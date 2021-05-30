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В Таджикистане для защиты мигрантов открыли "Биржу", будет ли решена их проблема?
09:10 01.06.2021

Май 30, 2021
Искандар Фируз
Барот Юсуфи
Амриддин Олим

Фирма, созданная при Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, будет заниматься вопросами организованного набора трудовых мигрантов в Россию. В ФНПТ утверждают: биржа позволит избежать обмана и неисполнения условий договора как со стороны мигрантов, так и со стороны российских работодателей.

Было решено, что каждую группу из 50 трудовых мигрантов будет сопровождать представитель ООО "Биржа труда мигрантов" для того, чтобы обеспечить эту группу условиями для труда и проживания. Таджикские трудовые мигранты регулярно жалуются на нарушение своих прав в России

Юлдош Эшов, директор Биржи труда мигрантов, в беседе с Радио Озоди сказал, что основной целью предприятия является обеспечение рабочими местами граждан Таджикистана, особенно молодежи внутри страны и за ее пределами.

"Хотя и с момента создания нашей организации прошло совсем немного времени, мы уже подписали соглашения о сотрудничестве с несколькими компаниями в Московской, Тамбовской, Краснодарской и Иркутской областях. Очень многие желающие выехать на работу уже обращаются к нам. Единственная проблема, которая остается – это приобретение авиабилетов", сказал директор Биржи труда мигрантов.

Юлдош Эшов
Юлдош Эшов
По словам Эшова, российские компании пообещали оплатить билеты другим группам после того, как будут отправлены первые группы мигрантов, и они приступят к работе.

Что касается заработной платы таджикских трудовых мигрантов в России, Юлдаш Эшов сказал, что, например, работники птицефабрики в Тамбовской области могут зарабатывать до 105 000 рублей в месяц. Птицефабрика также обеспечивает местами для проживания мигрантов и представителя компании, трехразовым питанием и по 2 000 рублей в неделю на дополнительное питание.

Таджикский эксперт Рахмон Ульмасов сказал, что впервые в Таджикистане при официальных структурах создана организация, которая будет организованно отправлять таджикских трудовых мигрантов в Россию. Тем не менее, ранее таджикские власти заявляли, что отправили группу мигрантов на работу в Россию, но мигранты затем жаловались на недостатки.

"Мы уже ранее предлагали открыть представительство Российской биржи труда в Таджикистане", - сказал Рахмон Ульмасов.

Рахмон Ульмасов
Рахмон Ульмасов
По его словам, сейчас большое количество российских предприятий сталкивается с нехваткой рабочих рук: "Например, четыре месяца назад в Ростовской области России открылось крупное предприятие. Объявили, что будут приглашать рабочих и обеспечивать их зарплатой в 45-50 тысяч рублей. За прошедшие четыре месяца так никто и не подал заявку на работу. В России много таких компаний, и такая организация, как "Биржа труда мигрантов" при Профсоюзах Таджикистана, в сотрудничестве с российскими профсоюзами смогут отправлять таджикских трудовых мигрантов на такие рабочие места и в компании".

Трудовая миграция граждан Таджикистана и денежные переводы, отправляемые их семьям, являются важной частью экономики и играют важную роль для стабильности Таджикистана. Однако в прошлом году из-за пандемии и закрытия границ с Россией сотни тысяч таджикских мигрантов не смогли выехать в Россию, и доходы семей упали.

По данным министерства труда и миграции Таджикистана, в 2020 году из Таджикистана выехало в трудовую миграцию около 130 000 человек, что на 76 процентов меньше, чем в предыдущем году. По данным же российской миграционной службы, на миграционный учет на работу встало 502 тысяч граждан Таджикистана.

По данным Национального банка Таджикистана, в прошлом году денежные переводы из-за границы сократились на 6,3 процента. По данным Центробанка России, в прошлом году мигранты отправили в Таджикистан 1,741 миллиарда долларов, что на 759 миллионов долларов меньше, чем в предыдущем году.

Выступая в День молодежи, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, что в прошлом году власти создали 193 000 новых рабочих мест, но тысячи людей днем и ночью пытались в это время выбраться в Россию. Они говорят, что отсутствие подходящей работы в стране вынуждает их любой ценой уехать в Россию, чтобы зарабатывать и отправлять деньги своим семьям.

Источник - Радио Озоди
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