всегда им противоречит. Поэтому для победы либералов должна сложиться коалиция избирателей – разношерстное и разделенное сообщество, которое в данный момент удалось убедить проголосовать определенным образом. И коалиция групп влияния, договорившихся о совместных действиях. А также политическая коалиция, объединенная некими тактическими целями.



Иногда подобные тактические союзы оказываются достаточно прочными. Несмотря ни на какие внутренние разногласия, коалиция не только выживает, но и добивается определенных успехов. Президентство Барака Обамы – наглядный тому пример. Все, кто поставил на первого чернокожего хозяина Белого дома, остались в основном довольны своим выбором – федеральная бюрократия, спецслужбы, цифровые гиганты, финансовые мегакорпорации, различные меньшинства, белая кампусная профессура, люди постиндустриальных профессий, значительная часть молодежи.



Лишь к концу второго срока Обамы появились признаки раскола между левым крылом Демпартии, желавшим двигаться дальше по пути радикальных либеральных преобразований, и партийным истеблишментом, тяготевшим к центру. Последний вышел победителем во внутренней дискуссии, но проиграл правым силам, возглавленным Трампом.

В 2020-м дискуссия возобновилась, но практически сразу "утонула" в инклюзивной фигуре Байдена. Не лично Джозефа Робинетта Байдена – младшего, а того образа, который ему довольно профессионально создали политические пиарщики и медиа. Вокруг него сложилась самая широкая коалиция "за все хорошее против всего плохого". Говоря точнее – против национал-популизма за единый либеральный Запад. Совершенно не случайно Владимир Путин стал использовать термин "объединенный Запад" именно после прихода к власти Байдена. Логичным также выглядит программа построения "Альянса демократий", анонсированная нынешней администрацией – глобальный либеральный миропорядок должен, наконец, обрести форму и идеологию, ясные, четкие и не терпящие никаких вольных интерпретаций.



Но какую конкретно форму? И какую идеологию? Инклюзивность была хороша на этапе свержения Трампа. А когда власть уже оказалась в руках и появилась возможность удерживать эту власть на протяжении нескольких десятилетий, не делясь ей время от времени с республиканцами, возникли серьезные разногласия. Они касаются практически всех аспектов внешней и внутренней политики, но для нас наиболее интересны разногласия во внешнеполитической тактике.



Первой оживилась левая фракция демократов в Конгрессе. С критикой Белого дома выступили такие гранды левого движения, как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. За ними потянулась группа непримиримых молодых конгрессвумен под началом нью-йоркской дивы Александрии Окасио Кортес и иммигрантки из Сомали Ильхан Омар. Постоянно делаются попытки вовлечь в левую фронду вице-президента Камалу Харрис.



Но Конгрессом дело не ограничилось. Более пятисот действующих сотрудников администрации и федеральных ведомств, функционеров Демократического национального комитета и профессиональных политконсультантов, работавших в предвыборном штабе Байдена, обратились к президенту с открытым письмом, в котором критикуют ближневосточную политику главы государства и призывают его "привлечь Израиль к ответственности". Предлагается доселе немыслимое – перекрыть военную помощь еврейскому государству и даже ввести против него санкции.



Дальше – больше. Против планов, официально озвученных Белым домом, выступил высокопоставленный действующий военнослужащий – генерал морской пехоты, руководитель Центрального командования США (в военной иерархии – четвертая позиция после главы объединенного командования штабов и его замов) Дж. Фрэнк Маккензи. Причем сделано это было максимально фрондерским образом. Генерал сделал свое заявление во время официального инспекционного турне по Ближнему Востоку в присутствии региональных союзников, американских военнослужащих и журналистов. По мнению Маккензи, Соединенным Штатам не следует выводить войска из Афганистана, поскольку "вакуум будет быстро заполнен Китаем и Россией".



В другое время мейнстримные СМИ попытались бы замолчать демарш высокопоставленного военного или, во всяком случае, принизить значение его высказываний, разместив сообщение о событии на последних полосах газет и в самых дальних строках новостных интернет-лент. Но только не сейчас. Агентство Associated Press разместило большую статью с изложением соображений заслуженного генерала на заглавной странице своего сайта, после чего новость распространилась по остальным СМИ.



Мейнстримная пресса не в первый раз подогревает конфликты внутри администрации Байдена. Чего стоит хотя бы участие ранее предельно сервильного издания The New York Times в раскрутке скандала вокруг эмиссара Белого дома по климату Джона Керри! А ведь этот скандал был невозможен без участия еще одной важной части коалиции демократов – разведсообщества США. То есть и оно ведет теперь свою игру.



Есть и еще одна весьма неприятная для Белого дома история. В 2020 году Джо Байден и сотрудники его предвыборного штаба наотрез отказывались воспринимать всерьез версию о том, что коронавирус был упущен из китайской биологической лаборатории в Ухане. Когда Трамп указывал на высокую вероятность такого события, его называли самыми обидными словами, а саму версию – очередной теорией заговора. Миру рассказывали о некой летучей мыши, которую съела змея, а после люди заразились на так называемом мокром рынке от контакта с этой змеей.



Но сегодня настроения изменились. Вашингтонское издание The Hill посвятило "лабораторной версии" большую аналитическую статью, которая тут же разлетелась по социальным сетям. Суть публикации в следующем: ранее объявленная конспирологическая теория начинает выглядеть все более разумной и достоверной. Статья ссылается на ряд авторитетных ученых, которых никак нельзя назвать ни шарлатанами, ни сторонниками экс-президента Трампа.



Таким образом, и научное сообщество, которое ранее считалось вернейшим союзником Байдена, ставит администрацию Белого дома, мягко говоря, в неудобную ситуацию. При этом лояльность Демпартии, судя по всему, под сомнение не ставится. Просто в самой партии теперь есть разные мнения, и слово президента теперь не считается законом.



За всем происходящим явственно проглядывается нетерпение различных групп продавить именно свою повестку и ослабить влияние других групп. Кажется, что каждый, кто способствовал избранию Байдена в 2020 году, теперь считает победителем именно себя, что именно он пришел к власти, а вовсе не партнеры по коалиции, члены кабинета или сам президент. И тянут одеяло на себя. Примерно так в конце 1970-х разваливалась коалиция, приведшая к власти Джимми Картера, который провел в Белом доме всего один срок. Можно было бы ожидать, что начальство сейчас соберется с духом и наведет в доме порядок. Но вот заковыка: а кого сейчас можно считать начальством?



Полагаю, в самое ближайшее время доселе молчавшие политические "зубры" администрации – Джон Керри, Сьюзан Райс, Дэнис Макдоноу и другие – наконец скажут свое слово. Того же можно ожидать и от многочисленных "смотрящих" от "Большой Цифры" во главе с руководителем администрации Роном Кляйном. Но где гарантия, что их послушают? Или что они не переругаются между собой?



Вот так недавно считавшаяся непотопляемой и монолитной коалиция Байдена начала разваливаться буквально на глазах. Поэтому пока что крайне преждевременно считать нынешнюю администрацию как победительной, так и последовательной в своих решениях. Это важная и не слишком хорошая новость для тех, кто вынужден вести с этой администрацией переговоры. Источник - vz.ru

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