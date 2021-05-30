В Бишкеке пропал основатель сети турецких школ "Сабет" скрытый гюленист Орхан Инанды

08:37 01.06.2021

В Бишкеке пропал основатель сети кыргызско-турецких лицеев "Сапат" ("Себат") Орхан Инанды.



Как сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района, в 04:20 1 июня в милицию поступил вызов о том, что во дворе многоэтажки в 12 мкр обнаружен автомобиль Lexus GX470. Машина была открыта.



На место прибыла следственно-оперативная группа ГОМ-3 Октябрьского РУВД. К ним с заявлением обратился Ю.К. Он попросил найти его отца Орхана Инанды. По словам заявителя, отец передвигался на данной машине, а в последний раз на связь выходил 31 мая примерно в шесть вечера.



"В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды", - отметили в милиции.